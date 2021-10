CME devient la plus grande bourse à terme Bitcoin alors que BITO approche des limites de position

Visitez l’article original*

Le Chicago Mercantile Exchange (CME) a ​​remplacé Binance en tant que plus grande plateforme de contrats à terme sur bitcoins au monde, grâce au fort appétit des investisseurs pour le FNB de stratégie Bitcoin ProShares récemment lancé.

Au moment de la rédaction, le CME représente 22% ou 5,68 milliards de dollars du total des intérêts ouverts mondiaux à terme de 25,7 milliards de dollars, tandis que Binance contribue pour 5,66 milliards de dollars au décompte mondial.

Le montant d’argent bloqué dans les contrats à terme basés sur CME a triplé ce mois-ci, avec plus de 1,5 milliard de dollars affluant sur le marché après la mise en ligne de l’ETF bitcoin de ProShares mardi.

Lancé sous le ticket BITO à la Bourse de New York, l’ETF a amassé 1,2 milliard de dollars d’actifs au cours des trois premiers jours et pourrait bientôt atteindre les limites de position du CME.

Jeudi en fin de journée, l’ETF détenait 2 133 contrats à terme de novembre et 1 679 contacts devant expirer le 29 octobre.

Le CME permet à une seule entité de détenir un maximum de 2 000 contrats sur les contrats à terme du premier mois tout en plafonnant les positions globales sur différentes échéances à 5 000 contrats.

« Les bourses imposent des limites de positions pour empêcher une seule entité d’établir un contrôle unilatéral sur le marché et les prix », a déclaré Pankaj Balani, PDG de Delta Exchange, ajoutant que les tailles des limites varient d’un marché à l’autre et sont flexibles.

Le fonds de ProShares semble également être sur le point d’atteindre la limite à l’expiration d’octobre et pourrait continuer à acheter des contrats à terme de plus longue durée.

Cela exposerait le fonds à une erreur de suivi importante – la différence entre les performances du bitcoin et les rendements réels du fonds. En effet, les contrats à terme de plus longue durée se négocient à une prime considérable par rapport au prix au comptant. En tant que tel, le fonds pourrait vendre à la hausse et acheter à un niveau élevé tout en reconduisant des positions à l’expiration, entraînant un saignement de contango, comme l’a rapporté CoinDesk plus tôt ce mois-ci.

La situation devrait s’atténuer à mesure que davantage d’ETF seront mis en ligne et que le CME relève les plafonds des positions maximales qu’une seule entité peut détenir.

« Les limites de position sont moins préoccupantes à mesure que de plus en plus d’ETF entreront dans l’espace, car il y aura de grands détenteurs de ces contrats, et il sera plus difficile pour une entité de contrôler le marché », a déclaré Leah Wald, Valkyrie, PDG de Valkyrie Investments, a déclaré lors d’une interview avec CNBC jeudi.

Wald a ajouté que l’ETF à terme de Valkyrie commencerait à être négocié vendredi. Le fonds de VanEck devrait également être opérationnel dans les prochains jours.

Le CME a récemment annoncé qu’à partir de novembre, la limite de position pour les contrats à terme bitcoin du premier mois, les options sur les contrats à terme bitcoin et les contrats à terme micro bitcoin, sera portée à 4 000 contrats.

Chaque contrat à terme standard de bitcoin et d’options sur le CME représente 5 BTC, tandis que la taille du micro contrat à terme est de 0,1 BTC.