CNN ferme tous les bureaux aux travailleurs non essentiels au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19

CNN ferme ses bureaux aux travailleurs non essentiels dans le cadre d’un retour aux mesures de fermeture anticipée en cas de pandémie, a annoncé samedi la chaîne câblée.

Seuls les employés qui doivent travailler sur place seront autorisés dans les bureaux américains et devront être masqués, a déclaré le président de CNN Jeff Zucker dans une note aux travailleurs.

« Nous faisons cela par prudence », a déclaré Zucker dans la note, qui a été partagée avec .. « Et cela protégera également ceux qui seront au bureau en minimisant le nombre de personnes qui s’y trouvent. »

Cette décision intervient alors que les cas de coronavirus montent en flèche aux États-Unis et que les craintes de la nouvelle variante Omicron montent.

Le début d’une nouvelle vague d’infections a entraîné l’annulation de spectacles à Broadway et d’autres événements, rappelant les mesures d’arrêt des premiers jours de la pandémie, lorsque de nombreux aspects de la vie quotidienne et du commerce se sont arrêtés brutalement.

« Comme d’autres grandes sociétés de médias, CNN apporte des changements en raison de la nouvelle vague de Covid », a tweeté samedi le correspondant des médias de CNN, Brian Stelter. « Retour aux protocoles de 2020, essentiellement… Journal télévisé 101 : les réseaux doivent toujours s’assurer que les régies et les émissions peuvent rester à l’antenne. »

La restriction est censée être temporaire – les travailleurs devraient revenir en janvier, selon le Wall Street Journal, qui a d’abord signalé la fermeture et cité des sources.

CNN avait exigé une preuve de vaccination pour les employés de bureau et sur le terrain, et la station a licencié trois employés l’été dernier – alors que le retour au bureau était volontaire – pour s’être rendus au travail sans avoir été piquer. Zucker a déclaré à l’époque que l’entreprise avait une « politique de tolérance zéro » concernant les personnes venant travailler non vaccinées.

