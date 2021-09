CNN en Español dépasse les 20 millions d’abonnés sur Twitter et devient le compte d’actualités en espagnol le plus suivi au monde

(CNN espagnol) – 12 ans se sont écoulés depuis ce premier tweet. À cette époque, la plate-forme gagnait de plus en plus en importance sur le marché de l’information et les journalistes avides d’actualités et d’histoires de vie l’ont choisie comme leur habitat naturel.

L’équipe numérique de CNN en Español a rejoint, inauguré son compte et aujourd’hui, après beaucoup de travail, il compte plus de 20 millions d’abonnés sur Twitter et est le compte d’actualités en espagnol le plus suivi au monde, sur la base des informations de la plate-forme de Tubular Labs une analyse.

Pour mettre cet effort en chiffres, dans un travail en ligne 24h/24 et 7j/7 :

Le compte @CNNEE a été créé en avril 2009, à peine 6 mois plus tard, il a commencé à publier ses premiers tweets. Le premier tweet a eu lieu le 29 octobre 2009 à 16 h 35, heure de Miami. En moyenne, 4 000 tweets sont publiés par mois. Chaque publication est manuelle et réalisée par un journaliste de l’équipe Digital de CNN en Español. Notre public principal est au Venezuela, aux États-Unis, au Mexique et en Colombie. En 2020, en raison de l’effet de la pandémie de coronavirus, plus de 60 000 tweets ont été publiés, + 130 % par rapport à 2019. En effet, plus de 90 % de l’intérêt actuel de notre audience se porte sur les problématiques liées au covid-19. Le 1er juin 2020 a été le jour avec la plus forte croissance de fans dans l’histoire du compte. En 24 heures, plus de 70 000 utilisateurs du réseau ont commencé à suivre le @CNNEE intéressé par la mort de George Floyd et les manifestations qui se déroulent dans les rues de Minneapolis. L’un des tweets que RT avait le plus était :

Des policiers d’Atlanta agenouillés par des manifestants demandent https://t.co/8NuETTlU2v @antonanzasma pic.twitter.com/kTWfXxG4yx – CNN en espagnol (@CNNEE) 1er juin 2020

Le tweet qui a suscité le plus de conversations dans l’histoire du @CNNEE était lié à l’annonce du décès du physicien britannique Stephen Hawking, le 14 mars 2018.

Le physicien Stephen Hawking décède à 76 ans https://t.co/vLsbUs4Nyk pic.twitter.com/lRguEjGV44 – CNN en espagnol (@CNNEE) 14 mars 2018

@CNNEE a été 101 fois un sujet d’actualité mondial avec les balises “Conclusions”, l’une des émissions les plus importantes de la programmation du réseau réalisée par Fernando del Rincón. Principalement lié à la couverture de la crise au Venezuela entre 2014 et 2017.

#concluCENSURA est déjà TT n°1 mondial. Continuez à participer et regardez l’émission en direct sur https://t.co/znrYfyPdhM | @soyfdelrincon pic.twitter.com/7nAR1SncFu – CNN en Español (@CNNEE) 16 février 2017

Le tweet qui a eu le plus d’impact jusqu’à présent en 2021 a été l’entretien tendu avec l’ancien président colombien Álvaro Uribe que Fernando del Rincón a mené en mai, dans « Conclusions ».

L’ancien président de la Colombie @AlvaroUribeVel s’est prononcé, dans une interview tendue avec @soyfdelrincon, contre les accusations selon lesquelles sa rhétorique musclée contre les manifestants offense les Colombiens. https://t.co/mhYHBfF60W – CNN en espagnol (@CNNEE) 5 mai 2021

La nouvelle qui a eu le plus d’impact en 2020 était liée au covid positif du président du Brésil, Jair Bolsonaro. Aussi, l’histoire de la vie de l’ingénieur colombien Diana Trujillo, venue à la NASA.

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, testé positif au covid-19https : //t.co/lU6ZJ3b41q – CNN en espagnol (@CNNEE) 7 juillet 2020

Il est venu de Cali à Miami à l’âge de 17 ans et avec trois cents dollars en poche. Il a commencé à étudier l’anglais. Elle a ensuite obtenu son diplôme d’ingénieur et travaille aujourd’hui à la NASA pour l’expédition Mars 2020 qui est déjà en route vers cette planète. https://t.co/xUTgZptl4E – CNN en Español (@CNNEE) 7 août 2020

Le compte CNN en Español a franchi la barre des 20 millions de followers le 10 août. Et, selon les classements des médias fournis par les plateformes Socialbakers et Shareablee pour l’Amérique latine, et Tubular Labs au niveau du marché hispanophone, en juin 2021, @CNNEE est le plus grand compte d’actualités en espagnol au monde.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour notre célébration sur Twitter Space, ce mercredi à 23h00 heure de Miami. Nous aurons un entretien spécial avec Fernando del Rincón, le principal présentateur de la chaîne et l’un des journalistes du CNNEE avec le plus grand nombre d’abonnés sur la plateforme. Vous pouvez nous laisser votre question sur son travail journalistique avec le hashtag #CNNEE20Millones, et nous en choisirons pour le faire vivre.

Vous pouvez également suivre la conversation sur nos autres plateformes sociales : Facebook, YouTube, Instagram et Telegram.