CME Group annonce le lancement de Micro Ethereum Futures | Invezz

Le groupe CME (Chicago Mercantile Exchange), principal marché américain des produits dérivés, vient d’élargir son offre de crypto-monnaie. Le dernier ajout du groupe comprend désormais un nouveau produit à terme sur micro-éther.

Selon l’annonce publiée hier, le 6 décembre, CME Group a lancé un contrat à terme sur micro Ether d’une taille de seulement 0,1 ETH. Le produit offrira aux commerçants institutionnels et de détail une nouvelle opportunité de s’exposer aux devises numériques, en particulier le deuxième plus grand actif de l’ensemble de l’industrie de la cryptographie.

L’offre de dérivés micro Ether réglés en espèces est négociée sous METZ1 et avec son ajout, le Groupe dispose désormais de cinq produits : les contrats à terme micro ETH, les contrats à terme micro Bitcoin, les contrats à terme Bitcoin, les contrats à terme Ether et les options sur les contrats à terme Bitcoin.

La nouvelle offre apportera de grands avantages aux investisseurs

Le groupe CME a également annoncé le nouveau produit sur Twitter, informant ses abonnés que les contrats sont officiellement disponibles pour le commerce et qu’ils offrent des possibilités de cryptage importantes.

Pendant ce temps, le directeur mondial des produits d’investissement alternatifs du groupe CME, Tim McCourt, a déclaré que l’offre permettrait aux investisseurs d’exécuter des stratégies de négociation impliquant l’ETH de manière plus agile, ou de couvrir leur risque de prix au comptant de l’éther. Le produit apportera des avantages similaires à d’autres produits disponibles.

L’un des fournisseurs de liquidités du groupe, Genesis Global Trading, a déclaré qu’il avait déjà exécuté un contrat pour le produit à terme micro Ether et qu’il l’avait fait en association avec XBTO, une société d’investissement bien connue en crypto-monnaie.

Le chef des dérivés de Genesis, Joshua Lim, a déclaré que le contrat à terme Micro ETH satisfera le besoin d’une couverture delta plus précise et d’une plus grande flexibilité.

L’annonce est intervenue juste après que le marché de la cryptographie ait subi une baisse de prix significative au cours du week-end. Cependant, avec le début de la nouvelle semaine, le marché a commencé à connaître une reprise significative. Dans les 24 heures suivant l’annonce du nouveau produit, le prix d’Ethereum a augmenté de 11,18%. Le prix de la pièce, actuellement à 4 411 $, est toujours inférieur d’environ 2,26% sur une base hebdomadaire, mais le prix s’améliore rapidement.

