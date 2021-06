CNN claque la décence et ramène Jeffrey Toobin après le scandale ⋆ 10z viral

in

Dans un geste qui montrait le refus de CNN d’avoir quoi que ce soit de proche d’une éthique admirable, le réseau dirigé par Jeffrey Zucker bienvenu L’analyste juridique en chef Jeffrey Toobin jeudi après une absence de sept mois à la suite d’un appel Zoom au cours duquel il s’est fait plaisir devant des collègues du New Yorker.

L’après-midi de la semaine, la co-animatrice de CNN Newsroom, Alisyn Camerota, s’est vu confier la tâche délicate d’interviewer Toobin et de donner des détails aux téléspectateurs sur les raisons pour lesquelles il s’était éloigné du réseau. “Aidez-vous”, a déclaré Toobin en invitant Camerota à partager les détails inconvenants. Et quand il a expliqué comment il allait “être une meilleure personne”, Toobin a informé les téléspectateurs que travailler dans une banque alimentaire et écrire un livre sur l’attentat d’Oklahoma City étaient deux choses qui l’avaient aidé à “reconstruire” sa vie.

Oui, c’était le sujet principal du podcast NewsBusters de vendredi, donc la discrétion de l’auditeur est conseillée lors de la lecture de cet épisode.

Nicholas Fondacaro et moi sommes revenus pour discuter de l’événement NSFW ainsi que de la semaine terrible, horrible, pas bonne, très mauvaise d’Univision avec la vice-présidente Kamala Harris (qui était fantastique pour le directeur latino de MRC Jorge Bonilla), la dernière défense des médias libéraux contre l’anti – La députée sémitique Ilhan Omar (D-MN), les derniers travaux des stagiaires du MRC, et bien plus encore !

