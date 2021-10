CNN exige de tuer des arbres sains pour sauver la planète ; L’effondrement d’Evergrande risque un chaos financier mondial

par Mike Adams, Natural News :

Dans la dernière folie écologique venant des médias lamestream, CNN appelle maintenant à abattre des arbres sains et à les enterrer dans des fosses communes afin de sauver la planète. (C’est vrai. Lien ci-dessous.)

On prétend que c’est un moyen de réduire les concentrations de CO2 dans l’atmosphère, même si le CO2 est précisément le nutriment gazeux qui rend la planète verte et aide à reboiser le monde. (Oui, le CO2 est bon pour reverdir la planète, même selon la NASA.)

Le problème avec les arbres, dit CNN, c’est que lorsqu’ils meurent, ils pourrissent et libèrent du CO2 dans l’atmosphère. Afin d’arrêter cela, les arbres ne peuvent pas être autorisés à mourir d’eux-mêmes, affirme CNN. Au lieu de cela, ils doivent être tronçonnés à mort puis enterrés dans des fosses communes ou coulés au fond des lacs afin de préserver le CO2 qu’ils contiennent.

Cela signifie que les écolos qui ont autrefois enfoncé des pointes métalliques dans les arbres pour arrêter les opérations d’exploitation forestière commenceront probablement à abattre des arbres avec des tronçonneuses en scandant « GAIA ! » En Californie, bien sûr, ils seront limités aux tronçonneuses à batterie qui sont rechargées par de l’électricité produite en grande partie à partir du charbon et d’autres combustibles fossiles.

Extrait de l’article de CNN exigeant que nous abattions des arbres sains :

…[S]les colars ont proposé d’abattre des arbres ou de ramasser des bûches tombées et de les ranger intentionnellement. Cela pourrait signifier les couler au fond des lacs, les enterrer dans des mines abandonnées ou les enterrer dans des tranchées spécialement creusées.

Comment ces tranchées / fosses communes vont-elles être creusées ? Par brûler des combustibles fossiles pour alimenter des bulldozers et des excavatrices, bien sûr.

Ce niveau de pensée dangereusement délirant ne pouvait venir que de CNN. Brûlons du diesel pour construire des fosses communes afin d’enterrer des arbres sains après les avoir abattus avec des tronçonneuses à essence, le tout dans le but de « sauver la planète ».

J’ai une meilleure idée. Pourquoi les écolo-fous ne s’enterrent-ils pas simplement et ne laissent-ils pas vivre les forêts ? Seule la gauche folle pourrait prétendre que les hommes peuvent avoir des bébés et abattre des arbres sains est bon pour «verdir» la planète. Leur Green New Deal n’est vraiment qu’une secte suicidaire éco-terroriste.

Les écouvillons Covid contiennent un produit chimique cancérigène

Les écouvillons de test Covid, quant à eux, se sont avérés contenir des niveaux alarmants d’oxyde d’éthylène, un gaz toxique utilisé pour stériliser le matériel médical. Apparemment, chaque fois que quelqu’un est écouvillonné pour covid, il reçoit une dose d’un produit chimique cancérigène.

Notamment, les vaccins contre le covid contiennent des nanoparticules de protéines de pointe qui détruisent le système immunitaire, permettant aux tumeurs cancéreuses de s’accélérer rapidement dans tout le corps. Ainsi, l’écouvillon semble fonctionner en conjonction avec les vaccins pour créer une « pandémie de cancer ».

Attendez-vous à ce que les décès par cancer montent en flèche à des niveaux vraiment insensés au cours des trois prochaines années. Un syndicat de la santé a appelé à la suspension des écouvillons covid en raison du produit chimique toxique qu’ils contiennent.

Evergrande s’effondre et les faux médias du monde entier conspirent pour couvrir la catastrophe financière imparable qui se déchaîne

Un excellent article d’analyse d’Encouraging Angels révèle que le soi-disant «paiement d’obligations» de dernière minute d’Evergrande n’a peut-être jamais eu lieu. Il semble y avoir une dissimulation médiatique coordonnée pour prétendre qu’Evergrande paie les détenteurs d’obligations alors que ce n’est pas le cas.

L’enjeu est la solvabilité financière de plus de 120 grandes institutions financières et banques, dont Blackrock, Fidelity, HSBC et bien d’autres. Selon le Dr Metzler (ci-dessous), un effondrement total de la capacité d’Evergrande à effectuer des paiements sur ses obligations enverrait des ondes de choc financières à travers la planète et pourrait conduire à un effondrement financier mondial.

« La faillite du développeur dangereusement vacillant n’est que la première étape d’une réaction en chaîne financière qu’une telle faillite est susceptible de déclencher », conclut le Dr Marco Metzler dans une annonce publique.

Il continue à brosser un tableau de plus en plus sombre de la direction que tout cela peut prendre : (c’est nous qui soulignons)

De plus, une faillite d’Evergrande est susceptible de ralentir considérablement la croissance économique chinoise. Les problèmes économiques de la Chine deviendront alors encore plus apparents. Mots-clés : pénurie d’énergie et de matières premières, fermetures d’usines et de ports, et surendettement de l’État, des entreprises et des particuliers. Le taux d’endettement est déjà de 230 % de la production économique annuelle du pays. « Cela aurait pu conséquences dévastatrices pour l’économie mondiale. Les chaînes d’approvisionnement seraient mises à rude épreuve encore plus qu’elles ne le sont déjà aujourd’hui – si elles ne se brisent pas complètement », prédit l’auteur du rapport Marco Metzler. Ceci, à son tour, conduirait inévitablement à une inflation galopante aux États-Unis et en Europe.

De l’avis des auteurs du rapport, une faillite d’Evergrande a le potentiel de conduire à une perturbation extrême du système financier mondial – avec des faillites d’acteurs qui sont toujours considérés comme solides aujourd’hui. « Déclenché par un virus financier chinois appelé Evergrande, le monde pourrait être confronté à une« grande réinitialisation » – l’effondrement final du système financier mondial actuel», conclut avec pessimisme le Dr Marco Metzler.

Si Metzler a raison, l’effondrement financier est déjà un événement factuel, et ce n’est qu’une question de temps avant que les mensonges des médias et la propagande officielle ne puissent plus cacher la vérité au monde. Un effondrement en cascade de la dette pourrait se répercuter sur la planète à la vitesse des nouvelles numériques, entraînant une contagion de la bombe de la dette qui brûlerait à travers les institutions financières à fort effet de levier comme un napalm à travers des cure-dents.

Stan Szymanski écrit :

Un tsunami vient de l’Est. Vous devez vous rendre sur les hauteurs pour ainsi dire. Ce tsunami a le potentiel (pas une garantie-ce n’est pas un conseil financier-consultez votre conseiller) de détruire la vie telle que nous l’avons connue. Pouvez-vous faire confiance au PCC pour vous dire la vérité sur Evergrande ? Et la presse occidentale ?

