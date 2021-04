CNN Anchor est édenté, ne demande rien sur la crise frontalière ⋆ .

CNN a commis une faute professionnelle journalistique au premier degré aujourd’hui. L’ancre Alisyn Camerota a longuement interviewé la secrétaire de presse de Biden, Jen Psaki, en posant des questions sur le coronavirus et les vaccins, le procès Derek Chauvin et le projet de loi «d’infrastructure» de plusieurs billions de dollars de Biden. Mais la crise frontalière n’a rien attiré.

Lors du procès Chauvin, qui a dominé la journée, elle a lancé à Psaki une balle molle duveteuse, demandant «ce qui a frappé [Biden] » ce. Psaki a déclaré qu’en réponse, Biden «a réitéré son engagement personnel à faire de l’équité une partie de ce que nous faisons dans ce gouvernement». Et Psaki a ébranlé sa propre réaction personnelle, disant que le témoignage de l’un des témoins hier lui avait donné des «frissons».

Camerota a également pris quelques clichés au GOP. Au sujet de l’augmentation des impôts de Biden, Camerota a parlé de «Républicains intransigeants». En revanche, elle était beaucoup plus respectueuse des démocrates du swing-state qui sont également opposés, disant simplement qu’ils «n’aiment pas l’idée d’augmenter les impôts». Et sur la question de l’explosion de la dette et des déficits nationaux, Camerota s’est moqué: «Je sais que les républicains trouvent toujours la religion là-dessus chaque fois que c’est un président démocrate.» Cela a suscité un accord gloussant de la part de Psaki.

C’est choquant, Camerota, mais n’a rien demandé sur la crise frontalière, malgré les rapports angoissants d’enfants entassés dans des installations surpeuplées.

Il y a aussi des rapports que les frontaliers sont montés dans des autobus et envoyés à travers le pays avec une date d’audience dans 3 à 4 ans! En d’autres termes, ils sont partis, il est peu probable qu’ils soient à nouveau soumis au contrôle du gouvernement. Libre de chercher du travail illégalement, de demander des prestations gouvernementales et, qui sait, d’obtenir un bulletin de vote par correspondance sans carte d’identité qui sera récolté par un membre démocrate.

Comparez et mettez en contraste la façon dont un journaliste réel a récemment traité la question. Comme l’a noté NewsBuster Curtis Houck, «Kristin Fisher de Fox News a interrogé Psaki sur une exclusivité FoxNews.com révélateur que les enfants d’immigrants illégaux hébergés au San Diego Convention Center sont scolarisés en personne alors que les vrais San Diegans continuent de languir dans l’apprentissage virtuel.

Et vrai, le chien-mord-l’homme n’est normalement pas une grande nouvelle. Mais lorsque le chien en question appartient au président des États-Unis et a maintenant mordu quelqu’un pour la deuxième fois, une question s’imposait. Mais Camerota a de nouveau failli à son devoir journalistique – pas un mot sur la dernière attaque de Major. NewsBuster Nicholas Fondacaro a noté comment CBS et NBC ont également omis de signaler la dernière morsure de Major.

Remarque: si Camerota n’a pas posé de questions sur le dernier chomp de Major, sur Morning Joe, Mika Brzezinski a carrément défendu le chien – et a même trouvé un moyen de blâmer le président Trump pour l’incident! Elle a déclaré: «Je suis avec le major» et a affirmé que Major réagissait à la mauvaise énergie laissée à la Maison Blanche par l’administration Trump!

Vous pourriez dire que lorsqu’il s’agissait d’interroger un haut responsable de l’administration Biden, CNN était un chien édenté qui ne mordait pas. Bien sûr, la prochaine fois que CNN interrogera un conservateur, vous pouvez vous attendre à ce que le réseau se transforme en. . . chien d’attaque!

L’interview édentée de CNN avec l’attachée de presse de Biden, Jen Psaki, a été parrainée en partie par Leaf Filter, USAA, Priceline et Flonase.