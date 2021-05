CNN diffuse Fox comme “ bras de propagande ” des accoucheurs d’extrême droite, anti-Vaxxer Kooks ⋆ .

Dans la salle de presse CNN de vendredi, l’animateur du week-end Fareed Zakaria est venu promouvoir son émission spéciale du dimanche soir sur les républicains intitulée Une rébellion radicale, et cela est rapidement devenu un autre succès sur Fox News. L’ancienne animatrice de Fox News, Alisyn Camerota, les a rejetées comme «essayant de se faire passer pour des nouvelles», et Zakaria l’a qualifiée de «bras de propagande de l’aile la plus extrême du parti républicain».

Zakaria a affirmé: «Il devient impossible de nier que le Parti républicain a aujourd’hui été infecté par une série de théories de conspiration folles.»

Après que le co-animateur Victor Blackwell ait noté que 70% pensent que l’élection avait été «volée» au président Donald Trump, Zakaria a cité un sondage en ligne – qui, selon des organisations comme le Pew Research Center, n’est pas fiable – pour alléguer les craintes irrationnelles des républicains à propos des vaccins: «Je pense que c’est cette statistique – c’est celle que j’ai mentionnée – 40% pensent que Bill Gates essaie de les contrôler en implantant des micropuces dans leur cerveau… .Je pense que quelque chose comme un tiers des républicains croient toujours que Barack Obama est né au Kenya, pas les États Unis.”

Zakaria a ensuite blâmé les «dirigeants républicains» non identifiés pour de telles croyances: «Les dirigeants républicains jouent à des jeux avec leurs partisans depuis longtemps. Et ils ont semé les graines de ce genre de théorie du complot, de la méfiance à l’égard de l’autorité, de la méfiance envers les autres républicains considérés comme modérés.

Non mentionné, il y a également eu des sondages au fil des ans suggérant que de nombreux démocrates ont également cru en des théories du complot douteuses – comme plus de la moitié des démocrates qui pensaient que le président George W. Bush aurait pu délibérément laisser les attentats du 11 septembre se produire. justifier la guerre.

Camerota – une ancienne présentatrice de Fox News – a ensuite pris pour cible son ancien employeur:

Et, Fareed, puis il y a les médias. Et je ne parle pas des médias d’information – je veux dire des médias. Il y a évidemment des réseaux qui essaient de se faire passer pour des informations, mais ils ne le sont pas. Je veux dire, ils se sont écartés de cela. Et, en fait, ils colportent cette propagande. Et hier soir sur Fox TV, Liz Cheney les a appelés.

Elle a joué quelques clips montés de la députée républicaine Liz Cheney interviewée par Bret Baier de Fox dans lesquels elle lui a dit que son réseau devrait faire plus pour convaincre les républicains que l’élection n’a pas été «volée». Camerota a omis Baier de se présenter pour affirmer que son émission avait, en fait, suffisamment informé les téléspectateurs sur le sujet.

En accord avec l’accusation de «propagande» de Camerota, Zakaria a répondu:

Fox est essentiellement une arme de propagande. Et ce n’est même pas une branche de propagande du parti républicain. Ce n’est pas ainsi que l’on y pense. C’est un bras de propagande de l’aile la plus extrême du parti républicain. C’est, vous savez, la version télévisée de Twitter pour le parti républicain – le plus extrême, le plus passionné, le plus énergique.

Si des organes de presse agissent comme une propagande partisane, CNN devrait être celui qui porte cette étiquette pour le côté libéral. L’émission New Day de CNN – que Camerota co-animait jusqu’à récemment – a mal informé les téléspectateurs pendant des années au profit des démocrates sur une variété de questions allant de l’avortement, du contrôle des armes à feu et de l’immigration illégale, au rôle de la race dans les cas douteux de la police. la violence.

Le réseau a également promu les affirmations discréditées de la démocrate géorgienne Stacey Abrams de suppression des électeurs en Géorgie à la fois en 2018 et à nouveau plus récemment.

Et, au cours des deux dernières années, les contributeurs et invités conservateurs ont eu une présence considérablement réduite sur le réseau – même à des moments critiques comme le premier procès de destitution du président Trump et son dernier discours sur l’état de l’Union.

De plus, jusqu’à récemment, le réseau libéral a résisté à donner de la crédibilité à la théorie selon laquelle le virus COVID-19 provenait d’un laboratoire en Chine, auquel Fox News diffusait depuis un certain temps, mieux informer ses téléspectateurs.

Cette chambre d’écho libérale sur CNN Newsroom a été parrainée en partie par Harry’s. Leurs coordonnées sont liées.

La transcription suit:

Salle de presse CNN

14 mai 2021

15 h 25, heure de l’Est

VICTOR BLACKWELL: Il pourrait être facile pour les gens à la maison de penser que ce ne sont que les extrêmes. Mais le dernier sondage montre que 70% des républicains interrogés pensent que l’élection a été volée à l’ancien président Trump. Ils sont donc unifiés autour de certains éléments.

FAREED ZAKARIA: Je pense que c’est cette statistique – c’est celle que j’ai mentionnée – 40% pensent que Bill Gates essaie de les contrôler en implantant des micropuces dans leur cerveau, je pense que quelque chose comme un tiers des républicains croient toujours que Barack Obama est né en Kenya, pas les États-Unis. Et la question que vous devez vous poser est: pourquoi? Pourquoi cette colère – pourquoi ce genre de vision apocalyptique que le monde s’effondre, s’en va? La civilisation américaine est au bord du gouffre? Et une partie de ce que j’essaie de décrire dans ce documentaire, ce sont les origines – ce sont les racines de cela parce que cela remonte très loin.

Les dirigeants républicains jouent à des jeux avec leurs partisans depuis longtemps. Et ils ont semé les graines de ce genre de théorie du complot, la méfiance à l’égard de l’autorité, la méfiance envers les autres républicains considérés comme modérés. Et quand vous créez autant, vous savez, ce terrain fertile, et ensuite vous lancez un homme comme Donald Trump – le premier dirigeant républicain à ne pas vraiment se soucier de savoir si ce qu’il dit est fait ou fiction, vérité ou mensonge – cela se transforme dehors, ça colle. Ça colle beaucoup.

ALISYN CAMEROTA: Et, Fareed, puis il y a les médias. Et je ne parle pas des médias d’information – je veux dire des médias. Il y a évidemment des réseaux qui essaient de se faire passer pour des informations, mais ils ne le sont pas. Je veux dire, ils se sont écartés de cela. Et, en fait, ils colportent cette propagande. Et hier soir sur Fox TV, Liz Cheney les a appelés. Alors laissez-moi jouer ça pour vous.

CONGRESSWOMAN LIZ CHENEY (R-WY) (extrait du rapport spécial de jeudi avec Bret Baier): Fox News en particulier – en particulier Fox News – a une obligation particulière de s’assurer que les gens savent que l’élection n’a pas été volée. (saut de montage) Chacun de nous, tous ceux qui regardent cette émission, tous ceux qui travaillent chez Fox, tous ceux qui ont été élus au pouvoir, nous devons tous aimer notre pays davantage.

CAMEROTA: Mais, bien sûr, ce n’est pas ce que Fox a dit à ses téléspectateurs pendant une grande partie de la soirée. Qu’avez-vous découvert sur l’impact que cela a eu?

ZAKARIA: Eh bien, il ne fait aucun doute que cette agrégation de médias a permis aux gens de choisir en quelque sorte leurs informations plutôt que d’écouter des reportages largement factuels ou plus objectifs. Et, ouais, Fox est essentiellement une arme de propagande. Et ce n’est même pas une branche de propagande du parti républicain. Ce n’est pas ainsi que l’on y pense. C’est un bras de propagande de l’aile la plus extrême du parti républicain. C’est, vous savez, la version télévisée de Twitter pour le parti républicain – la plus extrême, les plus passionnés, les plus énergiques.

Mais, encore une fois, le plus important ici est que ces gens croient qu’il est plus important de se battre que d’avoir raison. Il est plus important de haïr l’ennemi que d’aimer la vérité. C’est la partie où cela s’est déréglé. Je pense que nous devrions comprendre – écoutez, il n’y a rien de mal à être partisan, c’est bien d’être politique si vous avez des idées en lesquelles vous croyez. Mais cela ne peut pas se faire au détriment des faits – elles ne peuvent pas venir au prix de la vérité.