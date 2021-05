CNN blâme GOP “ plongeant dans la guerre culturelle ” pour les attaques contre le projet 1619 ⋆ .

CNN a marqué une interview exclusive avec le fondateur du projet d’extrême gauche 1619, mais plutôt que de griller Nikole Hannah-Jones sur les erreurs historiques grossières de l’effort d’endoctrinement, Brianna Keilar de New Day a principalement lancé des balles de softball. Elle a commencé par blâmer les républicains pour avoir riposté contre les attaques du projet 1619 contre l’Amérique: «Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, plonge dans les guerres culturelles, appelant le secrétaire à l’éducation à abandonner le programme des écoles américaines qui, selon McConnell, raconte une histoire révisionniste de la fondation du pays. . »

C’est donc Mitch McConnell qui a «plongé» dans les guerres culturelles? Ce n’est pas Hannah-Jones et le projet 1619 affirmant à tort que l’esclavage était la raison de la révolution américaine? Après avoir lu une citation de McConnell disant: «Les Américains n’ont jamais décidé que nos enfants devaient apprendre que notre pays est intrinsèquement mauvais», a lancé l’animateur du New Day: «Je sais que vous contestez certainement cette qualification. Quelle est votre réaction à cette lettre? »

Keilar aurait pu souligner l’attaque sévère des historiens traditionnels, tels que Grant Wood, lauréat du prix Pulitzer, qui en 2019 a rejeté: “ Je suis toujours étonné de savoir pourquoi le NY Times aurait mis son autorité derrière un projet qui bénéficie d’un soutien scientifique si faible. “

Au lieu de cela, elle a fait l’éloge: «J’ai relu votre essai d’ouverture et j’encouragerais quiconque à le faire quel que soit le côté de ce débat dans lequel il se trouve. S’ils veulent en parler, ils ont vraiment besoin de lire cet essai pour décider eux-mêmes en quoi consiste le projet 1619.

Enfin, elle aborda doucement le ton haineux du projet 1619:

Et nous entendons tant de conservateurs qu’ils ressentent – et je pense que c’est quelque chose que nous devrions vous faire aborder, Nikole. Ils ont le sentiment que les enfants apprennent essentiellement à se sentir mal d’être blancs ou à avoir honte d’être blancs. Comment abordez-vous cela?

C’est au moins modérément arriver à certaines des plaintes, mais Keiler aurait pu souligner que Hannah-Jones s’en est pris aux «vieux historiens blancs» qui la critiquent. Comme le Wall Street Journal souligné, cela est venu après que l’historien James McPherson, lauréat du prix Pulitzer, ait renversé sa «position implicite selon laquelle il n’y a jamais eu de bons Blancs, ignorant ainsi les radicaux blancs et même les libéraux qui ont soutenu l’égalité raciale».

Mais bien sûr, CNN n’est pas vraiment intéressé par une interview percutante avec un libéral américain.

L’interview de propagande de softball sur CNN a été sponsorisée par Allstate et AT&T. Cliquez sur les liens pour leur faire savoir ce que vous en pensez.

Une transcription est ci-dessous. Cliquez sur «développer» pour en savoir plus.

Nouveau jour

03/05/2021

7 h 48 HE

BRIANNA KEILAR: Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, plonge dans les guerres culturelles, appelant le secrétaire à l’Éducation à abandonner le programme des écoles américaines qui, selon McConnell, raconte une histoire révisionniste de la fondation du pays. Le principal républicain affirme que des programmes tels que «The New York Times» 1619 Project, qui figure sur une liste de programmes d’études, que si un système scolaire les utilise, ils peuvent être éligibles à des subventions fédérales – il a dit, citation, «… réorienter l’histoire bipartisane américaine et les programmes d’éducation civique loin de leurs objectifs pour se tourner vers un programme politisé et qui divise. »

Maintenant, le projet 1619 se concentre sur le recadrage de l’histoire américaine en ce qui concerne l’esclavage et les contributions des Noirs américains. Et avec moi se trouve le créateur du projet 1619, Nikole Hannah-Jones. Elle est rédactrice pour le «New York Times Magazine» et lauréate du prix Pulitzer 2020. Et c’est sa première interview depuis que le sénateur McConnell a envoyé sa lettre. Nikole, merci beaucoup. C’est génial de te revoir. Et nous voulions vraiment voir ce que vous aviez à dire à ce sujet parce que, comme vous le savez, le chef de la minorité a également écrit dans sa lettre au secrétaire à l’éducation, citation: «Les familles n’ont pas demandé ce non-sens qui divise. Les électeurs n’ont pas voté pour. Les Américains n’ont jamais décidé que nos enfants devaient apprendre que notre pays est intrinsèquement mauvais. Je sais que vous contestez certainement cette qualification. Quelle est votre réaction à cette lettre?

NIKOLE HANNAH-JONES: Absolument, et merci de m’avoir invité et d’en parler. J’aimerais en quelque sorte recadrer la question un peu parce que c’est fondamentalement une question de liberté d’expression. Si vous regardez la rhétorique du sénateur McConnell et des législateurs des États de tout le pays qui tentent de faire adopter des projets de loi interdisant l’enseignement du projet 1619, il ne s’agit pas des faits de l’histoire. Il s’agit d’essayer d’interdire l’enseignement d’idées qu’ils n’aiment pas. Donc nous – vous savez, j’ai été un peu consterné par le silence des défenseurs de la liberté d’expression comme là-bas – ces tentatives d’interdire les idées d’être enseignées dans les écoles sont introduites partout au pays. Mais en réponse à ce qu’il dit, je – bien sûr, il n’y a pas de ligne ou d’argument unique dans le projet 1619 qui prétend que ce pays est un pays pervers et c’est, franchement, une affirmation ridicule. Si vous lisez mon essai d’ouverture sur la démocratie dans le projet 1619 – en fait, ce que je dis, c’est que malgré tout ce que ce pays a fait aux Noirs américains, les Noirs américains ont vu le pire de l’Amérique et pourtant croient toujours en son meilleur. Je soutiens en fait que les Noirs sont la plus grande force de démocratisation de ce pays. Donc, non, ce n’est pas un projet pour essayer d’enseigner aux enfants que notre pays est mauvais, mais c’est un projet essayant d’enseigner aux enfants la vérité sur ce sur quoi notre pays était basé. Et ce n’est qu’en confrontant vraiment cette vérité – l’esclavage était fondamental aux États-Unis. Nous, après l’esclavage, avons vécu 100 ans de discrimination légalisée contre les Noirs américains et ce ne sont que les faits de notre histoire. Ce que Mitch McConnell et d’autres comme lui veulent, c’est que nos enfants acquièrent une compréhension propagandiste et nationaliste de l’histoire qui ne concerne pas les faits, mais la façon dont ils voudraient prétendre que notre pays est.

KEILAR: Oui. Je suis – j’ai relu votre essai d’ouverture et j’encourage quiconque à le faire quel que soit le côté de ce débat dans lequel il se trouve. S’ils veulent en parler, ils ont vraiment besoin de lire cet essai pour décider eux-mêmes en quoi consiste le projet 1619. Je tiens également à vous demander pendant que je vous ai ici, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a rejeté le racisme systémique en Amérique en réponse à la promesse du président Biden de s’y attaquer lors de son discours au Congrès la nuit précédente. C’est – c’est ce qu’il a dit. Écoutons.

[Clip of DeSantis on Fox.]

KEILAR: Vous savez, d’après ce que je vois, les gens parlent de racisme systémique, ils soulignent – et cela est étayé par des faits – qu’il y a des préjugés dans les systèmes avec lesquels vous ne pouvez pas vraiment discuter. Comme la justice pénale, qu’il s’agisse de la police ou du système judiciaire. Alors, que dites-vous à quelqu’un comme le gouverneur Ron DeSantis qui fait cet argument? Et nous entendons tant de conservateurs qu’ils ressentent – et je pense que c’est quelque chose que nous devrions vous faire aborder, Nikole. Ils ont le sentiment que les enfants apprennent essentiellement à se sentir mal d’être blancs ou à avoir honte d’être blancs. Comment abordez-vous cela?

HANNAH-JONES: Eh bien, premièrement, je dirais que je doute que Rick (sic) DeSantis ou la plupart des républicains sachent réellement ce qu’est la théorie critique de la race. Je doute qu’ils aient lu un texte critique sur la théorie raciale. La théorie critique de la race existe depuis quelques décennies et tout d’un coup, c’est tout ce dont vous les entendez parler. Et ce qui aurait pu – parce que la façon dont ils décrivent la théorie critique des races n’est en fait pas ce qu’est la théorie critique des races. Il y a des faits. Le fait est que Rick (sic) DeSantis parle du manque de racisme systémique de la part d’un État séparé de jure. Un État de Jim Crowe qui avait des lois sur la ségrégation et contre les Noirs dans tous les comtés de l’État où les Noirs ne pouvaient pas vraiment voter avant les Voting Rights Acts, où il y avait des écoles séparées de jure, des entreprises séparées de jure. Donc, argumenter dans un État où la discrimination légale existait dans tous les aspects de la vie américaine jusqu’aux années 1960 qu’il n’y a pas de racisme systémique, c’est vraiment plaider pour un pays, encore une fois, qui n’a jamais existé. Donc, ce que nous – c’est important par rapport à ce qu’ils discutent réellement. Ils disent que nous ne pouvons pas parler de notre passé parce que c’est honteux. Ils ne peuvent pas dire que ce n’est pas la vérité de notre histoire, mais que nous ne devrions pas enseigner notre histoire aux enfants parce que c’est honteux. Je ne pense pas que quiconque lit la théorie critique de la race l’ait jamais vue dire que les Blancs devraient se sentir mal à l’idée d’être blancs. Il dit que le racisme est ancré dans nos institutions et tant que nous ne le reconnaissons pas, nous ne pourrons pas réparer les méfaits du racisme. Mais rien de tout cela – le projet 1619, la théorie critique de la race, la formation à l’antiracisme – ne vise à faire en sorte que les Blancs se sentent mal à propos de choses qu’ils n’ont pas faites. C’est juste quelque chose que les politiciens utilisent pour vraiment attiser la colère parce qu’ils voient cela comme un – comme un outil gagnant dans les guerres culturelles.