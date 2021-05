CME ETH Futures Hits B en volume; Contrats Micro BTC nouvellement lancés ne voyant pas de traction

Prix ​​Bitcoin (BTC)

CME ETH Futures atteint un volume de 1 milliard de dollars; Les contrats Micro BTC récemment lancés ne voient pas de traction

Le récit derrière ce marché haussier a été en grande partie les institutions adoptant des actifs cryptographiques. Cela a été évident dans la part de marché croissante de CME sur le marché à terme du bitcoin avec 2,26 milliards de dollars d’intérêts ouverts.

Au cours du mois dernier, cependant, le volume des transactions sur les contrats à terme sur bitcoin CME a ralenti, l’action des prix du Bitcoin manquant d’élan après avoir atteint 65000 dollars à la mi-avril.

Cependant, nous avons parcouru un long chemin malgré le volume de 4 milliards de dollars le plus élevé du mois dernier, contre 6 milliards de dollars à la fin de février. Au cours de l’été 2019, les contrats à terme sur bitcoin de CME faisaient un volume notionnel record de 500 millions de dollars, alors que maintenant 2 milliards de dollars sont la norme.

Il est donc possible que la même traction soit observée par les contrats à terme sur micro-bitcoins lancés par CME plus tôt ce mois-ci, qui font un dixième de la taille de Bitcoin, 0,1 BTC. Le contrat à terme habituel du bitcoin CME implique 5 BTC.

Actuellement, il ne se passe pas grand chose avec ces micro contrats BTC, car seuls 18 600 contrats (1860 BTC) ont été négociés jusqu’à présent, contre 6200 contrats (31,00 BTC) sur des contrats réguliers.

Cela pourrait être dû à un manque de sensibilisation ou à des frais élevés, a noté l’analyste @austerity_sucks.

Pendant ce temps, les contrats à terme sur Ether continuent de gagner du terrain, qui a été lancé il y a seulement trois mois alors que le prix de l’Ether continue de frapper de nouveaux ATH. Jeudi, l’ETH / USD a atteint 3610 $ sur Coinbase et 0,0635 BTC plus tôt cette semaine.

Pour la première fois, le 4 mai, les contrats à terme sur CME Ether ont atteint un volume de 1 milliard de dollars, tandis que l’intérêt ouvert est d’environ 470 millions de dollars, selon la plate-forme d’analyse de données Skew, que Coinbase a récemment acquise pour un montant non divulgué.

Comme nous l’avons signalé, les institutions ont commencé à remarquer la deuxième plus grande crypto-monnaie. L’inquiétude des politiques économiques d’Ethereum et du taux d’inflation relativement élevé par rapport au bitcoin est abordée avec la sortie prochaine de l’EIP 1559.

La mise à niveau à venir en juillet, suivie du pari croissant de l’ETH et de la fusion avec l’ETH 2.0, devrait devenir encore plus attrayante pour les investisseurs particuliers et institutionnels.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.