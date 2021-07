CNN félicite le législateur du Texas Dem pour le « sacrifice » d’avoir abandonné son poste Post 10z viral

Malgré le fort soutien du public à l’intégrité des élections et aux lois sur l’identification des électeurs, CNN continue de présenter les projets de loi de réforme du vote républicain comme racistes et préjudiciables à la démocratie. Le réseau “d’information” a même poussé la déclaration radicale du président Biden selon laquelle ces projets de loi sont “un assaut Jim Crow du 21e siècle”. Dans l’épisode d’OutFront de mercredi soir, l’animatrice Erin Burnett a salué la représentante de l’État démocrate du Texas, Celia Israel, pour « avoir beaucoup sacrifié » en fuyant l’État dans le but d’arrêter les projets de loi des élections républicaines.

Ils ont commencé le segment en fulminant contre le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, dénonçant la rhétorique extrême du président. Burnett et Israël ne pouvaient pas comprendre pourquoi McConnell qualifierait la comparaison de Jim Crow de « non-sens » et a plutôt doublé l’affirmation sauvage. Israël a exposé ses réflexions sur les remarques de McConnell :

Israël s’est également plaint de l’énorme « sacrifice » qu’elle et ses collègues ont fait : « La législature du Texas et les démocrates du Texas, en particulier, nous sacrifions notre – beaucoup personnellement, financièrement pour venir à Washington DC. est un tel sacrifice pour eux que de rompre le quorum et d’abandonner les emplois pour lesquels les électeurs du Texas les ont élus, puis de prendre des avions privés pour Washington. Sans surprise, Burnett a sympathisé avec Israël qui a reporté son mariage pour aller à Washington

En réalité, cette décision n’est qu’un ultime effort pour que les démocrates du Texas fassent tout ce qu’il faut pour bloquer les projets de loi de réforme du vote républicain, même si cela signifie rejeter complètement leurs responsabilités en tant que fonctionnaires. Pourtant, ils continuent d’une manière ou d’une autre à diffamer les conservateurs comme étant « anti-démocratiques ».

Ce segment vous a été présenté par Dove et Liberty Mutual, cliquez sur les liens pour leur faire savoir ce que vous en pensez.

Erin Burnett de CNN OutFront

14/07/2021

19 h 17 HNE

ERIN BURNETT: Ce soir, le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell se moque du président Biden pour avoir déclaré que les lois de vote républicaines controversées sont citées “Le test le plus important de notre démocratie depuis la guerre civile”.

[start video clip]

LE SÉNATEUR MITCH MCCONNELL [R-KY]: Quelle absurdité totale. Ce serait fou de rire si ce n’était pas si complètement et totalement irresponsable. Les protections de l’identité des électeurs sont soutenues par la majorité des Américains blancs, des Noirs américains et des Américains d’origine hispanique, mais le président Biden appelle ces choses, citant, “Un assaut Jim Crow du 21e siècle”. Un gros mensonge après l’autre.

[end video clip]

BURNETT: Devant maintenant, la représentante de l’État démocrate du Texas, Celia Israel, l’une des législateurs qui a fui le Texas pour Washington même si elle était censée se marier demain, mais elle est à Washington pour essayer d’arrêter le vote sur le projet de loi controversé sur les élections républicaines . Alors Représentant Israël, merci d’être avec moi. Donc, chef McConnell, vous l’entendez se moquer du président Biden et dire qu’il est absurde d’assimiler les dispositions d’identification des électeurs à Jim Crow. Vous combattez un projet de loi qui impose de nouvelles exigences en matière d’identification des électeurs aux électeurs absents. Quelle est votre réaction à McConnell ?

REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT CELIA ISRAEL (D) : Je fais partie du comité des élections de la législature du Texas depuis quatre ans. Je dirais que le sénateur doit lire le projet de loi. Il criminalise, veilleur de scrutin—il criminalise les employés des circonscriptions, nous savons tous que ce sont les retraités qui font le travail d’organisation des élections les criminalise pour ne pas suivre la procédure. Il dit aux gens qui travaillent dans une raffinerie de Houston ou dans une usine de Samsung, que nous n’allons pas ajuster nos heures de vote anticipé pour vous donner des heures de nuit lorsque vous travaillez sur trois quarts de travail. Les comtés ont essayé de faire quelque chose de créatif, en particulier pendant une pandémie, et la législature, sans raison valable, a réprimé cette créativité du gouvernement pour aider les gens à voter. Nous devrions aider les gens à voter. Pourquoi fait-on ça? Ce n’est pas un hasard si 11 millions de Texans ont voté. Ce fut un record de participation pour nous. Nous devons faire mieux, mais c’était leur réponse.

BURNETT: Donc, vous et vos collègues avez rencontré aujourd’hui, je sais, représentant, des sénateurs démocrates, et vous essayez de les faire adopter une législation fédérale sur le droit de vote. La réalité est bien sûr, comme nous le savons tous, qu’ils n’ont tout simplement pas les chiffres pour le faire en ce moment. Ont-ils dit quelque chose qui vous a fait penser que cela pourrait changer, qu’ils pourraient en fait adopter un projet de loi national sur le droit de vote?

ISRAELL : Nous sommes très pragmatiques au Texas, Erin. Nous ne connaissons pas les voies de Washington. Notre message était donc, vous savez, nous aimons notre nourriture tex-mex au Texas. Si vous ne pouvez pas obtenir l’assiette combinée, donnez-nous au moins le riz et les haricots. Voyons ce que nous pouvons faire, quelque chose comme l’inscription des électeurs en ligne, en éliminant ou en abaissant ces normes pénales pour les seuls retraités qui essaient de travailler dans un sondage. Il y a un tas de bonnes choses là-dedans pour lesquelles il y a du soutien. Ne nous retenons pas d’aller de l’avant en cette période historique. État après État va faire des cartes de redécoupage plus tard cette année. Il est vraiment important que nous nous assurons de corriger cela maintenant. Nous ne pouvons pas attendre. La législature du Texas et les démocrates du Texas, en particulier, nous sacrifions notre – beaucoup personnellement, financièrement pour venir à Washington DC Et nous allons rencontrer tout le monde que nous pouvons pour raconter notre histoire.

BURNETT : Et donc vous savez quand vous parlez de ce que vous sacrifiez, vous sacrifiez beaucoup. Vous alliez épouser votre partenaire de 26 ans à l’étage de la maison d’État. Vous aviez attendu pour vous marier jusqu’à ce que le mariage homosexuel soit légal au Texas, et vous avez attendu. Vous avez attendu longtemps. Je sais que cette date signifie beaucoup pour vous à bien des égards, mais vous savez, j’attends 26 ans et je dois maintenant la mettre en attente. Pourquoi était-il si important pour vous de faire ce sacrifice pour rejoindre vos collègues à Washington ?

ISRAELL : Eh bien, je suis une démocrate d’Ann Richards. J’aime tellement cet état. Et les choses vont vraiment – ​​vraiment mal au Texas et nous avons pensé qu’il était important pour nous de tout mettre sur une étagère, partons, brisons le quorum, allons à DC et racontons notre histoire parce que le Texas continue de rouler vers le bas. Je sais que mes amis républicains ne sont pas satisfaits de nous en ce moment, mais nous le serrerons dans nos bras quand nous rentrerons à la maison. Mais pour l’instant, il était important pour nous tous de dire à nos enfants et à nos proches : « Je vous verrai dès que nous pourrons rentrer au Texas. Nous aimons cet état et c’est pourquoi nous sommes à DC Nous ne fuyons pas un combat. Nous avons repris le combat à DC

BURNETT : D’accord, merci beaucoup. J’apprécie votre temps, Représentant.

ISRAEL: Erin, j’organise – mes amis organisent une – une fête ce soir qui était censée être mon enterrement de vie de jeune fille. Je vais dire bonjour à mes amis et à mon partenaire, alors Linda est de retour à Austin, au Texas. Je vous aime tous.

BURNETT : D’accord, j’espère qu’ils sont en train de célébrer et bien sûr que vous pourrez bientôt célébrer le vrai mariage.

ISRAL : Merci.

BURNETT : Merci beaucoup.