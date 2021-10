CNN appelle la presse à abandonner l’objectivité et à présenter le GOP comme une menace pour le pays

CNN a continué d’intensifier sa rhétorique dangereuse contre les républicains dimanche, alors que le soi-disant animateur de « Sources fiables » Brian Stelter et le chroniqueur du LA Times Jackie Calmes ont exhorté la presse à abandonner l’objectivité lorsqu’elle rapporte sur les républicains et à les présenter comme des menaces pour le pays. Elle a même affirmé que ce n’était pas ce qu’elle voulait faire alors qu’elle l’appelait activement.

Cette demande est venue, sans ironie, à la suite de plusieurs segments décriant Facebook pour nous avoir séparés et nous avoir fait nous détester. CNN et Stelter avaient peut-être peur de la concurrence.

«Je veux plonger directement dans votre argumentation sur ce qu’est le bilatéralisme et pourquoi il fait défaut au public. Qui est – qui est – Est-ce que nous traitons les démocrates et les républicains sur un pied d’égalité et ignorons le radicalisme du GOP, est-ce que le cœur du problème,» Stelter a préfacé, notant Colonne récente de Calmes intitulé : « Pourquoi les journalistes trahissent le public avec un « deux-sidérisme » dans la couverture politique »

Elle a semblé immédiatement optimiste que «il ne fait aucun doute que les journalistes reconnaissent la radicalisation du Parti républicain.» S’exprimant davantage sur cette prétendue radicalisation, Calmes a suggéré «ce n’est pas un nouveau problème ou un nouveau, vous savez, dynamique. «

Selon elle, la radicalisation était en marche depuis plus de 25 ans :

Et j’ai toujours essayé de – je pense que je suis un journaliste très juste et que je donne les deux versions de l’histoire. Mais ce qui a commencé à se produire au milieu des années 90 avec la prise de contrôle de la Chambre par les républicains de la Chambre – et en particulier Newt Gingrich – était un nouveau, méchant – je veux dire, son mot d’ordre était « être méchant » et contraire aux normes et obstructionniste sorte de gouvernance. Eh bien, vous ne pouvez pas vraiment appeler cela une gouvernance qui était en quelque sorte un précurseur pour Trump.

Expliquant la compréhension « simpliste » du « bilatéralisme », Calmes a suggéré qu’il était obsolète de traiter les deux parties de la même manière et d’admettre qu’elles font des choses similaires et agissent de la même manière. « Et pendant des années, c’était en quelque sorte simpliste, c’était – j’étais capable de faire ça et tout le monde était capable de le faire. Mais de plus en plus à partir de 1995, non, c’était asymétrique comme l’appellent les politologues et c’était plus descriptif des républicains que des démocrates,», a-t-elle affirmé.

Stelter a ensuite invoqué son livre Dissent pour parler de «la descente du GOP» et s’est demandé si ce que les deux appelaient « provoquait plus d’aliénation, n’est-ce pas, et poussait les lecteurs républicains à rejeter toute la couverture ».

Calmes s’est défendue en suggérant qu’elle n’appelait pas la fin des reportages objectifs. «Et je dois dire que certaines des réponses que j’ai reçues qui étaient essentielles à cette chronique suggéraient que je disais que nous ne devrions plus être objectifs, nous ne devrions pas être justes et équilibrés. Bien sûr, nous devrions », a-t-elle affirmé.

Mais de retour dans la réalité, abandonner l’objectivité était exactement ce qu’elle et Stelter exigeaient. Et elle a doublé :

Je pense juste qu’un traitement objectif et factuel de l’actualité signifie souvent que vous ne pouvez pas rapporter quelque chose dont les républicains se passent – et suggère que cela indique un problème plus large ou plus général dans notre politique sans être plus clair d’une manière ou d’une autre que c’est , non, c’est propre aux Républicains, c’est la nature du Parti Républicain.

« Et je pense que c’est enraciné dans une dynamique dans laquelle le Parti républicain, qui au début de ma carrière était fièrement un petit parti gouvernemental – s’appelait ainsi – est maintenant un parti anti-gouvernemental. Et ce qui signifie qu’il ne se soucie pas vraiment si le gouvernement fonctionne bien », a-t-elle menti.

C’était un mensonge parce qu’une grande partie du GOP voulait toujours que le gouvernement travaille bien dans les limites des pouvoirs énumérés comme écrit dans la Constitution. Et cela sans parler du débat en cours au sein du parti où certains voulaient un gouvernement plus important mais pour ce qu’ils pensaient être important.

Calmes a conclu en admettant que tout cela découlait de sa peur de l’ancien président Trump, et Stelter a convenu que c’était un facteur important.

La semaine dernière, Stelter a conclu son émission avec un segment sur la façon dont sa famille a été menacée de violence l’année dernière après les élections. Ce qui lui est arrivé et à sa famille était mal, mais il ne semble pas se soucier de la façon dont la rhétorique véhiculée dans son émission peut entraîner des actions similaires contre des personnes de droite.

