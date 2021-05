CNN et WashPost reprochent à Kamala de ne pas s’être suffisamment réveillé pour réprimander Scott sur le racisme ⋆ .

Le nouveau jour de CNN a terminé son heure de 8 heures du matin en attaquant le vice-président Kamala Harris pour ne pas s’être complètement réveillé sur la question de savoir si l’Amérique est un pays raciste.

La co-animatrice Brianna Keilar a fait appel à Karen Attiah, rédactrice en chef du hack raciste pour la page d’opinions mondiales du Washington Post, pour se plaindre à quel point elle était «déçue» à Harris pour avoir «nié» notre réalité raciste pour apaiser les démocrates blancs.

Keilar a commencé par jouer un extrait de Harris sur Good Morning America sur ABC la semaine dernière où elle a provisoirement convenu avec le sénateur républicain Tim Scott que l’Amérique n’était pas un «pays raciste», mais nous devions tout de même «dire la vérité» sur le racisme et le blanc suprématie qui existe encore ici aujourd’hui. Ce n’était pas assez bon pour Keilar ou Attiah. Keilar a invité l’éditeur de l’article à répondre:

«C’est le vice-président Kamala Harris qui partage l’avis du sénateur républicain Tim Scott lorsqu’il a déclaré catégoriquement la semaine dernière que l’Amérique n’est pas un pays raciste. Mon prochain invité a quelque chose à dire à ce sujet », a-t-elle vanté.

Attiah est entrée dans une longue réponse disant à quel point elle était «déçue» à Harris pour avoir nié la réalité:

Donc Kamala Harris, depuis qu’elle a vraiment rejoint la course présidentielle, a évidemment à cause d’elle – à la fois à cause de son expérience et en raison de son identité en tant que femme biraciale et identitaire noire , elle est, vous savez, devenue un symbole pour tant de choses, y compris pour ce que beaucoup pensent être un progrès racial dans ce comté. Elle a donc eu et doit marcher sur cette corde raide en course. vous avez vu ce qui s’est passé avec euh le président Obama et souvent le contrecoup qui se produisait quand il parlait très ouvertement de son identité noire. Euh, alors je pense que cette fois ce qui était vraiment décevant, Je pense, à beaucoup de gens, être d’accord avec Tim Scott et regarder ce pays et dire que ce n’est pas un pays raciste malgré le fait que nous vivons, en particulier depuis un an, avec les réalités du racisme systémique. rayonnait sur nos télévisions, dans nos médias sociaux avec la brutalité policière, avec la montée d’un asiatique um américain – des attaques contre les Américains d’origine asiatique. Elle aurait pu vraiment juste dire, écoutez, nous devons nous occuper de l’histoire du racisme et de son existence actuelle et cela aurait été fait, mais le déni essaie fondamentalement de dire que, oui, vous savez, ce pays a toutes les caractéristiques d’être un pays raciste, il a tous les symptômes, il a toutes les causes, il a toute l’histoire, il est littéralement juste dans notre visages mais ce n’est pas ça.

Attiah a ajouté qu’il s’agissait plutôt d’apaiser les électeurs blancs qui, imaginez cela, s’offusquent d’être étiquetés comme des oppresseurs racistes:

Keilar était tout aussi sidéré à l’idée que Scott et Harris pourraient subir des cas de racisme sans qualifier le pays tout entier de raciste:

“[Y]Vous pouvez écouter Tim Scott parler de ses expériences avec le racisme. De toute évidence, nous avons également entendu la vice-présidente parler de ses expériences. Comment alors – vous le mettez essentiellement en pause. Comment alors prétendez-vous que le pays n’est pas raciste? » s’exclama-t-elle, demandant à Attiah de développer ce point.

La journaliste du Post a pleurniché qu’elle était «épuisée» par Harris excusant comment elle avait été victime de racisme pendant la campagne électorale, (du moins ont dit les médias, ad nauseam):

Ce qui est vraiment «épuisant», c’est la façon dont les médias essaient sans relâche de diviser le pays en oppresseurs et victimes raciaux.

