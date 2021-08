CNN diffame le gouverneur Ron DeSantis avec une histoire trompeuse sur les enseignants de Floride mourant de COVID ⋆ 10z viral

CNN a omis des informations critiques de sa couverture de plusieurs enseignants de Floride dans le comté de Broward décédés de COVID-19 vendredi, dans le but de salir le gouverneur Ron DeSantis pour avoir interdit aux districts scolaires d’obliger les élèves à porter des masques faciaux pour la prochaine année scolaire.

Le moment est venu pendant le programme « New Day » du réseau, dans lequel les co-présentateurs de CNN Brianna Keilar et John Berman ont publié un reportage de dernière heure sur la mort de plusieurs éducateurs dans le comté de Broward, en Floride.

“Plus de nouvelles de dernière heure, nous avons un triste développement dont nous venons d’apprendre de la Floride”, a commencé Berman. « La WFOR rapporte que quatre enseignants du comté de Broward sont morts de COVID en une seule journée. Le chef du syndicat des enseignants a déclaré à l’affilié que trois des quatre, au moins trois des quatre n’étaient pas vaccinés. Le statut du quatrième n’est actuellement pas inconnu.

Berman s’est ensuite tourné vers DeSantis, où l’ancre de CNN a ensuite insinué que l’interdiction par le gouverneur de Floride des mandats de masque scolaire est à blâmer pour les décès et l’augmentation des cas parmi les employés du district scolaire.

“Depuis le 1er août, on nous a dit que les employés du comté de Broward avaient 108 employés testés positifs”, a ajouté Berman.

« C’est époustouflant […] et comme nous le comprenons, deux de ces enseignants sont de la même école », a répondu Keilar. « Cela va évidemment susciter beaucoup de chagrin dans cette communauté, et cela montre le coût de COVID là-bas, en particulier pour les non vaccinés. »

En terminant ses remarques, Berman a poursuivi en plaidant pour permettre aux districts scolaires d’appliquer les mandats de masque aux étudiants et aux professeurs.

« En une journée, dit-il. “Et c’est dans ce contexte que ces fonctionnaires du comté de Broward demandent la liberté de prendre les décisions qu’ils pensent être justes pour leurs écoles.”

Cependant, ce que CNN a laissé de côté dans ses reportages, c’est le fait que les écoles du comté de Broward ne commencent l’enseignement que la semaine prochaine, ce qui signifie que les enseignants décédés de COVID-19 n’ont pas contracté le virus en classe. De plus, le contexte crucial manquait également dans le tweet de Keilar sur l’histoire.

RUPTURE: WFOR rapporte que 4 enseignants du comté de Broward sont morts de covid en une seule journée. Trois n’étaient pas vaccinés. Nous ne connaissons pas le statut du 4e. pic.twitter.com/uT4XW7irc5 – Brianna Keilar (@brikeilarcnn) 13 août 2021

L’attachée de presse de DeSantis, Christina Pushaw, a réagi à la couverture trompeuse, reprochant à CNN d’avoir “exploité des tragédies pour marquer des points politiques”.

« En négligeant de mentionner ce fait très important, CNN a laissé entendre que les enseignants étaient morts d’avoir attrapé COVID à l’école et a essayé de le lier à l’interdiction du mandat de masque de DeSantis », a-t-elle déclaré au Federalist. “C’est incroyablement et grossièrement malhonnête.”

Le Broward Teachers Union a depuis publié une correction à ce sujet, confirmant maintenant que seuls deux enseignants étaient morts de COVID-19 au lieu des trois initialement signalés.

Correction: Le Broward Teachers Union a initialement annoncé que trois enseignants étaient décédés, mais a depuis publié une correction indiquant que deux enseignants sont décédés. https://t.co/HhErUXgDMR – WSVN 7 News (@wsvn) 13 août 2021

Shawn Fleetwood est stagiaire à The Federalist et étudiant à l’Université de Mary Washington, où il envisage de se spécialiser en sciences politiques et de se spécialiser en journalisme. Il est également rédacteur de contenu d’État pour la Convention of States Action. Suivez-le sur Twitter @ShawnFleetwood