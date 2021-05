CNCO se sépare Qu’est-il arrivé au Boyband?

. De gauche à droite. Richard Camacho, Christopher Vélez, Zabdiel De Jesús, Erick Brian Colon et Joel Pimentel De Leon du CNCO.

L’un des groupes de garçons latino-américains les plus reconnus de ces derniers temps, CNCO, qui a connu un succès mondial avec ses thèmes musicaux, le groupe a révélé le 9 mai une nouvelle qui a secoué ses millions de fans, la séparation imminente des garçons qui les années précédentes ils avaient triomphé sur l’émission de télé-réalité musicale d’Univision La Banda.

Grâce à une déclaration sur le profil Instagram officiel de CNCO, le groupe a rendu l’information publique par le biais d’un communiqué de presse sincère, révélant que l’un de ses membres, Joel Pimentel, ne fera plus partie du projet musical à succès.

“Nous sommes tristes de vous dire qu’après cinq années et demie inoubliables qui ont changé nos vies, vendredi en mai sera le dernier jour de Joel en tant que membre du CNCO.” Indique la déclaration.

Dans la lettre, ils assurent également que Joel recherchera de nouvelles opportunités dans le domaine musical, mais que cela ne limiterait pas la relation étroite; personnel et professionnel, qui l’unissent au reste des garçons. «Nous voulons que vous sachiez que même si Joel part et cherchera de nouvelles opportunités, nous sommes et serons toujours frères. Nous le soutiendrons dans son prochain chapitre et il sera toujours notre famille avant tout. ” Ils ont indiqué le reste des membres.

Les réactions des millions de fans à travers le monde n’ont pas attendu; “J’AI BESOIN QUE C’EST UN MENSONGE” a commenté un adepte, tandis que beaucoup d’autres ont indiqué qu’il était évident que Joel Pimentel serait le premier à quitter le groupe, le comparant même au chanteur Zayn, du British Boyband One Direction, ou Camila Cabello, ancien membre du groupe Fifth Harmony, a tous deux quitté leurs groupes respectifs pour poursuivre des projets solo à succès.

Joel Pimentel parle

Reconnaissant et enthousiasmé, Pimentel a également partagé sa propre déclaration, dans laquelle il a d’abord remercié les millions de fans à travers le monde, pour être «le meilleur fandom et le plus fidèle que tout autre artiste pourrait souhaiter avoir en ces temps. Sans vous, nous n’aurions pas pu réaliser tout ce que nous avons accompli au cours des 5 dernières années. ” Il a dit.

Mais il a également souligné qu’il est prêt et préparé pour une «prochaine étape» de son aventure musicale, précisant qu’il sent qu’il est temps d’explorer de nouvelles voies, sans oublier tout ce qu’il a construit avec CNCO. “Nous avons accompli tellement de choses ensemble que nous sommes déjà une famille, nous sommes frères.” Assuré.

Ses anciens collègues du CNCO ont montré leur plein soutien à Joel après avoir publié le message. Yoandri, un membre du groupe, a déclaré: “Bravo aux souvenirs et à ce qui va arriver, je t’aime avec tout ❤️” (Portons un toast aux souvenirs et à tout ce qui vient. Je t’aime avec tout). Et d’après le profil officiel de CNCO, ils lui ont laissé un simple mais émouvant «TQM Bro» (nous t’aimons beaucoup, mon frère).

Concert en streaming

Dans le cadre de ses adieux émouvants, Joel Pimentel a assuré que le 14 mai, le groupe aura “le dernier concert ensemble”, en streaming, appelé “The CNCO Global Streaming”, où ils parcourront tous leurs succès, y compris ceux de quoi serait leur dernier travail ensemble, Deja Vu.