CNN est soudainement préoccupé par les manifestations qui deviennent des événements de super-répartition COVID ⋆ .

Qu’est-ce que les rassemblements Trump de l’année dernière avaient en commun avec les manifestations anticommunistes de cette année à Cuba ? Pas grand-chose, peut-être, sauf qu’ils sont certains d’être couverts par CNN en tant qu’événements de super-épandeur de coronavirus.

Le correspondant de CNN La Havane, Patrick Oppmann, a déclaré que les manifestations en cours de SOS Cuba « n’aident pas » la réponse Covid du régime de Castro, comme vous le verrez dans ce rapport ci-dessous :

PATRICK OPPMANN, CNN : Je suis Patrick Oppmann à La Havane, où les cas de COVID et les décès ont augmenté ici malgré les affirmations du gouvernement cubain selon lesquelles il a fait du bon travail pour gérer la pandémie. Certes, cela n’aide pas que les protestations historiques et les manifestations pro-gouvernementales aient eu lieu au cours des dernières semaines. Le gouvernement a en fait arrêté certains manifestants, affirmant qu’ils avaient violé les protocoles covid mais avaient ensuite organisé leurs propres grandes manifestations pro-gouvernementales pour montrer que le soutien du peuple était toujours avec eux. Le gouvernement vaccine ici avec ses propres vaccins, mais il faudra probablement des semaines ou des mois de plus avant de voir une baisse des chiffres COVID.

Oppman donne l’impression de mettre le rapport dans les deux sens. Mais notez sa présentation des manifestations pro-régime, mises en scène « pour montrer que le soutien du peuple est toujours avec lui ». Notez également la juxtaposition de séquences. Du côté de SOS Cuba, des manifestants arrêtés par les forces du régime dans des cadres clairsemés. Lorsqu’on parle des « rassemblements » du régime, un plan serré représentant une grande foule pro-régime. Les images sont essentielles à la narration, et il est difficile de passer à côté de l’histoire subliminale racontée ici. Compte tenu de cela, le rapport n’était guère plus qu’une propagande pro-régime.

Et pourtant, vous n’avez pas entendu parler des problèmes de COVID alors que Minneapolis et Washington, DC ont brûlé l’été dernier. En fait, la seule fois où CNN a constamment exprimé les inquiétudes de COVID concernant les rassemblements de masse, c’était lors des reportages sur les rassemblements de Trump, en particulier dans le Sud. Rappelez-vous que les médias se démènent pour trouver des méchants pour sa couverture de panique d’urgence de variante Delta, et rappelez-vous la volonté de CNN de couvrir le régime homicide de Castro.

Ce morceau de propagande du régime vous a été apporté en partie par Progressive. Cliquez ici et dites-leur ce que vous en pensez.

