CNN couvre l’ouverture mondiale de Super Nintendo

La correspondante de CNN, Selina Wang, a visité le Super Nintendo World récemment ouvert pour montrer le parc à thème, ainsi que pour détailler certaines de ses politiques COVID. Elle a même réussi à faire un tour sur la piste AR Mario Kart, « Koopa’s Challenge », qui est plus que ce que beaucoup de visiteurs obtiendront – VGC a noté que la file d’attente était plus grande que le parc lui-même.

« J’ai parlé aux participants », a déclaré Wang dans le segment des nouvelles, « et beaucoup d’entre eux jouent à des jeux Nintendo depuis qu’ils sont enfants. Certains disent que c’est vraiment émouvant de se promener là-bas et de voir leurs jeux d’enfance vraiment. prendre vie. «

À l’origine, le parc devait ouvrir à l’été 2020, pour coïncider avec les Jeux olympiques de Tokyo, mais évidemment, cela ne s’est pas produit. Le fait que le Japon soit fermé aux voyages internationaux signifie que le parc n’attire pas un grand nombre de touristes et ne stimule pas l’économie du pays, comme prévu à l’origine.

Les prises de vue et les autres «zones sans masque» désignées sont étroitement surveillées pour s’assurer que les visiteurs restent à distance les uns des autres et des mascottes du parc, ainsi que de ne pas être autorisés à se toucher. Au lieu des photos de style Disney d’enfants étreignant les personnages costumés, vous êtes beaucoup plus susceptible d’obtenir une photo de Mario et Luigi debout à une distance respectable, comme des adolescents maladroits au bal.

Wang note que le parc a coûté un demi-milliard de dollars et que l’industrie du jeu dans son ensemble a gagné beaucoup d’argent pendant la pandémie comme l’une des rares activités que vous pouvez encore faire à la maison.

«Pour Nintendo, il s’agit d’une étape importante au-delà de son cœur de métier que sont les jeux vidéo et les consoles», déclare Wang. « Il tire profit de son trésor de propriété intellectuelle et de personnages emblématiques. » Comme le dit un commentateur de Reddit sur la vidéo: « fondamentalement, Nintendo imprime de l’argent dans une industrie qui est actuellement en difficulté », faisant référence à l’industrie des parcs à thème.