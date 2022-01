CNN a déjà décidé quel sera l’avenir d’Andy Cohen

. Le journaliste a suscité beaucoup de polémique sur le Nouvel An

Le journaliste Andy Cohen reviendra pour co-animer le réveillon du Nouvel An avec Anderson Cooper sur CNN en décembre 2022, a confirmé un représentant de CNN à Heavy. « Je peux confirmer qu’Andy Cohen réanimera NYE sur CNN l’année prochaine », a déclaré le représentant.

Radar a initialement annoncé le 3 janvier que Cohen ne serait pas « invité à nouveau » pour animer le spécial du réveillon du Nouvel An. CNN a discrédité ce rapport.

« Nous prétendons être le réseau d’information le plus fiable, mais CNN embauche Andy Cohen pour se moquer du spectacle du Nouvel An. » un « grand connaisseur » dit au médium. « Andy ne travaille même pas pour CNN et pourtant il est le visage de notre réseau depuis 48 heures. C’est embarrassant et le personnel actuel de CNN est très en colère », a ajouté la source.

« Rien d’officiel n’a encore été fait, mais en interne, on nous a dit qu’Andy ne serait pas invité à revenir l’année prochaine », a déclaré une autre « source CNN », selon Radar. « On savait déjà qu’Anderson [Cooper] Vous ne voulez pas être l’hôte du spécial de l’année prochaine, vous préférez célébrer la nouvelle année avec votre fils. Et sans Anderson, heureusement, il n’y aura pas d’Andy Cohen. »

Le reportage est intervenu quelques jours après qu’un Cohen ivre a fait plusieurs baratins lors de la diffusion en direct, appelant Ryan Seacrest et l’ancien maire de New York Bill de Blasio.

Voici ce que vous devez savoir :

Le public a demandé que Cohen soit licencié après ses trilles enivrés

Alors que de nombreux téléspectateurs pensaient que Cohen était drôle et que ses interactions avec Cooper étaient très agréables, d’autres ont critiqué CNN pour leur avoir permis de boire en direct à la télévision et pour avoir permis à Cohen de parler de manière aussi irrespectueuse de De Blasio, que les gens se sentent ou non. . dire était vrai.

« Gênant. Vous devriez être viré ! Quiconque agirait si négligemment dans une situation de travail perdrait son emploi. Et pense que [eres] un père », a écrit un utilisateur de Twitter en taguant Cohen.

« Non, vous avez trop bu pendant que vous travailliez. Pas servi en excès. Des gens du monde entier regardent l’émission NYE de @CNNnewsroom. Ce baratin était embarrassant pour New York. #whitemaleprivaledge [SIC] toute personne de couleur ou femme aurait été retirée [y] adieu au programme. Demandez à @kathy, s’il vous plaît, ramenez-la ! » Un autre a ajouté.

«Je devrais être licencié et ne jamais retourner travailler dans l’industrie. Vous avez été honteux et irrespectueux envers le maire et tous les Américains », lit-on dans un troisième tweet.

« SI VOUS ÊTES ivre dans l’air, vous devez être viré … IL EST TEMPS POUR COHEN DE PARTIR », a écrit une autre personne.

Cohen a écrasé de Blasio dans un trille viral épique

Que vous ayez vu Cohen le soir du Nouvel An ou non, vous avez probablement vu son baratin viral sur De Blasio.

« Voir le maire de Blasio faire sa » lap dance de la victoire « après quatre ans en tant que mandat le plus horrible du maire de New York », a commencé Cohen. « Ne faites pas de baratin », a supplié Cooper.

« La seule chose sur laquelle les démocrates et les républicains peuvent s’entendre, c’est à quel point un maire a été horrible. Alors sayonara sucka », a ajouté Cohen.

Le lendemain matin, Cohen s’est rendu sur les réseaux sociaux pour souhaiter à ses fans et followers une bonne année. Il a mentionné qu’il avait été « trop servi » la nuit précédente, mais ne semblait pas avoir de remords pour tout ce qu’il avait dit.

