CNN frappe Biden de la gauche et dit qu’il n’y a aucun plan pour protéger la démocratie

Les hôtes de CNN Newsroom Victor Blackwell et Alisyn Camerota, ainsi qu’un panel d’invités assortis, ont critiqué vendredi le président Biden de la gauche au lendemain de son sommet pour la démocratie. Ils l’ont accusé de prêcher la démocratie au monde tout en ne faisant pas assez pour protéger la démocratie à la maison.

Blackwell a donné le coup d’envoi en s’adressant au directeur politique de CNN, David Chalian,

… on ne reprocherait pas aux participants à ce Sommet pour la démocratie de jeter un coup d’œil par-dessus l’épaule du président et de regarder la lutte pour la démocratie dans son propre jardin. Peut-être que la prochaine fois, il voudra tenir ce sommet à Atlanta parce que nous savons que David Perdue dit qu’il n’aura pas certifié les élections de 2020. Je veux dire, c’est le commentaire courant du président disant que nous devons répandre la démocratie dans tout le pays au lieu que nous avons des problèmes ici aussi.

Chalian était d’accord :

Le problème est, dit-il à la fin de cela, et « nous allons le faire », mais il n’y a eu aucun mouvement pour que ces efforts de protection de la démocratie soient effectivement réalisés par voie législative. Non, pas avec le seuil de 60 voix en place, pas avec des sénateurs comme Manchin et d’autres opposés à toute forme de réforme de l’obstruction systématique. Donc, Joe Biden est là-bas vantant l’importance de devoir protéger la démocratie ici à la maison, mais sans vraiment savoir comment s’y prendre.

Camerota s’est ensuite tourné vers la podcasteuse et journaliste Mara Schiavocampo et s’est également inquiétée de l’obstruction systématique et du fait que la démocratie est en danger chez elle :

Il a mis tellement d’équité dans le plan Reconstruire en mieux et dans les infrastructures, rien de tout cela n’a d’importance si nous perdons notre démocratie au profit de l’autocratie. Rien de tout cela n’a d’importance. Mais je ne sais pas quoi d’autre le président, je veux dire, les gens l’appellent clairement pour qu’il mette autant d’énergie dans des choses comme il vient d’en parler, la loi sur la liberté de voter, mais peut-il changer l’obstruction et faire tout cette.

Schiavocampo a répondu en donnant l’impression que d’autres pays se soucient réellement du sort de ces projets de loi, « c’est le problème avec l’optique de ce qui se passe en ce moment parce qu’il va maintenant sur la scène mondiale en présentant les États-Unis comme une sorte de soi -la voix désignée pour la démocratie lorsque vous entendez cette critique valable, les gens disent que vous ne pouvez même pas faire adopter une législation sur le droit de vote et que votre parti contrôle le Congrès. »

Elle a ensuite affirmé que les dictatures pouvaient légitimement être contrariées par la définition américaine de la démocratie :

Le problème est donc que sur la scène mondiale, ils se sont présentés comme ces leaders et c’est aussi eux qui ont dressé la liste. Donc, vous avez des pays comme la Chine et la Russie qui disent attendez une minute, qui vous ont fait les arbitres pour décider ce qui est – qui est éligible pour venir s’asseoir à cette table. Et il y a tellement de problèmes qui se déroulent à la maison.

Pendant ce temps, dans de véritables gâteries à la démocratie, la Russie menace de l’éteindre et contrairement à CNN Newsroom, ce n’est pas une hyperbole.

VICTOR BLACKWELL : Très bien, rejoignez-nous maintenant le directeur politique de CNN David Chalian, l’analyste politique principal de CNN Ron Brownstein et la journaliste Mara Schiavocampo, elle est l’hôte du podcast Run Tell This. Bienvenue à tous. David, permettez-moi de commencer par vous parce que personne ne reprocherait aux participants à ce Sommet pour la démocratie de jeter un coup d’œil par-dessus l’épaule du président et de regarder la lutte pour la démocratie dans son propre jardin. Peut-être que la prochaine fois, il voudra tenir ce sommet à Atlanta parce que nous savons que David Perdue dit qu’il n’aura pas certifié les élections de 2020. Je veux dire, c’est le commentaire courant du président disant que nous devons répandre la démocratie dans tout le pays au lieu que nous avons des problèmes ici aussi.

DAVID CHALIAN: Eh bien, je ne pense pas que Biden se cachait du tout des problèmes ici. Vous l’avez entendu juste souligner deux efforts législatifs. Le problème est, dit-il à la fin de cela, et « nous allons le faire », mais il n’y a eu aucun mouvement pour que ces efforts de protection de la démocratie soient effectivement réalisés par voie législative. Non, pas avec le seuil de 60 voix en place, pas avec des sénateurs comme Manchin et d’autres opposés à toute forme de réforme de l’obstruction systématique. Donc, Joe Biden est là-bas vantant l’importance de devoir protéger la démocratie ici à la maison, mais sans vraiment savoir comment s’y prendre.

ALISYN CAMEROTA : Ouais, Mara, je veux dire, c’est là que réside le problème, c’est qu’il a mis tellement d’équité dans le plan Reconstruire en mieux et dans les infrastructures, rien de tout cela n’a d’importance si nous perdons notre démocratie au profit de l’autocratie. Rien de tout cela n’a d’importance. Mais je ne sais pas quoi d’autre le président, je veux dire, les gens l’appellent clairement pour qu’il mette autant d’énergie dans des choses comme il vient d’en parler, la loi sur la liberté de voter, mais peut-il changer l’obstruction et faire tout cette.

MARA SCHIAVOCAMPO : Ouais, eh bien, c’est le problème et c’est le problème avec l’optique de ce qui se passe en ce moment parce qu’il va maintenant sur la scène mondiale en présentant les États-Unis comme une sorte de voix autoproclamée pour la démocratie quand vous entendez cela critique valable, les gens disent que vous ne pouvez même pas faire adopter une loi sur le droit de vote et que votre parti contrôle le Congrès, il y a donc là un vrai problème d’optique. Il y a aussi le problème des gens qui disent « comment pouvez-vous être le leader de la démocratie moins d’un an après une tentative de renverser le gouvernement ».

Le problème est donc que sur la scène mondiale, ils se sont présentés comme ces leaders et c’est aussi eux qui ont dressé la liste. Donc, vous avez des pays comme la Chine et la Russie qui disent attendez une minute, qui vous ont fait les arbitres pour décider ce qui est – qui est éligible pour venir s’asseoir à cette table. Et il y a tellement de problèmes qui se déroulent à la maison. Alors ça, c’est le hic contre lequel il se bat en ce moment. Mais vous comprenez certainement pourquoi vous voudriez avoir ce genre de rassemblement d’encouragement à la démocratie en ce moment. Je pense que l’administration Biden dirait que vous voulez réaffirmer ces valeurs au moment où elles sont le plus attaquées et où la démocratie est la plus vulnérable.