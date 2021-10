CME révèle un intérêt ouvert record pour les contrats à terme sur Bitcoin avant les débuts de l’ETF | CryptoGazette

Le marché de la cryptographie semble excellent ces jours-ci, et les analystes disent que Bitcoin se dirige vers un nouvel ATH.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie dans le vert et la pièce royale est au prix de 61 845,20 $.

L’ETF BTC déclenche un battage médiatique massif

Coindesk a révélé que le montant d’argent bloqué dans les contrats à terme bitcoin sur le géant mondial des produits dérivés Chicago Mercantile Exchange (CME) a ​​atteint des niveaux record vendredi alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a donné son feu vert aux fonds négociés en bourse (ETF) à terme ) lié à la pièce du roi.

« La valeur en dollars de l’intérêt ouvert (OI), ou le nombre de contrats à terme négociés mais non liquidés avec une position compensatoire, s’élevait à 3,64 milliards de dollars vendredi, marquant une augmentation de plus du double pour le mois, selon les données fournies par bybt », note la publication en ligne mentionnée ci-dessus.

Ils notent également le fait que le précédent record de 3,26 milliards de dollars a été enregistré lors de la frénésie du marché haussier en février.

Les données de Glassnode montrent que le nombre total de contrats en cours sur le CME a augmenté de 60% pour atteindre 56 410.

« L’écart entre le contrat à terme du premier mois basé sur CME, également connu sous le nom de prime ou de base, et le prix au comptant est passé de 1% annualisé à plus de 16% ce mois-ci, parallèlement au rallye de 40% du bitcoin à 62 000 $ », note Coindesk.

Les ours Bitcoin paniquent

L’analyste de crypto Benjamin Cowen a déclaré que les ours de Bitcoin sont inquiets alors que les techniques de BTC continuent de paraître de plus en plus optimistes.

Il dit que peu importe ce qui se passe dans les prochains jours ou semaines, il voit finalement le roi crypto atteindre de nouveaux ATH.

« Les ours manquent de lignes à redessiner. Je les ai vus dans le coin, ils deviennent un peu plus nerveux qu’il y a quelques semaines, mais ce n’est qu’une question de temps avant que les ours n’aient à jeter l’éponge parce qu’en ce moment je pense qu’ils sont sur soutien de la vie… »

Il a poursuivi et a déclaré ce qui suit :

En fin de compte, je pense que Bitcoin prévaudra et aura une tendance beaucoup plus élevée qu’un très modeste 64 000 $ à 65 000 $.

Restez à l’écoute pour plus d’informations et assurez-vous de garder un œil sur le marché de la cryptographie.