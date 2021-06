CNN demande au maire de Dem de pousser le plan pour vous imposer les propriétaires d’armes à feu 10z viral

Mercredi après-midi, CNN a poursuivi son récent activisme contre les armes à feu alors que l’animatrice Ana Cabrera a donné au maire de San José, Sam Liccardo, un forum pour préconiser essentiellement de taxer les propriétaires d’armes à feu tout en les blâmant pour les coûts de la violence armée.

Le maire démocrate a traité la possession d’armes comme s’il n’y avait aucun avantage pour la société – seulement des coûts – et a affirmé à plusieurs reprises qu’ils devraient « payer la facture » de la violence armée. Cabrera a créé le segment :

Elle a ensuite précisé :

Aujourd’hui, le maire de San Jose, en Californie, essaie de faire payer aux propriétaires d’armes à feu une partie de la facture de ce bilan ahurissant avec l’assurance des armes à feu et les frais. La proposition obligerait les propriétaires d’armes à feu de San Jose à souscrire une assurance responsabilité civile pour leurs armes et à payer des frais pour couvrir le coût public de la violence armée. Parmi les autres mesures introduites, citons l’obligation d’enregistrer sur bande vidéo les ventes d’armes à feu et de munitions et l’amélioration du partage d’informations sur les personnes à haut risque.

Alors qu’il expliquait comment fonctionneraient les coûts supplémentaires pour les propriétaires d’armes à feu, Liccardo a affirmé que les contribuables subventionnaient les droits du deuxième amendement alors qu’il rationalisait la proposition :

Les victimes de fusillades involontaires auront au moins un moyen de payer les factures d’hôpital et d’autres types de coûts graves qu’elles doivent encourir, et tout aussi important, nos contribuables ne paieront pas la facture de la violence armée comme ils le font aujourd’hui. Nous savons que le deuxième amendement exige que tout le monde puisse posséder une arme à feu, mais il n’exige pas que les contribuables subventionnent cette propriété.

Sans jamais souligner la preuve que la possession d’armes à feu profite à la société en permettant aux civils de se défendre lorsque la police n’est pas là, Cabrera n’a demandé que quelques suivis qui ont légèrement remis en question si l’idée était justifiée. Cabrera a demandé : « Mais pourquoi les propriétaires d’armes à feu – dont la majorité sont des propriétaires d’armes à feu responsables – méritent-ils d’avoir ce fardeau financier supplémentaire ? Pourquoi est-ce juste ? »

Même s’il est beaucoup plus facile pour les criminels de cacher des armes illégales et de refuser de se conformer alors que les propriétaires d’armes à feu respectueux de la loi pourraient être rebutés par des coûts supplémentaires, Liccardo a comparé l’assurance des armes à feu aux exigences de l’assurance automobile. Il espérait en outre que les propriétaires d’armes seraient contraints d’utiliser des verrous à gâchette ou des conteneurs de stockage verrouillés, contrecarrant ainsi l’objectif d’avoir des armes prêtes à être utilisées pour l’autodéfense :

Cabrera a suggéré que de telles règles pourraient valoir la peine si cela ne sauve qu’une vie dans l’un de ses suivis : « Chaque vie sauvée en vaut la peine, n’est-ce pas, si cela sauve une vie ? Mais je sais que votre ville a eu au moins huit fusillades au cours des deux dernières semaines – vous avez dit – donc fondamentalement depuis la fusillade de masse qui a coûté la vie à la gare de triage là-bas, comment cette loi aurait-elle empêché cela ? »

Au cours du week-end, alors que CNN réagissait à une décision de justice qui annulait l’interdiction des armes d’assaut en Californie, le réseau était fortement incliné vers la gauche car six militants du contrôle des armes à feu étaient apparus en tant qu’invités tout au long de la journée, dont le père de Parkland, Fred Guttenberg; Kris Brown de la campagne Brady ; Richard Martinez, dont le fils a été tué dans la fusillade d’Isla Vista ; Brandon Wolf, survivant de la boîte de nuit Pulse ; Judy Weldon, survivante de la fusillade à l’école de Stockton ; et Tina Meins de la Newtown Action Alliance Foundation.

Guttenberg a été autorisé à un forum pour fulminer contre le juge qui a statué dans l’affaire. Aucun invité conservateur n’a été inclus dans les discussions, comme c’est le cas aujourd’hui sur le réseau de propagande libérale CNN.

ANA CABRERA : Tous les propriétaires d’armes à feu devraient-ils payer pour les dommages causés par la violence armée ? Cela fait deux semaines qu’un homme armé a tué neuf collègues à San José. Depuis ce massacre, les États-Unis ont subi au moins 29 fusillades de masse qui ont tué 25 personnes, selon un décompte des archives sur la violence armée. Cela fait plus de deux fusillades de masse par jour. Aucun autre pays pair sur Terre n’expérimente quelque chose qui s’en rapproche de loin.

Aujourd’hui, le maire de San Jose, en Californie, essaie de faire payer aux propriétaires d’armes à feu une partie de la facture de ce lourd tribut avec l’assurance des armes à feu et les frais. La proposition obligerait les propriétaires d’armes à feu de San Jose à souscrire une assurance responsabilité civile pour leurs armes et à payer des frais pour couvrir le coût public de la violence armée. D’autres mesures introduites comprennent l’obligation d’enregistrer sur bande vidéo les ventes d’armes à feu et de munitions et l’amélioration du partage d’informations sur les personnes à haut risque.

Et le maire de San José, Sam Liccardo, nous rejoint maintenant. Monsieur le Maire, c’est super de vous avoir avec nous. Expliquez comment cela fonctionne.

MAIRE SAM LICCARDO (D-SAN JOSE) : Merci, Ana. Les exigences en matière d’assurance et de frais seraient vraiment très simples. Nous exigerions que chaque propriétaire d’arme paie une redevance. Lorsqu’ils le feront, ils recevront un formulaire de la ville, puis ils pourront remplir ce formulaire indiquant la police d’assurance des armes à feu. Presque toutes les polices des propriétaires et des locataires couvriront la possession d’armes à feu – de cette façon les victimes de fusillades involontaires auront au moins un moyen de payer les factures d’hôpital et d’autres types de coûts graves qu’elles doivent encourir, et tout aussi important, nos contribuables ne paieront pas la facture de la violence armée comme ils le font aujourd’hui. Nous savons que le deuxième amendement exige que tout le monde puisse posséder une arme à feu, mais il n’exige pas que les contribuables subventionnent cette possession.

CABRERA : Mais l’argent ira-t-il alors aux compagnies d’assurance ?

LICCARDO : Non, les frais iraient directement à la ville et potentiellement au comté aussi. Nous leur parlons également du coût qu’ils paient pour les salles d’urgence et ainsi de suite. Ainsi, les frais paient simplement les coûts publics de la réponse à la violence armée sous la forme d’une intervention médicale d’urgence et de la police et toutes les autres choses que les villes doivent faire dans tout le pays pour répondre au fléau de la violence armée.

CABRERA : Mais pourquoi les propriétaires d’armes à feu – dont la majorité sont des propriétaires d’armes à feu responsables – méritent-ils d’avoir ce fardeau financier supplémentaire ? Pourquoi est-ce juste ?

LICCARDO : Eh bien, tout d’abord, l’exigence d’assurance est quelque chose à laquelle nous sommes tous très habitués dans les automobiles, n’est-ce pas ? Nous savons qu’il est important que les victimes blessées soient indemnisées. Et nous savons que l’assurance peut être un mécanisme pour nous faire conduire de manière plus sûre, n’est-ce pas ? Nous avons des primes moins élevées pour une conduite prudente — les compagnies d’assurance ont été très utiles en veillant à ce que les progrès technologiques en matière de freinage et de coussins gonflables, etc., aient sauvé littéralement des centaines de milliers de vies dans ce pays, et nous pensons donc que l’assurance peut être un mécanisme pour garantir que les propriétaires d’armes à feu obtiennent des coffres-forts pour armes à feu et des serrures à gâchette et toutes les autres choses — des cours de sécurité pour armes à feu — qui peuvent nous rendre plus sûrs.

Et en ce moment, nous avons 4,6 millions d’enfants dans ce pays qui vivent dans des maisons où une arme à feu est chargée et déverrouillée. Nous savons donc que l’assurance est un moyen pour nous d’être tous plus en sécurité, même dans un pays avec 300 millions d’armes à feu. En ce qui concerne les frais, la réalité est que les contribuables publics paient la facture de ceux qui choisissent de posséder des armes à feu. Il est normal que si les propriétaires d’armes à feu croient en l’importance de ce droit, ils paient les coûts que les armes à feu encourent pour le public.

CABRERA : Chaque vie sauvée en vaut la peine, n’est-ce pas, si elle sauve une vie ? Mais je sais que votre ville a eu au moins huit fusillades au cours des deux dernières semaines – vous avez dit – donc fondamentalement depuis la fusillade de masse qui a coûté la vie à la gare de triage là-bas, comment cette loi aurait-elle empêché cela ?

[Liccardo talks about a provision for co-workers and family members to get restraining orders for troubled people who own guns.]

CABRERA : Alors, de combien parlons-nous ici ? Quel serait le tarif ? Et à quelle fréquence les gens devraient-ils payer pour une assurance, par exemple ?

[Liccardo estimates the fee would be about $25 a year, and that including guns in home insurance would cost little to nothing.]