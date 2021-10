CME voit un intérêt ouvert record pour les contrats à terme Bitcoin avant les débuts de l’ETF

Visitez l’article original*

Le montant d’argent bloqué dans les contrats à terme bitcoin sur le géant mondial des produits dérivés Chicago Mercantile Exchange (CME) a ​​atteint des sommets records vendredi alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a donné son feu vert aux fonds négociés en bourse (ETF) à terme liés à la crypto-monnaie.

La valeur en dollars de l’intérêt ouvert (OI), ou le nombre de contrats à terme négociés mais non liquidés avec une position compensatoire, s’élevait à 3,64 milliards de dollars vendredi, marquant une augmentation de plus du double pour le mois, selon les données fournies par bybt . Le précédent record de 3,26 milliards de dollars avait été enregistré lors de la frénésie du marché haussier en février. Les données de Glassnode montrent que le nombre total de contrats en cours sur le CME a augmenté de 60% pour atteindre 56 410. L’écart entre le contrat à terme du premier mois basé sur CME, également connu sous le nom de prime ou de base, et le prix au comptant est passé de 1 % annualisé à plus de 16 % ce mois-ci, parallèlement à la hausse de 40 % du bitcoin à 62 000 $. L’activité sur le CME s’est accélérée en raison des attentes accrues selon lesquelles, dans les semaines à venir, plusieurs ETF basés sur des contrats à terme pourraient commencer à être négociés aux États-Unis, ainsi qu’une participation plus forte des investisseurs institutionnels des États. « Les spéculations sur un ETF à terme imminent ont vraiment décollé la semaine dernière, la SEC ayant été inhabituellement silencieuse avant la date limite d’approbation du premier des ETF le 18 octobre », a déclaré Martha Reyes, responsable de la recherche chez Digital Asset Brokerage et Exchange Bequant. . « Les institutions américaines, en particulier, ont alimenté le rallye, comme en témoignent l’activité sur le CME et le retournement de la base du CME par rapport aux bourses de détail », a ajouté Reyes. L’activité sur les autres bourses a également repris, bien qu’à un rythme plus lent, comme en témoigne le saut du CME à la deuxième place sur la liste des plus grandes bourses à terme bitcoin par intérêt ouvert. L’échange était le quatrième le mois dernier. Le total des intérêts ouverts à terme à travers le monde a également atteint plus de 23 milliards de dollars pour la première fois en cinq mois. « L’OI à terme BTC a atteint des sommets jamais vus depuis mai, mettant en évidence les attentes croissantes quant à la cotation aux États-Unis de l’ETF à terme BTC », a déclaré Noelle Acheson, responsable des analyses de marché chez Genesis Global Trading, Inc. « Une différence entre maintenant et alors est la pondération plus élevée (11 % contre 17 %) des contrats à terme sur marge en espèces, ce qui implique un effet de levier global plus faible sur le marché. » Les ETF à terme imminents de ProShares, Invesco, Valkyrie et d’autres investiront dans des contrats à terme sur bitcoins réglementés comme ceux négociés sur le CME au lieu d’acheter la crypto-monnaie réelle. Alors que l’approbation des ETF basés sur des contrats à terme est largement saluée comme une porte ouverte à plus d’argent grand public, certains observateurs sont toujours sceptiques. « La demande pour ces ETF à terme bitcoin sera probablement décevante. Ceux-ci pourraient intéresser un public limité d’institutions qui ne peuvent pas détenir directement des produits au comptant ou des dérivés, ainsi que des investisseurs de détail qui préfèrent la familiarité et la commodité des FNB », a déclaré Acheson. « Cependant, la plupart des investisseurs sont plus susceptibles de continuer à accéder à l’exposition BTC au comptant ou à des dérivés, ou à l’un des nombreux titres cotés ou fonds internationaux qui offrent une exposition au BTC au comptant », a ajouté Acheson. Bitcoin a été vu pour la dernière fois à près de 62 300 $, ce qui représente un gain de 1,4% sur la journée.

