CNN, Don Lemon et le cancer de la politique identitaire ⋆ .

Hmmm.

Alors là-bas, dans mon ancien terrain de jeu à CNN, mon propre ancien sénateur américain de Pennsylvanie, Rick Santorum, et mon ancien collègue de CNN, Don Lemon, sont tombés dans la poussière.

Pour être clair, je les connais et je les aime tous les deux, et oui, j’ai voté pour Rick chaque fois qu’il était sur le bulletin de vote. Et oui, j’ai acheté le livre récent de Don C’est le feu: ce que je dis à mes amis sur le racisme. et je lis actuellement.

Je devrais commencer par raconter exactement ce qui s’est passé.

S’adressant à la conférence Debout pour la foi et la liberté, c’est ce qui a attiré l’attention. Dit Rick:

«Nous avons fait naître une nation à partir de rien. Je veux dire, il n’y avait rien ici. Je veux dire, oui, nous avons des Amérindiens, mais franchement, il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine. Il est né des gens qui sont venus ici pour rechercher la liberté religieuse de pratiquer leur foi, de vivre comme ils devraient vivre et d’avoir la liberté de le faire. Liberté religieuse. Ce sont les deux remparts de l’Amérique. Foi et liberté. »

La plupart des pays, a-t-il dit, «ont changé avec le temps», mais ce n’est pas le cas depuis le moment où les Européens sont venus ici et ont construit le pays «à partir de rien».

Calez l’indignation.

Interrogé sur l’émission de Chris Cuomo pour discuter de ce qu’il a dit, Chris a dit ceci à Santorum: “Il semble que vous essayiez d’effacer la diversité dans l’intérêt d’une droite chrétienne blanche.”

Ce à quoi Santorum a répondu de cette façon, des caractères gras fournis pour souligner:

“Non non Non Non Non. Pour être clair, ce que je ne disais pas, c’est que la culture amérindienne –Je me suis mal exprimé. Ce dont je parlais, c’est, comme vous pouvez le voir dans la période préparatoire, que je parlais de la fondation de notre pays. J’avais longuement parlé de la Constitution, de la Déclaration d’indépendance et des idées sous-jacentes, et je disais que nous avons en quelque sorte créé cela de nouveau, si vous voulez. Et je n’essayais pas de rejeter les Amérindiens. En fait, je les ai mentionnés parce que, oui, ils étaient ici et ont eu un impact. Vous avez raison. Ils ont un impact énorme, en particulier dans l’ouest et dans de nombreuses autres régions du pays, où ils ont un impact énorme sur la culture américaine. Je parlais – et je me suis mal exprimé à cet égard – je parlais de la fondation et des principes incarnés dans la fondation. Je ne le ferais jamais – et les gens ont dit que j’essayais de rejeter ce que nous avons fait aux Amérindiens, loin de là. La façon dont nous avons traité les Amérindiens était horrible.

Cue plus d’indignation.

L’émission Cuomo est suivie de l’émission de Don Lemon, et les deux ont une routine folklorique et de paralysie lorsque le premier animateur de l’émission passe la main au deuxième animateur de l’émission. Le 3 mai, ce n’était pas si paralysé. Don Lemon était clairement irrité:

«J’étais furieux de regarder cette interview dans mon bureau. Je ne peux pas croire que les premiers mots de sa bouche ne sont pas, je suis désolé, j’ai dit quelque chose d’ignorant, j’ai besoin d’apprendre l’histoire de ce pays. Pas de contrition, je n’ai pas parlé des souffrances auxquelles les Amérindiens ont dû faire face dans ce pays.

Peu de temps après, il y a eu des histoires selon lesquelles Don Lemon voulait que CNN licencie Rick Santorum. Où commencer?

Ici.

Cette poussière ne concerne pas les Amérindiens. C’est une question de race. Dans ce cas, il s’agit vraiment des médias de gauche et de la race. Ayant eu ma propre poussière avec Don sur le sujet sur CNN, je sais exactement d’où il vient sur le sujet, et comme mentionné, je lis actuellement son livre.

Je l’ai dit moi-même sur CNN en termes plus généraux – ajoutant sans doute à mon impopularité là-bas, au fil du temps. Mais dans ce cas, mon argument devrait s’appliquer spécifiquement aux médias libéraux dans tous les domaines, car en fait, les médias libéraux ne sont que le reflet du mouvement de gauche plus large lui-même.

Comme je l’ai noté à maintes reprises, le Parti démocrate – base de la plupart de la gauche d’aujourd’hui – a en fait été fondé sous le nom de Parti de la race. L’historien et professeur émérite d’histoire de l’Université Northwestern, Garry Wills (et il est loin d’être le seul) a écrit en détail sur la race comme élément constitutif du pouvoir politique du parti et de sa culture.

Dans son livre Président noir: Jefferson et le pouvoir esclave, Wills se concentre sur Thomas Jefferson, le fondateur du Parti démocrate, et la dépendance de Jefferson – et de son parti – envers les États esclavagistes et la race – le racisme – pour créer et maintenir le pouvoir politique du parti.

Au cours des plus de 200 ans d’histoire du parti, il a soutenu l’esclavage sur six plates-formes, et a soutenu sans cesse la ségrégation et les lois Jim Crow par la suite. Comme je l’ai noté sur CNN, cela se poursuit aujourd’hui avec l’adhésion de la gauche à la politique identitaire – la politique identitaire étant le fils de la ségrégation qui était, avec l’esclavage, la politique identitaire originale.

En ce qui concerne cette poussière de CNN avec Lemon et Santorum, il était tout à fait évident que Don, comme il le fait fréquemment, brandit la bannière de la politique identitaire sans la moindre ironie de son héritage. Lorsque Chris Cuomo a parlé de «diversité», ce qu’il dit en réalité est «la politique identitaire». Ou, pour mettre à jour la phrase tristement célèbre du gouverneur démocrate de l’Alabama, George Wallace, il y a longtemps, sur la ségrégation, cela signifie «Politique d’identité maintenant, politique d’identité demain, politique d’identité pour toujours».

Et Don Lemon et Chris Cuomo sont loin, loin d’être seuls dans les médias à pousser la politique identitaire. Sans fouetter la politique d’identité sans cesse à chaque tournant, MSNBC aurait à peine un seul hôte. Le New York Times et le Washington Post, sans le moindre sentiment d’ironie, poussent à chaque tournant la division raciale de la politique identitaire.

Pour Rick Santorum être un contributeur CNN et avoir le courage – le nerf! – défendre, comme il l’a dit, «la Constitution, la Déclaration d’indépendance et les idées qui les sous-tendent» équivaut à brandir un drapeau rouge face à l’observation des taureaux de gauche. Pour soutenir, comme le Dr King, l’une de ces idées derrière cette Constitution et Déclaration dont parlait Santorum – le concept d’une Amérique daltonienne où les Américains sont jugés non pas par «la couleur de leur peau mais par le contenu de leur caractère» – est désormais systématiquement rejetée par la gauche.

A sa place se trouve la version moderne de la doctrine ségrégationniste qui est et a toujours été au cœur du parti et de ses partisans – la politique identitaire.

Ce qui s’est passé ici dans cette poussière de Santorum-Lemon n’est que la pointe de l’iceberg avec un média de gauche obsédé par la race. Et pire, ces médias n’ont pas la moindre conscience à quel point ils ressemblent à George Wallace.

Est-ce de l’ironie? Oui, l’ironie est trop épaisse à couper. Mais en fait, c’est plus que ça.

Ce n’est rien de moins que la culture raciale obsessionnelle et divisionnante vieille de plus de 200 ans d’un parti politique qui infecte les médias libéraux du 21e siècle.

Là-bas à Breitbart a récemment été ce morceau sur Glenn Loury. Loury, une Afro-américaine, est «professeur d’économie de l’Ivy League et animatrice du blog vidéo The Glenn Show». Le titre: “Professeur de la Ivy League: Enseigner la politique identitaire est une «abdication criminelle» des responsabilités des enseignants. »

Exactement. Et, il semblerait que lorsque les médias libéraux poussent le même cancer de la politique identitaire et attaquent Rick Santorum pour s’y être opposé, ce serait la version médiatique libérale de «l’abdication criminelle» des responsabilités journalistiques et médiatiques.

Choquant? Pas vraiment.