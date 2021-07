CMT a annoncé aujourd’hui “CMT GIANTS: Charley Pride”, un tout nouveau spécial célébrant la vie extraordinaire et l’héritage du titan pionnier de la musique country Charley Fierté. L’événement rempli de stars de 90 minutes sera présenté en première le mercredi 25 août à 21 h / 8 h exclusivement sur CMT.

“CMT GIANTS: Charley Pride” rassemble les amis superstars de Charley et certains des plus grands noms de la musique d’aujourd’hui pour célébrer ses succès les plus légendaires, notamment Alan Jackson, Darius Rucker, son fils Dion Pride, Garth Brooks, Détroit de George, Gladys Knight, Jimmie Allen, Lee Ann Womack, Luke Combs avec Robert Randolph + Reyna Roberts, Mickey Guyton et Wynonna. Les invités spéciaux Neal McCoy, Nolan Ryan, Reba, Ronnie Milsap et l’épouse de Charley, Rozene Pride, semblent également partager leurs souvenirs personnels et réfléchir à l’héritage durable de Charley, qui sont mélangés à de rares photos d’archives, des interviews et des performances, avec des clips et des commentaires de Charley Pride lui-même.

« C’est un très grand honneur de célébrer la carrière de Charley Pride du point de vue de ceux qui le connaissaient le mieux – ses amis, sa famille et ses pairs », a déclaré Margaret Comeaux, productrice exécutive, CMT. “En tant que véritable” géant “de la musique country, Charley est une source d’inspiration pour les artistes actuels et futurs, et sa carrière légendaire transcende les barrières avec une musique qui résiste à l’épreuve du temps.”

Rozene Pride a partagé : « Je suis ravi que tant de géants du secteur célèbrent l’héritage de Pride. Il aurait été si heureux de voir les artistes donner si généreusement de leur temps et de leur talent pour l’honorer. C’est vraiment un témoignage de l’impact qu’il a eu sur la communauté de la musique country pendant tant d’années. »

La fierté est décédée le 13 décembre 2020 en raison de complications liées à COVID-19 à l’âge de 86 ans. Les superstars du pays à travers le pays ont rendu hommage à l’artiste pionnier. “Je suis tellement navrée qu’un de mes amis les plus chers et les plus anciens, Charley Pride, soit décédé”, a écrit Dolly Parton sur Twitter. «C’est encore pire de savoir qu’il est décédé de COVID-19. Quel horrible, horrible virus. Charley, nous t’aimerons toujours.

Un autre pionnier des artistes noirs en country, Darius Rucker, a déclaré : « Mon cœur est si lourd. Charlie [sic] La fierté était une icône, une légende et tout autre mot que vous voudriez utiliser pour sa grandeur. Il a détruit des barrières et fait des choses que personne n’avait jamais faites. Mais aujourd’hui je pense à mon ami. Le paradis vient d’avoir l’une des meilleures personnes que je connaisse. CP me manque et je t’aime !

Écoutez le meilleur de Charley Pride sur Apple Music ou Spotify.