CNN choqué de découvrir que les électeurs démocrates sont « frustrés » et veulent aussi rappeler Newsom 10z viral

Après des semaines à se moquer de l’effort bipartite pour rappeler le gouverneur Gavin Newsom en tant que “coup du GOP”, CNN a finalement découvert que les électeurs démocrates en avaient tout autant marre de Newsom. Mercredi, sur Don Lemon Tonight, le correspondant Kyung Lah a semblé choqué d’apprendre que des électeurs démocrates de longue date dans l’État bleu foncé se tournaient contre Newsom et soutenaient l’effort de rappel.

L’hôte Don Lemon a ouvert le rapport de Lah vantant comment le président Biden se rendait en Californie «pour aider» le gouverneur démocrate en difficulté, à l’approche des élections spéciales du 14 septembre. Même Lemon a noté que Newsom avait du mal à garder ses propres électeurs :

«Et il semble que Newsom va avoir besoin de l’aide de Biden car il semble être confronté à une bataille difficile avec sa propre base démocrate. Les électeurs mécontents de l’augmentation de la criminalité, du coût de la vie, des incendies de forêt incontrôlables et de l’itinérance», a-t-il déclaré, avant de jouer le rapport de Lah.

S’asseyant avec trois électeurs démocrates inscrits, Lah a admis sa surprise d’apprendre que ces femmes n’étaient pas satisfaites de Newsom ou du leadership du parti démocrate en Californie : «On pourrait penser que rejeter le rappel du gouverneur démocrate Gavin Newsom serait une évidence pour ces trois électeurs de Los Angeles. Mais ce n’est pas.”

Avouant avoir été « déçus » par le Parti démocrate, les électeurs ont blâmé Newsom pour le grave problème des sans-abri de l’État :

SANDOVAL : Je veux dire, techniquement, comment puis-je même répondre à cela ? C’est le chef. C’est — tout commence par le haut et ça descend.

HELSETH : C’est comme si je me laissais travailler. Laissez-moi payer mes impôts. Mais protégez-moi et ne soyez pas accosté par deux sans-abri en l’espace de 15 minutes.

LAH (voix off) : Déçu par le parti au pouvoir avec une majorité qualifiée du gouvernement de l’État de Californie, alors que les problèmes s’aggravent : incendies de forêt, sécheresse, criminalité, coût de la vie, mais le pire pour eux ? L’itinérance, qui s’est étendue tout au long de la pandémie, s’étend désormais aux quartiers de la classe moyenne de Los Angeles, y compris le leur.

Alors que Newsom « blâmait les républicains », le journaliste a noté que les démocrates étaient toujours nerveux car la course était serrée. Lah a parlé à un stratège démocrate qui a admis que la crise des sans-abri bouleversait même les libéraux :

MICHAEL TRUJILLO, STRATÉGISTE DÉMOCRATIQUE : Je – je suis nerveux, donc ils sont certainement 100 fois plus nerveux. L’itinérance est — je n’ai jamais vu un problème comme celui-ci aussi puissant. Cela rend les électeurs progressistes modérés, parce qu’ils sont tellement contrariés.

LAH (à la caméra) : Pensez-vous qu’ils sont nerveux à cause de ce que vous voyez ?

LAH (voix off) : Mais toute politique est locale, dit le stratège démocrate Michael Trujillo, qui met en garde il y a des signes de troubles pour son parti.

Après avoir joué des extraits sonores de deux opposants républicains sur cette même question, Lah s’est retournée vers les trois électeurs qu’elle interrogeait. Le journaliste a sympathisé avec leur horreur d’avoir élu un républicain, mais a révélé qu’ils étaient “disposés à envoyer un message aux démocrates” en votant pour rappeler Newsom. « Comment vous sentirez-vous si un républicain est élu ? » elle a demandé, comme l’un d’eux l’a avoué, « Malade ».

Lah a vanté qu’ils n’étaient “pas disposés” à soutenir un républicain mais étaient prêts à “risquer d’envoyer un message à leur parti. Son entretien s’est terminé avec la question « Est-ce que vous sentez que Gavin Newsom vous écoute ? »

Cela a été accueilli par des rires nerveux de la part des trois femmes. “C’est une bonne question”, a admis l’un d’eux.

Lisez la transcription ci-dessous :

Don Lemon ce soir

26/08/21

DON LEMON: La Maison Blanche dit que le président Biden se rendra en Californie pour faire campagne pour le gouverneur démocrate Gavin Newsom qui fait face à une élection de rappel le 14 septembre. Et il semble que Newsom aura besoin de l’aide de Biden car il semble être confronté à une bataille difficile avec sa propre base démocratique. Les électeurs sont mécontents de l’augmentation de la criminalité, du coût de la vie, des incendies de forêt incontrôlables et de l’itinérance. Voici Kyung Lah de CNN.

(COMMENCER LA BANDE VIDÉO)

KYUNG LAH, CORRESPONDANT NATIONAL PRINCIPAL DE CNN : Comment êtes-vous inscrit, politiquement ?

MICHELLE HELSETH, DÉMOCRATE INSCRITE : Démocrate.

ALISA SANDOVAL, DÉMOCRATE ENREGISTRÉE : Démocrate inscrite.

CHERRYL WEAVER, DÉMOCRATE ENREGISTRÉ : Démocrate à vie.

LAH (voix off) : On pourrait penser que rejeter le rappel du gouverneur démocrate Gavin Newsom serait une évidence pour ces trois électeurs de Los Angeles. Mais ce n’est pas.

WEAVER: Je dois dire que je penche vraiment très fortement vers le rappel.

LAH (à la caméra) : Pour rappeler le gouverneur ?

TISSU : Ouais. Vous savez, je suis déçu par le Parti démocrate en général.

LAH (voix off) : Déçu par le parti au pouvoir avec une majorité qualifiée du gouvernement de l’État de Californie, alors que les problèmes s’aggravent : incendies de forêt, sécheresse, criminalité, coût de la vie, mais le pire pour eux ? L’itinérance, qui s’est étendue tout au long de la pandémie, s’étend désormais aux quartiers de la classe moyenne de Los Angeles, y compris le leur.

HELSETH : C’est comme si je me laissais travailler. Laissez-moi payer mes impôts. Mais protégez-moi et ne soyez pas accosté par deux sans-abri en l’espace de 15 minutes.

LAH (à la caméra) : Est-ce la faute du gouverneur Newsom ?

SANDOVAL : Je veux dire, techniquement, comment puis-je même répondre à cela ? C’est le chef. C’est — tout commence par le haut et ça descend.

GOV. GAVIN NEWSOM (D-CA) : Que Dieu vous bénisse et le meilleur reste à venir.

LAH (voix off) : ces femmes faisaient partie des plus de 60 % d’électeurs qui ont massivement élu Newsom en 2018.

WEAVER : Dans mon esprit, quand il courait, il n’y avait personne d’autre au monde qui aurait été mieux. Et à la place, c’est devenu de la politique

LAH (voix off) : Après une année de crise épuisante après la crise californienne, le gouverneur autrefois populaire se bat maintenant pour son poste. Son cri de guerre ?

NEWSOM : Votez non sur ce rappel soutenu par les républicains.

LAH (voix off) : Blâmer les républicains.

NEWSOM : Tous ceux qui soutiennent Trump et le Parti républicain voient une opportunité.

LAH (voix off) : Et rappelant aux démocrates qu’ils sont deux fois plus nombreux que les républicains dans l’État.

NEWSOM : Nous formons notre base. Nous allons gagner, sans aucun doute. Ce n’est pas une campagne de persuasion.

LAH (voix off) : Mais toute politique est locale, dit le stratège démocrate Michael Trujillo, qui prévient qu’il y a des signes de troubles pour son parti.

LAH (à la caméra) : Pensez-vous qu’ils sont nerveux à cause de ce que vous voyez ?

MICHAEL TRUJILLO, STRATÉGISTE DÉMOCRATIQUE : Je – je suis nerveux, donc ils sont certainement 100 fois plus nerveux. L’itinérance est — je n’ai jamais vu un problème comme celui-ci aussi puissant. Cela rend les électeurs progressistes modérés, parce qu’ils sont tellement contrariés.

AD REPUBLICAIN (voix off) : C’est la Californie.

LAH (voix off): C’est pourquoi vous voyez des challengers républicains marteler Newsom sur l’itinérance et le coût de la vie.

INCONNU : Je suis né ici alors que le pays n’était pas aussi riche qu’il l’est actuellement et que nous avons maintenant un problème d’itinérance ? Vous plaisantez j’espère?

LAH (à la caméra) : Comment vous sentirez-vous si un républicain est élu ?

SANDOVAL : Malade.

LAH (voix off) : Ne voulant pas voter pour un républicain, mais prêt à risquer d’envoyer un message à son parti.

LAH (à la caméra) : Avez-vous l’impression que Gavin Newsom vous écoute ?

(RIRE NERVEUX)

ÉLECTEUR DEM : C’est une bonne question.

LAH (voix off) : Kyung Lah, CNN, Los Angeles.

(FIN DE LA BANDE VIDÉO)