CNN entre dans le jeu NFT et vend des moments historiques historiques

Contrairement aux attentes de la plupart des sceptiques, la tendance NFT ne s’est pas arrêtée, ni n’a éclaté, ni n’a fini par être une arnaque. En fait, c’est plus fort que jamais, même CNN rejoint maintenant les rangs de ceux qui créent et lancent des objets de collection à jetons numériques.

Les NFT de CNN permettent aux utilisateurs d’acheter et de posséder des moments historiques

Selon la société, leur idée de NFT est de symboliser certains des moments historiques du monde de l’information, tels que les voyages dans l’espace, les élections présidentielles, les avancées technologiques majeures, etc. L’idée est de permettre aux gens de « posséder les moments » d’une grande importance pour le développement des États-Unis, du monde et même de la race humaine elle-même.

Le projet lui-même a été surnommé “CNN Vault: Moments That Changed Us” et comprend de nombreux moments des 41 ans d’histoire de l’entreprise. Bien sûr, la société ne vend pas seulement du NFT, mais propose également un coffre-fort où les utilisateurs peuvent acheter, stocker et afficher leurs objets de collection.

Jusqu’à présent, CNN n’a pas mentionné les moments spécifiques qu’il envisage de marquer, autres que ceux qui comprendront des premières notables, exclusives à CNN, l’histoire du monde et les élections présidentielles. Cependant, il a révélé que la campagne comprendra six sorties hebdomadaires, commençant plus tard ce mois-ci. L’agence de presse s’est même moquée de la communauté, laissant entendre que le premier NFT pourrait être un voyage dans l’espace ou les résultats de l’élection présidentielle.

Vous n’avez pas besoin d’avoir de crypto pour acheter NFT

Une autre chose qui est connue est que les NFT seront frappés sur la blockchain appartenant au projet appelé Flow, qui a été sélectionné pour son utilisation du mécanisme de consensus PoS économe en énergie. Cependant, toute personne souhaitant acheter ces NFT devra s’inscrire auprès du propre coffre-fort de CNN, où les souvenirs symboliques seront offerts et stockés.

La bonne nouvelle est que les utilisateurs n’ont même pas besoin de crypto pour acheter ces souvenirs. Au lieu de cela, n’importe qui peut le faire avec une simple carte de crédit ou via Stripe.

En fin de compte, la décision de CNN est susceptible de servir d’inspiration supplémentaire à d’autres qui ont une idée ou des produits qui peuvent devenir des objets de collection numériques. Et donc, comme de nombreuses autres entreprises l’ont montré jusqu’à présent, il n’y a rien qui ne puisse être symbolisé et distribué, la seule limite étant l’imagination.

