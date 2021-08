CNN choqué lorsque la légende de la NFL Brett Favre exprime son scepticisme envers les vaccins COVID ⋆ 10z viral

Lors d’un segment sur CNN, Brett Favre a exprimé son opinion selon laquelle les Américains devraient avoir le choix de se faire vacciner ou non contre le COVID-19. Les déclarations ont choqué l’animatrice de CNN, Kate Bolduan, qui a déclaré de manière robotique que le vaccin est “sûr, efficace et nécessaire”.

Lors d’un segment sur CNN discutant des taux de commotions cérébrales chez les jeunes joueurs de football, Brett Favre a été pressé au hasard par l’animatrice Kate Bolduan sur son statut de vaccination. Favre a exprimé son opinion selon laquelle les Américains devraient avoir le choix de recevoir ou non les vaccins expérimentaux et controversés COVID-19. Favre avait également noté qu’il y avait une “grande incertitude” en ce qui concerne le vaccin en raison d’informations contradictoires. La réponse a frustré Bolduan, qui lui a brusquement demandé s’il était vacciné.

“Il n’y a vraiment pas d’informations contradictoires selon lesquelles le vaccin est sûr, efficace et nécessaire et est une question de santé publique”, a déclaré Bolduan. « Je veux dire, exhorteriez-vous vos joueurs actuels à se faire vacciner ? Je veux dire, avez-vous été vacciné ? Favre a répondu: “Je préfère ne pas dire dans un sens ou dans l’autre”, désireux de garder ses informations médicales privées. « Je pense que ce n’est pas à moi de dire ‘se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner.’ Je pense que c’est une question de choix par tous les individus, et, vous savez, c’est pourquoi nous vivons en Amérique.

Bolduan a dit “Eh bien vous, vous-même, je veux dire, vous ne voulez pas dire, ce que je respecte, mais vous ne faites pas confiance aux vaccins?” lorsque l’autre invité a sonné en essayant de faire une comparaison avec la discussion précédente sur les taux de commotions cérébrales chez les jeunes joueurs de football. Bolduan, shilling pour « chaque responsable de la santé, euh, du haut vers le bas, des médecins locaux, au gouvernement, aux meilleurs scientifiques d’Amérique et au-delà », a noté qu’ils prétendent tous que les vaccins contre les coronavirus sont sûrs.

Les affirmations de Bolduan sont fausses. Moderna, et vraisemblablement d’autres sociétés pharmaceutiques impliquées dans le vaccin, continuent de retirer des milliards de dollars de leurs vaccins, dont l’efficacité aurait diminué au point où un « injection de rappel » annuel serait nécessaire. En outre, fin juin, la Food and Drug Administration (FDA) a ajouté un avertissement aux fiches d’information des patients et des fournisseurs sur les vaccins Moderna et Pfizer indiquant qu’ils présentent un risque de myocardite et d’inflammation cardiaque de péricardite.

Peu de temps avant cela, 18 enfants et jeunes adultes ont été hospitalisés dans l’État du Connecticut pour des problèmes cardiaques après avoir reçu le vaccin COVID-19. Selon certaines informations, un lanceur d’alerte du VAERS basé aux États-Unis a déclaré que 45 000 personnes seraient décédées du vaccin Covid-19 dans les trois jours, déclenchant une action en justice contre le gouvernement fédéral. “Nous avons quelqu’un qui a juré sous peine de parjure qu’il y a eu au moins 45 000 morts”, a déclaré l’avocat Thomas Renz à ce sujet.

En mars, Richard Terrell, 74 ans, de Goochland, en Virginie, a souffert d’une éruption cutanée douloureuse qui s’est propagée sur tout son corps, provoquant le décollement de la peau de son corps après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson COVID-19. En mai, National File a rapporté qu’un garçon de 15 ans dans le Colorado est décédé d’une crise cardiaque seulement deux jours après avoir pris le vaccin Pfizer alors qu’il n’avait aucun antécédent médical. Lisa Shaw, animatrice de radio locale à BBC Radio Newcastle, est décédée à 44 ans d’un caillot de sang dans le cerveau, peu de temps après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca. La ceinture noire de Jiu Jitsu Craig Jones, 29 ans, a annoncé sur Instagram qu’il n’était pas en mesure de combattre Tye Ruotolo après avoir subi une mauvaise réaction au vaccin COVID-19, provoquant une accumulation de liquide dans son estomac. Une mère de trois enfants à Nashville, Tennessee nommée Brandy Parker McFadden a été laissée paralysée et incapable de marcher après sa deuxième dose du vaccin Pfizer Covid-19, les médecins ne sachant pas quand elle retrouvera l’usage de ses jambes.

Les affirmations de Bolduan selon lesquelles « chaque responsable de la santé » affirme que le vaccin contre le coronavirus est sûr et efficace sont également fausses. Le Dr Scott Jensen, candidat au poste de gouverneur du Minnesota en 2022 en tant que républicain, fait équipe avec des médecins du pays pour tenter de se débarrasser de l’approbation du vaccin contre le coronavirus pour les enfants américains alors que les gens du monde entier signalent des problèmes de santé et des décès après avoir pris le vaccin.

De plus, l’organisation de défense des intérêts médicaux connue sous le nom d’America’s Frontline Doctors s’efforce de lutter contre l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins COVID sur les enfants de moins de 16 ans, citant de nombreux effets secondaires et le fait que les jeunes ont un taux de survie de 99,997% contre COVID. En juin, National File a rapporté que 117 employés médicaux méthodistes de Houston ont poursuivi l’hôpital méthodiste de Houston pour lutter contre le mandat de vaccination de l’institution, car il aurait interdit à son personnel médical d’énumérer les réactions indésirables au vaccin contre le coronavirus dans les dossiers officiels.