CNN en Español présente une nouvelle édition de Vive el Golf

Le samedi 10 février, à 21h00 (Miami), cnn en espagnol présente un nouveau chapitre de Vive el Golf, un espace présenté par l’ancienne golfeuse mexicaine Lorena Ochoa, qui aborde les questions sportives qui l’ont amenée à obtenir une reconnaissance internationale et une intronisation au Temple de la renommée.

Dans cette émission, Ochoa voyagera dans le temps pour en savoir plus sur l’évolution du golf au fil du temps et sur les règles qui subsistent, quelle que soit l’innovation subie par le sport.

En outre, il parlera de l’état du golf amateur à travers le Championnat amateur d’Amérique latine et des efforts qu’il déploie pour inspirer et promouvoir le golf en Amérique du Sud, en Amérique centrale, au Mexique et dans les Caraïbes, des régions qui ont manifesté un grand intérêt pour ce sport. et qui ont ouvert un monde d’opportunités à de nouveaux acteurs.

En tant qu’animateur du programme CNN en espagnol, l’ancien athlète emmènera également les téléspectateurs connaître le classement mondial du golf avec les paroles de ses protagonistes et des golfeurs qui ont laissé des traces sur les terrains de jeu, dévorant des records avec un swing naturel et impressionnant. .

Para finalizar, Vive el Golf, dirigido a los fanáticos fieles al deporte y hasta los que disfrutan de la emoción que ofrece el golf, se destacará la participación de algunos niños golfistas que son jóvenes promesas y lo que significan para el futuro de este deporte en la région.

Vive el Golf sera diffusé le samedi 10 février à 21h00 uniquement sur CNN en espagnol. Avec rediffusions le dimanche 11 février à 17h30, 11h30 et 14h30; et jeudi 00h30, le tout à l’heure de Miami.

À propos de CNN en espagnol

L’unité commerciale de CNN en Español est responsable de diverses plates-formes multimédias destinées à un public hispanophone du monde entier. Cela comprend CNN en Español, la chaîne d’information 24 heures sur 24 pour l’Amérique latine, le Mexique et les États-Unis sur trois signaux différents atteignant 42 millions de foyers et de chambres d’hôtel en Amérique latine et 7,4 millions de foyers aux États-Unis, ainsi que CNNEspanol. com et CNN en Español Radio, qui comprend des stations de radio affiliées en Amérique latine et aux États-Unis.

