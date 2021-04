CNN affirme que les électeurs républicains soutiennent vraiment le programme de Biden ⋆ .

C’est le comble de l’hypocrisie quand CNN, le réseau qui salit constamment les conservateurs avec des mensonges flagrants, prétend parler pour la droite.

Sur CNN Tonight mercredi, l’animateur Don Lemon et son panel de gauchistes ont ridiculement affirmé que les électeurs républicains soutenaient effectivement la politique du président Biden, mais étaient distraits par des histoires de guerre culturelle stupides des «trolls» du GOP au Congrès et sur Fox News.

Lemon a présenté le thème de la discussion à ses invités, les analystes de CNN John Avlon et Kirsten Powers: Biden, le président sérieux contre le non-sens de la guerre culturelle du GOP.

« Le président est vraiment en train de réduire le bruit, d’aller de l’avant sur les armes à feu, les infrastructures, d’accélérer les vaccinations pendant que le GOP se lance, vous savez, tout sur Trump et les guerres culturelles », a déploré Lemon.

Il a demandé à Avlon: «Est-ce que c’est comme ça maintenant? Biden est seul, fait avancer les choses et le GOP parle de choses pertinentes? »

Avlon a accepté, affirmant que le GOP était dominé par des «trolls» alors que leurs électeurs aimaient réellement les politiques de Biden (!):

Lemon a loué «cette évaluation vraiment intelligente» selon laquelle le parti républicain est dominé par des trolls, «plutôt que de travailler pour leurs électeurs et pour le peuple américain».

Après avoir critiqué les républicains avec des arguments d’homme de paille sur la suppression des droits de vote, Avlon est revenu sur l’affirmation infatigable des médias selon laquelle tout ce qui est à droite se résume au racisme.

«Il s’agit de politiques identitaires blanches et d’arguments percolés dans une chambre d’écho. Qui n’ont pas de bon sens ou de faits communs derrière eux,»A-t-il soutenu, ajoutant que l’attaque du 6 janvier au Capitole« portait sur la politique de l’identité blanche, la peur de la chaîne démocrate – le changement démographique, la théorie du remplacement. C’est tout ce qui a été propagé à l’extrême droite et c’est ce à quoi nous sommes confrontés, c’est pourquoi il est difficile d’avoir un débat en ce moment sur notre démocratie basé sur des faits communs.

Il s’est plaint que le véritable «obstacle» auquel Biden était confronté était que «la droite du Parti républicain» «ne traitait pas d’un ensemble de faits communs dans ce pays», ajoutant que les médias étaient « Va devoir trouver un moyen de surmonter cela. »

Revenant au sujet d’origine, la collègue invitée Kirsten Powers a déclaré que ces batailles de guerre culturelle étaient une «stratégie politique» pour détourner l’attention du fait que les électeurs républicains «Soutiennent» les politiques du président:

Lemon a convenu que les électeurs républicains «n’achètent pas» le message du GOP sur Biden:

Powers ajouté, « c’est pourquoi ils les inondent de cette autre sorte de politique de griefs blancs. »

Comment quelqu’un à CNN pourrait-il savoir ce que les conservateurs pensent de Joe Biden? Pas même un conservateur ne faisait partie de ce panel et ce sont des commentateurs «conservateurs», des démocrates sous un autre nom.

Le non-sens absolu de CNN a été payé par le sponsor Priceline. Contactez-les à la page de lutte des conservateurs ici.

CNN ce soir

07/04/2021

DON LEMON: John Avlon, commençons par vous. Le président est vraiment en train de réduire le bruit, d’aller de l’avant sur les armes à feu, les infrastructures, d’accélérer les vaccinations pendant que le GOP se lance, vous savez, tout sur Trump et les guerres culturelles. Est-ce juste comme ça maintenant? Biden est seul, fait avancer les choses et le GOP parle de choses pertinentes?

JOHN AVLON, ANALYSTE POLITIQUE PRINCIPAL DE CNN: Je pense que c’est un instantané de la politique. Rappelez-vous, je pense que cela est cohérent avec la façon dont même Joe Biden a fait campagne. Il n’a pas sur indexé les discussions sur Twitter, il s’est en fait concentré sur les vrais votes dans la primaire démocrate.

Mais vous avez la même polarisation symétrique au Congrès où vous avez le Parti républicain dominé de manière disproportionnée par des gens qui jouent devant une foule de Fox News, où être un troll est considéré comme un signe de succès plutôt que de faire quoi que ce soit. Biden parie sur le fait que beaucoup de ses propositions sont populaires auprès des électeurs républicains. Mais il doit encore faire avancer les choses en contactant les républicains du Congrès.

Et il y a tout ce discours sur le soutien bipartisan, mais nous n’en avons vu aucune preuve. Alors, il avance seul, il y a un risque de retour dans ça. Mais au moins, il va grand et essaie de faire avancer les choses, pariant que ces actions l’aideront à rassembler une majorité au pouvoir à long terme.

LEMON: C’est une évaluation vraiment intelligente, être un troll est un signe de succès. Et c’est exactement ce qui se passe sur la droite, en ce moment. Et plutôt que de travailler pour leurs électeurs et pour le peuple américain. Vous savez, j’ai eu cette conversation tout à l’heure avec Charlie Dent et avec Gloria Borger au sujet du sénateur Joe Manchin, Kirsten. Avec ce nouvel éditorial indiquant clairement qu’il ne votera pas pour éliminer ou affaiblir l’obstruction systématique. Cela signifie-t-il essentiellement aucune loi sur le droit de vote?

KIRSTEN POWERS, CNN POLITICAL ANALYST (devant la caméra): Oui, je veux dire que cela pourrait très bien être le résultat, et je pense que, vous savez, nous devrions en quelque sorte essayer de trouver plus de courtoisie et de garder l’obstruction systématique parce que je pensez à ce que Charlie disait, c’est que vous savez, les côtés les plus extrêmes, à droite, sont ceux qui veulent toujours se débarrasser de l’obstruction systématique.

Et j’ai beaucoup de respect pour Charlie, mais je suis respectueusement en désaccord avec l’idée que les extrêmes du Parti démocrate et les extrêmes du Parti républicain ont quelque chose à voir les uns avec les autres. Les extrêmes du Parti démocrate, un droit de vote. Les extrêmes du Parti démocrate veulent des soins de santé à payeur unique. OuiTu sais, ils veulent avoir une assurance maladie pour tout le monde. Donc, ce ne sont pas vraiment des utilisations très problématiques. Ils peuvent peut-être utiliser ce que les gens peuvent être en désaccord, mais il n’y a pas les mêmes types de choses que les républicains veulent faire par exemple, les républicains veulent le faire, pour que les gens puissent voter. Certaines personnes peuvent au moins voter. Ils veulent que cela se fasse, il est plus difficile pour les Noirs de voter, ils veulent rendre les choses plus difficiles. Donc, il est vraiment plus difficile pour quiconque est ébranlé par le Parti démocrate de voter. Donc, ce n’est pas vraiment une comparaison de pommes à pommes, à mon avis. Et donc, je pense que si j’étais Joe Biden, je soutiendrais l’élimination de l’obstruction systématique.

LEMON: Oui, c’est exactement ce que vous dites que vous parlez d’empêcher les gens de voter, je viens de dire cette chose sur ce haut fonctionnaire électoral du Mississippi en disant essentiellement qu’il était dangereux de faire voter des étudiants parce qu’ils pourraient être réveillés. C’est comme bien, je veux dire, –

POUVOIRS: Oui.

AVLON: Cela ne fonctionne pas vraiment de cette façon.

LEMON: Ce n’est pas comme ça que ça marche, et il est en fait – il croit en fait que c’est une vraie défense. Il pense que c’est vrai, c’est le problème avec – POUVOIRS: Mais il dit la partie calme à haute voix, il dit parce que

ils prétendent que ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Par exemple, ils n’essaient pas, vous savez, ils n’essaient pas vraiment d’empêcher qui que ce soit de voter. Ils essaient simplement de protéger les gens contre la fraude. Il a dit que la vraie raison, c’est-à-dire que nous ne voulons pas que les gens votent, comme nous en fait – c’est en fait ce que nous faisons.

AVLON: Mais c’est aussi une mesure que je pense à ce genre d’écosystème de droite où un élu dit que la partie tranquille est autorisée. Ce à quoi nous avons affaire, c’est de la politique d’identité blanche ici.

LEMON: Non, non, John, John, John, John –

AVLON: Continuez.

LEMON: En fait, il croit que ce qu’il dit est juste. Ce n’est pas comme s’il se cachait et il pense que sa logique est correcte. Qu’il n’y a rien de mal à le faire et il y a beaucoup de gens qui le ressentent. Oui, bien sûr, vous pouvez faire en sorte que cela se produise, ils ne comprennent pas que non, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Ce n’est pas comme, il est comme – il a dit quelque chose par accident. C’est ce qu’il pense, et il pense que c’est juste.

AVLON: 100%, et je pense que c’est ce à quoi nous sommes confrontés, non? Il s’agit de politique identitaire blanche et d’arguments percolés dans une chambre d’écho. Cela n’a pas de bon sens ou de faits communs derrière lui.

Vous avez un professeur hier, vous avez fait une étude sur les personnes arrêtées lors de l’insurrection au Capitole. Et il ne s’agissait pas, vous savez, de ressentiment économique. Il s’agissait de politique d’identité blanche, de peur de la chaîne démocratique – changement démographique, théorie du remplacement. C’est tout ce qui a été propagé à l’extrême droite et c’est ce à quoi nous sommes confrontés, c’est pourquoi il est difficile d’avoir un débat en ce moment sur notre démocratie basé sur des faits communs.

Mais nous devons continuer d’essayer de le faire. Et je dirai que pour la défense de Joe Manchin, lors de son jour d’élection, il pense qu’il pourrait y avoir un soutien bipartisan pour des éléments d’une loi sur le droit de vote. Vraisemblablement, il parle de John Lewis Act, pas de HR1. C’est un gros si.

Mais Biden parle d’unité. Et écoute, Je n’essaie pas de réduire l’obstacle auquel nous sommes confrontés ici. Mais il y a une question sur le fait de donner l’exemple, mais la plus grande difficulté est que vous avez une influence disproportionnée sur la droite du Parti républicain qui ne traite pas d’un ensemble de faits communs dans ce pays. Et nous allons devoir trouver un moyen de surmonter cela.

POUVOIRS: Oui, mais le fait est que c’est une stratégie politique pour la droite, pour les républicains. Parce qu’ils n’ont rien d’autre sur quoi courir si ce n’est que le Dr Seuss et Mme Potato Head sont annulés. Donc – parce que le fait est que beaucoup de leurs électeurs soutiennent beaucoup de choses que fait Joe Biden.

Donc, ce qu’ils doivent faire, c’est qu’ils doivent se concentrer sur les choses et inonder leurs électeurs de ce que l’on appelle la culture d’annulation. Parce que c’est ce qui va les énerver. Si les électeurs entendaient parler de ce que faisait Joe Biden, le fait qu’ils soutiennent cela serait un réel problème pour eux.

LEMON: Mais Kirsten, je pense qu’ils le sont. Quand je parle à des gens qui ne sont pas nécessairement libéraux, ils savent ce que fait Joe Biden et toute cette idée de lui est comme cette personne qui traîne qui ne le fait pas – qui n’a, vous savez, aucune idée de ce qu’il fait, ils ne le sont pas. l’acheter. Les gens n’achètent pas, et c’est le danger, je pense, c’est pourquoi ils se bousculent et paniquent en ce moment. C’est parce que les gens ne l’achètent vraiment pas, ça ne colle pas.

POUVOIRS: Oui, mais c’est tout ce que je dis, c’est pourquoi ils les inondent de cette autre sorte de politique de griefs blancs.