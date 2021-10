CME Bitcoin Futures Open Interest crée un nouvel ATH, Ethereum vise à nouveau k

L’excitation revient à nouveau sur le marché des crypto-monnaies alors que les prix commencent à montrer les premiers signes d’un rallye à venir.

Se négociant actuellement autour de 57 500 $ mercredi soir, Bitcoin a dépassé 58 600 $. 60 000 $ est maintenant l’objectif qui nous amènerait aux niveaux de la mi-avril lorsque nous atteignons un sommet historique de 64 850 $.

L’éther a atteint 3 820 $ jeudi. Ce regain d’intérêt pour la deuxième plus grande crypto-monnaie fait passer l’ETHBTC de 0,06 à 0,6654, la prochaine résistance se situant juste au-dessus de 0,07.

Bitcoin et Ether sont actuellement à environ 11% à 14% de leurs ATH respectifs.

Avec le pompage d’actifs le plus important, la capitalisation boursière totale a également dépassé 2 500 milliards de dollars, avec d’autres gagnants notables, notamment DOT (18%), HBAR (11%), LINK (11%) et MINA (10%) au cours des dernières 24 heures. tandis que la semaine dernière, STACKS (58 %), OHM (57 %), ONE (34 %) et FTM (31 %) ont accaparé la vedette.

Au cours des deux derniers jours, l’indice du dollar américain est également sur une tendance baissière, actuellement à 93,960, après avoir atteint son plus haut niveau d’un an à 94,5 mardi.

Cette fois, les prix augmentent en prévision d’une approbation de Bitcoin ETF propulsée par le soutien du président de la SEC, Gary Gensler, aux fonds négociés en bourse basés sur des contrats à terme CME.

Le marché négocie principalement une approbation d’ETF à terme BTC pic.twitter.com/MT1rgnqXFZ – Alex Krüger (@krugermacro) 14 octobre 2021

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin augmente également de manière significative, atteignant 20,77 milliards de dollars, un niveau qui a été observé pour la dernière fois les 10 mai et 20 avril, selon Bybt.

Les contrats à terme de CME constituant la base de ces ETF, il est logique que l’OI sur la plate-forme réglementée ait déjà atteint un nouveau record de 3,23 milliards de dollars.

L’action des prix a également commencé à avoir un effet sur les taux de financement qui étaient négatifs le mois dernier, alors qu’actuellement, le plus haut est sur OKEx à 0,0479%.

« Base glissante trimestrielle annualisée de la BTC désormais à 15 %. Cette base atteint 51 % autour du sommet d’avril 2021 et 26 % vers le sommet de 2019. Il y a de la place », a déclaré le commerçant et économiste Alex Kruger.

5/ Dans notre précédente mise à jour, nous avions souligné la prime des futures CME par rapport aux autres bourses comme un événement inhabituel et un signe d’intérêt institutionnel. Cela a persisté et a été clairement motivé par les commentaires de Gensler. Deux raisons qui motivent la prime CME : pic.twitter.com/D8D96KpYA3 – QCP Capital (@QCPCapital) 14 octobre 2021

Au milieu du retour de l’euphorie sur le marché de la cryptographie, Michael Burry de la renommée de « Big Short », qui a fait fortune en pariant contre la bulle immobilière, a la crypto en vue, mais le plus triste est qu’il ne sait pas vraiment comment court-circuiter la crypto .

Avant de demander « comment raccourcissez-vous une crypto-monnaie », Burry a également commenté l’industrie de la cryptographie faisant l’expérience de la spéculation qui « surmonte probablement tout dans l’histoire ». Et le Crypto Twitter (CT), bien sûr, n’a pas pu s’empêcher de lui lancer un coup.

« Imaginez le savoir et ne pas y participer », a commenté le populaire investisseur crypto CT Degen Spartan.

« Ma thèse est que la bulle crypto sera 100 fois plus folle que la bulle tulipe. Les gens contracteront des dettes multigénérationnelles pour financer leurs bottés de dégagement, soit par peur d’être laissés pour compte, soit par avidité de pouvoir hyper jouer leur lignée dans le statut d’élite.

Le mec a prétendu que le prix allait s’effondrer. Les médias lui ont accordé toute l’attention Ce n’est pas le cas, alors il a supprimé ses tweets. Maintenant il est de retour en faisant les mêmes proclamations mais il ne sait même pas sortir un short basique ???? Lmao. pic.twitter.com/XxgQ67p6bk — :~# i_am_nomad (@IamNomad) 14 octobre 2021

La semaine dernière, Burry avait rejeté le concurrent de la pièce de monnaie populaire Dogecoin (DOGE) Shiba Inu (SHIB) comme « inutile ». Se négociant actuellement à 0,00002878 $, SHIB est en baisse de 24% par rapport à son sommet de mai de 0,00003791 $, mais est en hausse de 51076422,9% en un an environ.

Le gestionnaire de fonds avait comparé l’excitation autour des actions bitcoin et mème au boom immobilier et à la bulle Internet et avait averti qu’ils avaient été « poussés par la ferveur spéculative à des hauteurs folles à partir desquelles la chute sera dramatique et douloureuse ».

Connu pour avoir investi dans le traditionnel memecoin GameStop, Burry a par inadvertance ouvert la voie à la contraction de l’action en janvier qui a fait monter en flèche les cours des actions de GME.

