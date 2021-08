CNN continue de marteler Biden sur la tourmente afghane: “Si ce n’est pas un échec, à quoi ressemble un échec?”

Les gros titres des médias le 19 août

Dans les médias d’aujourd’hui, Biden fait face à une réaction violente pour avoir évité les questions sur l’Afghanistan après son allocution, Biden dit que le « chaos » en cours dans le pays a été « pris en compte » dans la décision de retrait, et un article d’opinion de MSNBC compare les républicains aux talibans

CNN a continué à offrir une couverture critique du président Biden au milieu du retrait militaire turbulent de son administration d’Afghanistan.

Clarissa Ward, la correspondante internationale en chef de CNN qui a fait un reportage depuis Kaboul, a qualifié ce dont elle a été témoin de « gâchis absolu » et a réprimandé de manière étonnante l’affirmation de Biden à ABC News selon laquelle le retrait des troupes d’Afghanistan a rapidement entraîné une prise de contrôle par les talibans. n’était pas un « échec ».

“Je pense que beaucoup de gens en dehors de cet aéroport, en particulier ceux qui prennent le genre d’actions extrêmes dont nous venons de parler, aimeraient savoir si ce n’est pas un échec, à quoi ressemble exactement un échec?” Ward a demandé jeudi.

Plus tard dans la journée, l’analyste antiterroriste de CNN, Phil Mudd, s’en est pris au Département d’État pour avoir omis de dire combien d’Américains restaient en Afghanistan.

“C’était inacceptable”, a réagi Mudd. “Je ne suis pas intéressé d’entendre un porte-parole du gouvernement américain dire à quel point cela est sans précédent avec d’autres présidents américains et comment d’autres présidents n’ont pas eu à faire face à cela.”

“Je suis intéressé à comprendre pourquoi nous n’avons fait que 2 000 personnes en 24 heures, comment nous augmentons ce rythme au cours des prochaines 24 heures, quel est le nombre total que nous voulons sortir et combien de temps cela va prendre. C’était pathétique!” s’exclama Mudd.

Mudd a même frappé le porte-parole du département d’État, Ned Price, en disant: “Ce type a besoin d’un entraînement rapide. C’était horrible.”

Un article d’analyse publié sur le site Web de CNN a également offert une réponse cinglante à la défense de Biden du retrait afghan.

“Biden n’explique pas de manière adéquate pourquoi il n’a si mal réussi à prédire l’effondrement rapide de l’État afghan. Et sa crédibilité a été entachée parce que sa minimisation confiante des risques du retrait a été à plusieurs reprises confondue par les événements. Sept mois après le début de son mandat , Biden n’a plus le mérite de ne pas être Donald Trump”, a écrit jeudi le journaliste de CNN à la Maison Blanche, Stephen Collinson. “La défensive, l’imprécision et les changements de position apparents de Biden ne projettent guère la confiance ou la compétence lors d’une crise extraordinairement sensible sur un sol étranger hostile. Chaque fois qu’un commandant en chef ne semble pas contrôler ou nie des développements évidents est un moment qui menace d’infliger endommager.”

Collinson a insisté sur le fait que Biden a donné aux républicains “leur ouverture la plus claire d’une présidence dans laquelle il a été une cible politique difficile” et comment “l’appel du président réside dans sa franchise et sa compétence. Les deux en prennent un coup”.

“L’image du président à l’étranger en prend également un coup. Son objectif de relancer les relations des États-Unis avec leurs alliés après avoir déclaré” l’Amérique est de retour “à la suite de l’administration Trump a été compliqué par la consternation face à la possibilité que des interprètes et d’autres travailleurs qui ont aidé les troupes américaines pendant 20 ans pourraient être laissés pour compte pour faire face aux représailles des talibans », a écrit Collinson.