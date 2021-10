CNN accuse le GOP de redécoupage « partisan » et ignore Dem Gerrymandering

Les libéraux de CNN veulent vous faire croire qu’ils se soucient de défendre la démocratie, mais les preuves montrent qu’ils ferment les yeux lorsque ce sont les démocrates qui truquent le système.

Lors du « Reality Check » de jeudi sur New Day, John Avlon a proclamé de façon dramatique : « Défendre la démocratie ne prend pas un jour de congé. » Il s’est ensuite plaint du redécoupage du Congrès républicain tout en ignorant le gerrymandering flagrant qui se produisait dans les États dirigés par des démocrates.

Le Texas, qui a gagné deux sièges au Congrès après le dernier recensement, était la cible principale d’Avlon : «[Republicans] n’étaient pas sur le point de rendre les districts du Congrès plus représentatifs de l’électorat réel. Non. Ils se sont donc mis au travail en dessinant des districts qui augmentaient artificiellement leur propre avantage, reliant les banlieues à des communautés rurales tentaculaires, consolidant les zones à forte concentration de minorités et peignant généralement le Texas en rouge.

Avlon a ensuite qualifié la carte proposée du Congrès de « carte ouvertement partisane et pro-blanche», accusant le GOP du Texas de racisme et de discrimination intentionnels. Non seulement cela, mais l’opposition républicaine aux projets de loi de réforme électorale et aux soi-disant commissions de circonscription indépendantes a été jugée « »plus de preuves du malaise des républicains avec la démocratie majoritaire», selon Avlon.

Sans surprise, ni Avlon ni le co-animateur de New Day, John Berman, n’ont évoqué les propositions de redécoupage manifestement partisanes dans des États comme l’Illinois libéral, qui perdra un siège au Congrès. La nouvelle carte du Congrès proposée pour l’Illinois était si injustement partisane, profitant aux démocrates, qu’elle a reçu des critiques des deux côtés de l’allée politique ; un juge fédéral vient de rejeter le plan de redécoupage comme une violation du principe «une personne, une voix» figurant dans la clause de protection égale du 14e amendement.

Avlon a accusé le Texas d’être « un cas d’école de politiciens choisissant leurs électeurs plutôt que d’électeurs choisissant leurs politiciens », mais n’a pas eu un seul mot sur les tentatives transparentes des démocrates de l’Illinois pour sabrer le pouvoir républicain.

« Des majorités simples peuvent adopter des cartes partisanes intentionnellement non représentatives dans les États. Quoi qu’il en soit, la volonté du peuple est une fois de plus éclipsée par le système truqué de redécoupage, faisant de la vraie démocratie représentative le seul perdant sûr », a-t-il conclu.

N’importe qui pourrait dire la même chose des démocrates, qui ont en fait été exposés devant un tribunal fédéral pour leurs manigances ; vous n’entendrez rien à ce sujet dans le ridicule « Reality Check » de CNN.

Lisez la transcription complète du segment ci-dessous en cliquant sur Développer :

21/10/21

6:56:54 AM

JOHN BERMAN : Nouveaux développements majeurs dans l’effort pour remporter des sièges au Congrès. Et tout se passe en plein jour au Texas. John Avlon avec un « contrôle de la réalité ».

JOHN AVLON : Défendre la démocratie ne prend pas un jour de congé. Et hier, les républicains du Sénat ont bloqué le projet de loi de compromis sur la réforme électorale de Joe Manchin. Il avait passé des mois à essayer d’obtenir leur soutien avec un ensemble équilibré qui comprenait des normes nationales pour le vote anticipé, y compris le vote par correspondance, les exigences de divulgation pour les groupes d’argent noir et même l’identification des électeurs, une priorité de longue date du GOP. Mais pas un seul républicain n’a décidé de se joindre à cet effort, sans parler des 10 nécessaires pour surmonter l’obstruction systématique pour même lancer un débat. C’était juste une preuve supplémentaire du malaise des républicains avec la démocratie majoritaire.

Mais Washington n’est qu’un front dans ce combat. La véritable action se déroule dans les États, où les législateurs sont occupés à dessiner les circonscriptions du Congrès au profit du parti au pouvoir. Et le Texas vient de montrer à quel point le système est truqué. Vous voyez que l’État solitaire a gagné deux sièges au Congrès après le dernier recensement en raison de la croissance démographique massive dans les zones urbaines, dont 95 % est attribuable aux personnes de couleur. Mais les républicains contrôlaient la législature de l’État. Ils n’étaient pas sur le point de rendre les districts du Congrès plus représentatifs de l’électorat réel. Non. Ils se sont donc mis au travail en dessinant des quartiers qui augmentaient artificiellement leur propre avantage, en reliant les quartiers de banlieue à des communautés rurales tentaculaires, en consolidant les zones à forte concentration de minorités et en peignant généralement le Texas en rouge.

Maintenant, gardez à l’esprit que Donald Trump a remporté 52% des voix au Texas. Mais la nouvelle carte donnerait aux républicains un verrou sur 66% des sièges du Congrès, selon une analyse de FiveThirtyEight. Il augmente le nombre de districts dominés par les républicains de 22 à 25, tout en réduisant le nombre de districts dans lesquels les Hispaniques constituent la majorité de l’électorat, de huit à sept. Et, encore une fois, malgré le fait que les Hispaniques sont maintenant à peu près égaux à la population blanche non hispanique du Texas.

Et ce n’est pas tout. Ils ont en fait réduit le nombre de districts où les Afro-Américains constituent une majorité d’un total général de un à 0. Dans le processus, ils ont rendu les districts moins compétitifs, donnant plus de pouvoir aux primaires partisanes. C’est un cas d’école où les politiciens choisissent leurs électeurs plutôt que les électeurs choisissent leurs politiciens.

Et tout cela s’ajoute au fait que les efforts de suppression des électeurs dans les législateurs du Texas ont été adoptés par une session extraordinaire de la législature. Et juste au cas où vous penseriez que l’intégrité des électeurs est le moteur de tout cela, écoutez le représentant du Texas Justin Holland parler des démocrates.

(COMMENCER LE CLIP VIDÉO)

JUSTIN HOLLAND : C’est pour ça que nous sommes ici. Oui. Ils ne vont pas – ils vont perdre des sièges. Ils ne gagneront pas de sièges la prochaine fois. Ils ne prendront pas le relais. Ils vont réellement s’éroder. Donc, nous allons nous assurer de revenir avec plus de républicains la prochaine fois.

(FIN DU CLIP VIDÉO)

AVLON : Et voilà, c’est ce qui s’est passé. Il y a déjà une contestation légale de cette carte ouvertement partisane et pro-blanche. Échos d’il y a dix ans, lorsque les républicains se sont avérés avoir intentionnellement discriminé les Noirs et les Hispaniques et y avoir procédé à un redécoupage. Le Texas n’est pas le seul État à essayer de supprimer les résultats représentatifs. Il y a quelques années, la Caroline du Nord a vu son gerrymandering fondé sur la race rejeté par les tribunaux. [Indistinct] Les républicains de la législature de l’État là-bas, de prendre un État avec un écart d’un point aux élections de 2020 et d’essayer de tirer parti de leur avantage actuel de huit à cinq sièges au Congrès. Plus de 70 pour cent de l’Ohio a voté pour des réformes de district en 2015, mais leurs souhaits sont contrecarrés à la capitale de l’État. En Virginie, actuellement sous contrôle démocrate, une commission de redécoupage bipartite est dans une impasse. Pendant son séjour à New York, une nouvelle commission de redécoupage indépendante n’a pas réussi à obtenir un soutien bipartite.

Ce qui est clair, c’est que si une minorité de républicains peut bloquer les réformes électorales fédérales à Washington, des majorités simples peuvent adopter des cartes partisanes intentionnellement non représentatives dans les États. Quoi qu’il en soit, la volonté du peuple est une fois de plus éclipsée par le système truqué de redécoupage, faisant de la vraie démocratie représentative le seul perdant sûr. Et c’est votre Reality Check.

BERMAN : John Avlon, merci beaucoup. New Day continue en ce moment.