CNN et MSNBC ignorent la plupart du temps le rapport sur les foyers de soins Cuomo ⋆ .

CNN et MSNBC ont fourni une couverture limitée de la bombe du New York Times de la semaine dernière sur le gouvernement de New York. Andrew Cuomo (D) scandale des maisons de soins infirmiers, qui a rapporté que les efforts pour masquer le nombre de décès dus à la pandémie dans les maisons de soins infirmiers étaient beaucoup plus importants qu’on ne le savait auparavant.

Le rapport du 28 avril du Times a allégué que les principaux collaborateurs de Cuomo «se sont engagés dans un effort soutenu pour empêcher les propres responsables de la santé de l’État» de partager des données précises l’année dernière sur les patients décédés des maisons de retraite avec le public ou avec les législateurs de l’État. Un rapport de janvier du procureur général Letitia James (D) avait précédemment conclu que les décès avaient été sous-estimés jusqu’à 50%, ce qui a déclenché une enquête du FBI et du procureur américain à Brooklyn.

Cependant, le rapport sur le gouverneur de New York – qui était considéré comme l’un des principaux candidats démocrates à la présidence l’année dernière – a suscité peu d’intérêt de la part de MSNBC. Le réseau a fourni trois minutes de couverture pendant un segment de jeudi de Morning Joe, un fait souligné pour la première fois par Steve Krakauer et confirmé par un examen du réseau par Mediaite.

MSNBC a couvert l’histoire du scandale de la maison de retraite Gov. Cuomo selon laquelle le NYT a éclaté il y a six jours un grand total d’une fois au cours de la semaine dernière – ce bref segment de trois minutes sur Morning Joe jeudi matin peu avant 8 heures du matin. Depuis, rien: pic.twitter.com/zwLrkb5Tiy – Steve Krakauer (@SteveKrak) 4 mai 2021

CNN, où le frère de Cuomo Chris Cuomo est employé comme ancrage du soir, s’abstient également de faire référence au rapport. Selon une revue de Mediaite, le réseau a fait une mention plus large du scandale mercredi matin, lorsque l’hôte Brianna Keilar a noté que Cuomo a affirmé qu’il n’avait «rien fait de mal». Elle s’est également entretenue avec un invité qui, a noté le chyron, a fait valoir que Cuomo «reflétait» l’ancien président. Donald Trump en «gaslighting» sur la sonde de l’État dans sa conduite.

Fox News, en revanche, a mentionné l’histoire environ 20 fois dans la semaine suivant ses débuts. Hôte Neil Cavuto a remporté la course de son réseau pour couvrir le numéro en premier, quelques heures à peine après sa publication, suivi le même soir par l’ancre Bret Baier.

Les critiques, en particulier ceux de CNN et MSNBC, ont néanmoins fréquemment protesté cette année au sujet des omissions perçues dans la couverture de Fox. CNN Brian Stelter et Oliver Darcy a accusé Fox de «couvrir à peine» l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin procès le mois dernier, malgré que le réseau ait mentionné son nom environ 600 fois en avril seulement. Plus flagrant, l’hôte MSNBC Rachel Maddow a accusé à tort Fox en février de ne pas avoir diffusé l’ancien président Donald Trump procès de destitution.

