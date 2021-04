CNN déclare la guerre aux polices “ racistes ” ⋆ .

Vous savez juste que c’est quelque chose qui sera finalement satirisé à Babylon Bee, mais à CNN, ce n’est pas une blague. Polices racistes. Oui, saviez-vous que certaines polices peuvent être racistes?

«Typochondriaque» Anne Quito a fait valoir l’affaire sur CNN.com, vouée à la moquerie, jeudi dernier dans «Karaté, Wonton, Chow Fun: La fin des polices« chop suey ».» Et pas seulement les polices «chop suey». Apparemment, il existe d’autres polices qui offensent la sensibilité du ridiculement réveillé.

Les typographes occidentaux ont depuis concocté nombre de leurs propres versions de chop suey. Les variantes de la police sont distribuées dans le commerce sous les noms de Wonton, Peking, Buddha, Ginko, Jing Jing, Kanban, Shanghai, China Doll, Fantan, Martial Arts, Rice Bowl, Sunamy, Karate, Chow Fun, Chu Ching San JNL, Ching Chang et Chang Chang.

«Le mandarin, à l’origine connu sous le nom de chinois, est le grand-père des types« chop suey »», a écrit Shaw dans le magazine de design Print. «Ni la nourriture ni les polices n’ont de rapport réel avec la vraie cuisine chinoise ou la calligraphie. Mais cela n’a pas empêché la prolifération du lettrage chop suey et son identification étroite avec la culture chinoise en dehors de la Chine.

Il est difficile de ne pas grincer des dents face aux stéréotypes chinois associés à chaque paquet de polices – surtout quand on les voit à travers le prisme de la vigilance accrue d’aujourd’hui envers la discrimination et le racisme systémique. Les critiques pensent que l’utilisation de polices chop suey est carrément raciste, en particulier lorsqu’elle est déployée par des créateurs non asiatiques.