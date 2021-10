CME Ethereum Futures, expliqué

Les investisseurs peuvent désormais tenter de profiter des futurs mouvements de prix du principal jeton crypto d’Ethereum, l’éther (ETH), sur le Chicago Mercantile Exchange (CME).

Le 8 février, les contrats à terme sur l’éther ont été mis en ligne sur le CME – la plus grande bourse de produits dérivés au monde – 53 jours après l’annonce des premiers plans officiels.

Qu’est-ce que le trading à terme ?

Un contrat à terme est l’endroit où l’acheteur s’engage à acheter – et le vendeur s’engage à vendre – l’actif sous-jacent à un prix fixe à une date future. Dans le cas des contrats à terme sur l’éther, cet actif sous-jacent est la crypto-monnaie Ethereum.

Mais plutôt que de demander au vendeur de livrer l’éther à l’acheteur à la date de règlement, les contrats à terme sur l’éther sont réglés au comptant ; si le prix de règlement de l’éther finit par être supérieur au prix du contrat, le vendeur s’engage à ne payer que la différence en dollars entre le prix du contrat et le prix de règlement. De même, si le prix de règlement est inférieur au prix contractuel, l’acheteur paie la différence au vendeur.

Alors quel prix utilisent-ils? Le contrat suit le prix de l’éther en utilisant le taux de référence CME CF Ether-Dollar (ETHUSD_RR). Le système collecte des données de prix sur les transactions d’éther auprès des principaux échanges cryptographiques, notamment Kraken, Coinbase, Bitstamp, itBit et Gemini, et calcule un prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) pour l’éther chaque jour.

Chaque contrat vaut 50 éthers et son prix est en dollars américains. Il existe une taille de commande maximale de 100 contrats sur CME Globex, la plateforme de négociation électronique de la bourse qui fonctionne en continu pour accueillir les traders de tous les fuseaux horaires. Quel que soit le prix de l’éther au moment de l’expiration (lorsque le contrat doit être réglé), l’acheteur et le vendeur doivent respecter leurs promesses d’achat et de vente du contrat, respectivement.

jwplayer(« jw-video-BULCMrcm »).setup({playlist : »https://cdn.jwplayer.com/v2/media/BULCMrcm »})

Exemple:

Début mars, Bob est optimiste sur l’éther et pense que le prix augmentera au cours des quatre prochaines semaines. Barbara, cependant, est baissière sur l’éther et pense que le prix baissera d’ici la fin avril. Bob et Barbara concluent tous deux une transaction à terme sur l’éther sur le CME.

Bob accepte d’acheter 1 contrat à terme sur éther avec une échéance en avril (30 avril). Le prix actuel de l’éther est de 1 800 $, donc la valeur notionnelle du contrat est de 90 000 $ (50 x 1 800). Barbara accepte de vendre 1 contrat d’éther le 30 avril.

Bob espère qu’à la fin du mois d’avril, le prix de l’éther aura augmenté. Ainsi, lorsque le contrat arrivera au règlement, il profitera de la différence entre le prix du contrat initial et le prix de règlement. Barbara espère que le prix de l’éther aura baissé pour qu’elle puisse profiter de la différence.

Scénario A: À l’expiration, le prix de l’éther est de 2 000 $ par pièce, ce qui signifie que le prix de règlement du contrat à terme sur l’éther est de 100 000 $ (50 x 2 000). Barbara doit maintenant payer 100 000 $ à Bob dans le cadre du contrat à terme, ce qui laisse à Bob un profit de 10 000 $.

Scénario B: À l’expiration, le prix de l’éther est de 1 600 $ par pièce, ce qui signifie que le prix de règlement du contrat à terme sur l’éther est de 80 000 $ (50 x 1 600). Conformément à l’accord, Bob doit payer 90 000 $ à Barbara pour un contrat qui vaut maintenant 80 000 $, ce qui signifie que Barbara a réalisé un profit de 10 000 $.

FAQ sur les contrats à terme CME Ethereum

Quels sont les avantages et les inconvénients du trading de contrats à terme Ethereum ?

Avantages:

Tirez profit des mouvements futurs de la crypto-monnaie éther d’Ethereum.Obtenez une exposition au marché des actifs numériques sans avoir à naviguer dans des échanges cryptographiques non réglementés et à configurer des portefeuilles numériques.Possibilité d’utiliser l’effet de levier pour augmenter l’efficacité du capital.

Les inconvénients:

Non éligible pour les pièces fourchues Ethereum. Les pièces fourchues sont produites à partir de « fourches dures », c’est-à-dire lorsqu’une chaîne de blocs se divise pour créer une chaîne entièrement nouvelle. Cela se produit pour diverses raisons, notamment lorsqu’un changement majeur du protocole doit être mis en œuvre qui n’est pas rétrocompatible avec l’ancienne chaîne, si quelqu’un veut créer un spin off d’un projet open source existant comme Bitcoin, ou lorsque il y a un désaccord interne entre les mineurs et/ou les développeurs et ils décident de se séparer. Lorsqu’une nouvelle blockchain est créée, une nouvelle crypto-monnaie est également créée et distribuée à tous les détenteurs des jetons blockchain d’origine.Pas de parachutages. Les airdrops sont l’endroit où les projets de cryptographie distribuent des jetons gratuits aux personnes pour effectuer certaines tâches, se trouver dans certaines communautés associées ou pour encourager l’adoption.Barrière élevée à l’entrée pour les investisseurs réguliers. Le montant minimum d’achat est de 1 contrat qui coûte l’équivalent en USD de 50 éthers – actuellement 85 000 $ au 10 février 2021.Potentiel de perdre plus qu’initialement investi. Le trading à terme comporte un risque de « responsabilité illimitée » où les traders peuvent perdre beaucoup plus que l’argent initial qu’ils ont investi. Dans certains cas extrêmes, les commerçants ont même fait faillite en négociant des contrats à terme. C’est parce qu’il n’y a pas de limite sur la hauteur ou la baisse du prix de l’actif sous-jacent. Par exemple, Barbara conclut une autre transaction à terme sur l’éther avec Bob pour un contrat d’une valeur notionnelle de 90 000 $ et une échéance en mai. Au cours du mois de mai, le prix de l’éther augmente considérablement pour atteindre 4 000 $ la pièce. Barbara doit maintenant payer 200 000 $ à Bob pour régler le contrat (50 x 4 000).

Est-il facile de négocier des contrats à terme Ethereum sur le CME ?

Afin de négocier des contrats à terme ETH sur le CME, vous devrez créer un compte auprès d’un courtier à terme enregistré. Une liste peut être trouvée ici. Une fois que vous êtes configuré, vous pouvez passer une commande via votre courtier et lui dire combien de contrats vous souhaitez acheter ou vendre et sélectionner un mois d’expiration.

A combien s’élèvent les frais de transaction ?

Une ventilation complète de tous les frais de transaction associés aux contrats à terme ETH est disponible sur le site Web de CME.

Quel impact les contrats à terme CME pourraient-ils avoir sur le prix de l’éther ?

Le lancement des contrats à terme sur l’éther donne aux investisseurs institutionnels la possibilité de se couvrir contre les positions du marché au comptant – un marché où les actifs et les titres sont négociés avec livraison immédiate, comme Coinbase – ce qui fait de la crypto-monnaie native Ethereum un investissement beaucoup plus attrayant. Cela a le potentiel d’encourager plus d’argent à entrer sur le marché de la cryptographie et d’aider à améliorer la maturité globale.

Il existe cependant des cas où les contrats à terme sur l’éther peuvent avoir un impact négatif sur le prix sous-jacent de l’éther. Lorsque les marchés à terme ferment pour la journée ou le week-end pendant les périodes de forte volatilité du marché, des écarts peuvent apparaître sur les graphiques à terme. C’est là que le prix ferme à un certain moment, puis rouvre pour le nouveau jour ou la nouvelle semaine à un prix complètement différent. Pour des raisons inconnues, ces écarts CME ont tendance à être comblés la plupart du temps, lorsque les traders ramènent l’actif à son prix d’origine avant l’apparition de l’écart. Chaque fois que cela se produit, le prix de l’actif sous-jacent sur le marché au comptant évolue en tandem, les traders d’arbitrage profitant de la différence entre les différentes bourses.

Cela signifie que si des écarts apparaissent sur le graphique des contrats à terme sur l’éther, cela peut avoir un impact direct sur le prix réel de l’éther et entraîner une volatilité accrue.