CNN et un sénateur battent doucement les tambours de guerre pour l’Éthiopie ⋆ .

Peu importe à quel point une vidéo Internet d'un pays lointain peut être effrayante ou violente, la réaction de Washington est bien plus terrifiante à long terme.

Peu importe à quel point une vidéo Internet d’un pays lointain peut être effrayante ou violente, la réaction de Washington est bien plus terrifiante à long terme. Récemment, des images plutôt inquiétantes sont censées provenir de la région tendue du Tigray en Éthiopie. Ce qui est intéressant ici, c’est qu’elle a été portée à la connaissance du public par le sénateur américain Chris Coons et les médias grand public comme CNN et la BBC. Dans le passé, la combinaison des médias et du gouvernement travaillant apparemment en tandem pour présenter un problème qui nécessite une solution de bombardement s’est produite à plusieurs reprises. Alors, que devons-nous penser de cette nouvelle situation en Éthiopie, est-ce une autre tragédie qui vaut la peine de se battre?

Quand on regarde le langage que CNN utilise pour décrire les scènes laides capturées sur une vidéo floue, le verbiage joue beaucoup au cœur du public. Nous avons des termes comme «atrocités», «massacre» et «massacre de masse» qui poussent naturellement sur les émotions de toute personne sensée moralement droite. Mais le problème est que le sens naturel du raisonnement de toute personne sensée et moralement droite les conduit de toute tragédie au désir de «Quelque chose à faire à ce sujet». C’est là que réside le vrai problème, mais plus sur ce sujet plus tard. Une autre tactique (ou tendance) typique utilisée par les médias grand public pour décrire la vidéo de Tigray consiste à placer la vue opposée au bas de l’article. Si les êtres humains étaient des êtres angéliques rationnels, ce ne serait pas un problème, mais l’esprit humain a tendance à construire une image d’un événement basée sur les informations qui viennent en premier, toutes les vues contradictoires devant ensuite renverser ou chasser la première vue.

C’est, en bref, pourquoi tout le monde veut d’abord toucher le cœur et l’esprit des enfants – prendre d’assaut une tranchée idéologique vide est beaucoup plus facile que celui avec des décennies d’opinions debout avec des baïonnettes. Pour être clair, cela ne signifie pas que chaque article qui présente les points de vue opposés de l’auteur en second lieu est un grand schéma de manipulation, mais certainement quand vous avez 80% à 90% de l’article poussant une vue qui aborde brièvement la notion absurde qu’il pourrait y avoir une contre-opinion, alors nous savons que nous sommes certainement la zone PR. Ce type de stratégie est très souvent utilisé contre la Russie et la Chine ayant leurs réactions officielles et leurs points de vue poussés au fond avec des termes peu enthousiastes.

Alors, que faut-il faire à propos de ces images «profondément inquiétantes»?

Que diriez-vous de ne rien faire? Ne permettons pas à notre altruisme égocentrique du Premier Monde de nous aveugler sur le fait que lancer une sorte d’intervention causera bien plus d’horreurs que la mort occasionnelle de quelques dizaines d’hommes. Peut-être Saddam Hussein a-t-il été brutal envers ses opposants politiques, mais pendant toutes ses années au pouvoir, il n’a jamais rien «réalisé» proche du nombre de morts irakiens causé par l’invasion et la déstabilisation du pays. Vivre sous une dictature communiste du milieu du XXe siècle dans sa phase révolutionnaire semble plutôt «désagréable» et il faudrait certainement marcher sur des coquilles d’œufs pour garder leur cerveau dans la tête, mais être napalmé du ciel au quotidien semble toujours être un déclassement. pour votre type moyen au Vietnam.

À en juger par le chaos racial dans la société américaine qui a récemment enflammé la nation en signe de protestation à la fois métaphoriquement et littéralement, il est clair que Washington ne peut pas résoudre ses propres problèmes interethniques et pourtant il est toujours sûr d’avoir la clé du puzzle du racisme dans les régions. partout dans le monde que les sénateurs américains ne peuvent trouver sur une carte.

Si nous regardons le coin soudan-éthiopien-somalien de l’Afrique, nous voyons beaucoup de divers groupes ethniques et religieux avec des frontières officielles qui peuvent être arbitraires. Il y a également eu des générations de pauvreté brutale au sommet de la culture ancienne. Peut-être que dans les meilleures universités de l’Ivy League, il y a des professeurs qui ont vécu dans ces régions, ont consacré leur vie à connaître la (les) langue (s) et la culture et ont une solide connaissance des raisons pour lesquelles cette région du monde voit tant apparemment (pour nous ) violence évitable. Mais ces experts ne sont pas au Congrès et ne font pas partie des hauts gradés des forces armées américaines. Les gens qui ont la capacité de promulguer une initiative de politique étrangère américaine en Éthiopie sont trop ignorants pour éventuellement résoudre les problèmes là-bas.

Alors, quel est le plan d’action?

Prenons une profonde inspiration, «vérifions notre privilège blanc» comme nous le disent les gauchistes, et laissons celui-ci partir. Les Africains noirs sont compétents comme le reste d’entre nous et si quelqu’un peut comprendre la solution aux problèmes dans le couloir Soudan-Éthiopie-Somalie, ce seront sûrement les locaux. De plus, je pense que nous en avons tous assez de voir d’anciens marines pourrir lentement vivre sous des ponts accros à une chose ou à une autre après avoir perdu la tête à l’étranger après des années à tout risquer et à voir leurs copains mourir pour rien.

