CNN décrit Cheney Rival comme une tong de Trump. Mais était le GOP

L’unité d’enquête de CNN a publié le mois dernier un article à succès décrivant l’opposante principale de la représentante du Wyoming GOP, Liz Cheney, l’avocate Harriet Hageman, comme une opportuniste politique qui était une éminente NeverTrumper avant de devenir une championne de l’ancien président.

Soulignant un discours de la convention du Wyoming GOP au printemps 2016, KFile de CNN a extrait des images montrant Hageman présentant Cheney sur scène alors que l’éventuelle députée à trois mandats briguait son premier mandat à la chambre basse.

« Je sais que Liz Cheney est une conservatrice constitutionnelle éprouvée, courageuse, quelqu’un qui a l’éducation, les antécédents et l’expérience pour se battre efficacement pour le Wyoming sur la scène nationale », a déclaré Hageman à propos de son adversaire ultérieur, avec un léger mépris pour l’ascension populaire de Trump. sur le point de décrocher l’investiture présidentielle du parti. « Il y a eu et il y aura toujours des efforts concertés pour forcer les vrais conservateurs à s’asseoir et à se taire. Ces efforts n’ont jamais fonctionné sur moi et je sais qu’ils ne fonctionneront pas et n’auront aucun effet sur Liz Cheney. Je suis fier de présenter Liz Cheney en tant que prochaine représentante au Congrès du grand État du Wyoming. »

« Il y a eu et il y aura toujours des efforts concertés pour forcer les vrais conservateurs à s’asseoir et à se taire. Ces efforts n’ont jamais fonctionné sur moi et je sais qu’ils ne fonctionneront pas et n’auront aucun effet sur Liz Cheney », a déclaré Hageman, dirigeant les efforts pour refuser la nomination de Trump. – andrew kaczynski (@KFILE) 30 septembre 2021

CNN a qualifié le discours de la convention d’État de Hageman d’il y a cinq ans par rapport à sa campagne actuelle contre Cheney de « volte-face brutale de l’avocat du Wyoming, qui a reçu le soutien de Trump lors de la primaire du GOP contre Cheney plus tôt ce mois-ci ».

« Autrefois chef de file des efforts visant à s’opposer à la nomination de Trump, elle appelle maintenant Trump « le plus grand président de ma vie » », ont écrit les journalistes de CNN Andrew Kaczynski et Em Steck, qui ont décrit le travail de Hageman cet été-là pour refuser au candidat de l’époque Donald Trump la nomination en Cleveland.

L’apparent 180 de Hageman, cependant, est loin d’être unique au principal challenger qui cherche à renverser un ancien allié et titulaire de trois mandats. En fait, la même critique pourrait s’appliquer à la moitié du Parti républicain, en particulier dans le Wyoming, où le soutien à Cheney était presque universel avant que les électeurs du GOP ne reviennent à Trump cet automne.

Lorsque Hageman a prononcé son discours en 2016, il y a une vie dans la politique américaine, la primaire présidentielle républicaine était loin d’être certaine. Le concours s’était réduit à une course à trois entre Trump, le sénateur du Texas Ted Cruz (qui avait le soutien de Hageman) et le gouverneur de l’Ohio John Kasich, un candidat de longue date qui plaçait ses espoirs dans une convention négociée.

Cruz a capturé tous les 14 délégués RNC du Wyoming décernés lors de la réunion d’avril après avoir réclamé à une écrasante majorité neuf des 12 délégués décernés lors des caucus de mars. La victoire de Trump n’était certaine qu’un mois plus tard, et le Parti républicain ne s’est rallié à son candidat qu’après la convention.

Même alors, d’éminents républicains qui deviendraient plus tard de fervents partisans du programme Trump, dont Cruz, se sont éloignés de la campagne. Trump a reçu près de 63 millions de voix en novembre 2016, alors qu’il n’en a reçu que moins de 14 millions dans l’ensemble de la primaire républicaine, ce qui signifie que plus de 75 % de ceux qui ont voté pour lui en 2016 n’ont pas soutenu sa candidature à l’investiture.

Depuis qu’elle s’est lancée dans la course avec l’approbation de Trump le mois dernier, Hageman a été franche au sujet de son amitié passée avec la députée qu’elle qualifie maintenant de traître dans le Wyoming.

« Quand elle s’est présentée au Congrès pour la première fois, elle m’a demandé de la présenter à la convention de l’État républicain », a déclaré Hageman à ses partisans lors du coup d’envoi de sa campagne à Cheyenne. « Si j’avais su ce qu’elle ferait cinq ans plus tard et du côté de Nancy Pelosi et de la gauche radicale, je n’aurais jamais répondu à son premier appel téléphonique. »

Dans une interview avec The Federalist immédiatement après son discours, Hageman a décrit deux moments déterminants qui l’ont éloignée d’un ancien partenaire politique.

L’un d’eux, a-t-elle dit, était le rôle de Cheney en tant que principal coupable dans la diffusion de la fausse histoire de primes russes placées sur les troupes américaines à l’été 2020. Les renseignements supposés, révélés plus tard être une rumeur anonyme, ont été utilisés pour attaquer le président Trump. dans le feu de l’action avec Cheney colportant les fausses allégations sans excuses.

« Cette histoire a été fabriquée par le New York Times mais Liz Cheney a couru avec, et j’ai été très surpris qu’elle l’ait fait, mais elle l’a fait et elle a attaqué le président Trump et c’était une histoire sans fondement », a déclaré Hageman.

Le deuxième point d’inflexion dans leur relation, a déclaré Hageman, est venu des disparités électorales qui sont apparues à la suite du concours de novembre, qui a enregistré un taux de participation record via le vote par correspondance.

«Elle m’a appelé et m’a dit qu’il n’y avait pas eu d’irrégularités électorales, que le président Biden était le président légitime, que Donald Trump devait concéder. Et j’ai dit que je croyais qu’il y avait des problèmes qui devaient être examinés », a déclaré Hageman à The Federalist. « C’était probablement la fin de notre relation. Je ne lui ai plus parlé depuis.

De nombreux électeurs du Wyoming ont commencé à se plaindre de leur représentant général à des moments similaires, citant souvent la conduite de Cheney après l’émeute du Capitole de janvier comme le moment décisif de leur refus de donner à la fille d’un ancien vice-président un quatrième mandat.

« Un jour, elle est mauvaise, le lendemain, elle n’est pas mauvaise », a déclaré Brett Neyer du soutien à domicile de Cheney. Il a parcouru 100 miles pour assister à l’annonce de la campagne de Hageman. « [Cheney] a vraiment déraillé avec tous ces trucs d’insurrection et la façon dont elle s’en est pris à Trump.

La semaine après les efforts vains de Cheney de la part de la direction de la Chambre pour obtenir le soutien des républicains à la destitution de Trump, elle a été unanimement censurée par son propre parti dans le Wyoming. Ses cotes d’accueil ont chuté, des électeurs en colère se sont rassemblés devant la capitale de l’État et les républicains de la Chambre ont demandé un référendum sur sa présidence de la conférence. Alors qu’elle a conservé son rôle de numéro trois à la chambre basse, un deuxième vote l’a massivement retirée de son poste en mai.

Les derniers sondages montrent Cheney profondément sous l’eau dans son État d’origine après s’être aliéné sa base conservatrice. Sur trois sondages menés depuis l’escalade de la querelle de Cheney au lendemain des élections, Cheney n’a pas encore obtenu plus de 25 % de soutien parmi les électeurs primaires probables, bien en deçà des 40 % de voix qu’elle a obtenu lors de la primaire de la Chambre en 2016. Selon une enquête menée par McLaughlin and Associates en juillet, 77 %, soit près de 8 électeurs républicains sur 10, ont déclaré qu’ils soutiendraient un candidat en plus de Cheney lors d’un prochain concours.

Il est peu probable que la tendance à la baisse de Cheney parmi les électeurs conservateurs de l’État soit inversée par son récent soutien des démocrates d’occupation et son récent soutien au programme transgenre. Elle n’a pas non plus été renforcée par le rôle actif de la membre du Congrès en tant que vice-présidente enthousiaste du comité armé des démocrates de la Chambre du 6 janvier ciblant avec des citations à comparaître des citoyens privés qui ont exercé leur droit de manifester.

« Je vais écrire à quelqu’un d’autre », a promis Tom Durham à l’extérieur du Capitole de l’État avec le représentant de Floride Matt Gaetz en janvier. Avec presque tous les électeurs présents à l’époque, la frustration frémissante de Durham envers Cheney a atteint un point de rupture au lendemain des dernières élections.