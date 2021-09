CMT honorera Mickey Guyton en tant qu’« artiste vedette de l’année » lors de la remise des prix

CMT a annoncé que Mickey Guyton recevra le prix « Breakout Artist of the Year » et se produira au 2021 « Artistes CMT de l’année » événement, diffusé EN DIRECT du Schermerhorn Symphony Center de Nashville le mercredi 13 octobre à 21 h / 8 h sur CMT.

Ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire de l’événement que cet honneur sera décerné, Guyton, nominé aux GRAMMY, rejoignant les rangs des lauréats précédents. Chris Stapleton (2015), Kelsea Ballerini (2016) et Ashley McBryde (2019).

« Nous sommes ravis d’honorer l’immense talent de Mickey Guyton en tant qu’« artiste de l’année » cette année. Après avoir poursuivi sans relâche ses rêves dans la musique country pendant des années, sa persévérance, sa ténacité et son esprit ont culminé dans ce moment spectaculaire de reconnaissance où elle reçoit enfin le crédit qu’elle mérite », a déclaré Leslie Fram, vice-présidente principale, Musique et talent, CMT. « Félicitations Mickey ! Nous sommes impatients de célébrer avec vous et tous nos lauréats le 13 octobre. »

Mickey Guyton est entrée dans l’histoire en tant que première artiste solo féminine noire à remporter une nomination aux GRAMMY dans une catégorie country (Meilleure performance country solo) pour « Black Like Me », qu’elle a interprété dans le cadre de la cérémonie de remise des prix. Mickey a également co-organisé la 56e Academy of Country Music Awards sur CBS avec Keith Urban en avril. Elle est actuellement nominée pour le nouvel artiste de l’année CMA et son premier album, Remember Her Name (sortie demain, le 24 septembre), présente les « besoins de musique country sans vergogne de Guyton en ce moment » (Paste) avec des chansons dont « What Are You Going To Tell Her ? », salué par Variety comme « la chanson country de l’année » et « Black Like Me », l’une des 10 meilleures chansons tous genres de 2020 par NPR, Billboard et Associated Press.

Nommée pour la première fois CMT Next Women of Country en 2014, Guyton a une longue histoire avec CMT. L’année dernière, Guyton a brillé sur le 2021 « CMT Music Awards » scène, faisant double emploi avec deux performances inoubliables : « Cross Country » aux côtés de l’étoile montante BRELAND et « Friendship Train » avec l’emblématique Gladys Knight. Elle a également présenté à Linda Martell le prix CMT Equal Play de cette année. Le mois dernier, Guyton a également livré une performance captivante pour célébrer l’héritage du titan de la musique country Charley Pride pour « GÉANTS CMT : Charley Pride. »

Plus tôt aujourd’hui, Mickey Guyton a publié une vidéo pour « Remember Her Name » exclusivement sur Facebook. Dit Guyton à propos de la vidéo, «’Remember Her Name’ est une chanson sur le fait de croire en soi et de ne jamais abandonner ses rêves. Cette vidéo est exactement cela et plus encore. Je tiens à remercier tous les premiers intervenants qui assurent notre sécurité chaque jour. »

Pré-commande Rappelez-vous son nom.