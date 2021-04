CNN hystérique affirme que les nouvelles lois électorales de Jim Crow empêcheront les Noirs de voter

CNN Tonight a tenté de faire peur aux téléspectateurs que les nouvelles lois électorales du GOP comme celle de la Géorgie étaient les mêmes que les règles de ségrégation raciale «Jim Crow» du Sud d’il y a plus d’un demi-siècle.

Si vous pensez que cela semble ridicule, eh bien, c’est parce que c’est le cas. Pourtant, l’hôte Don Lemon a toujours avancé la notion absurde:

«Il y a plus de 250 projets de loi et au moins 43 États qui visent à restreindre l’accès au scrutin. On l’appelle le nouveau Jim Crow», A lancé Lemon pour lancer le rapport dénué de faits et axé sur l’hystérie du correspondant Joe Johns.

«Jim Crow fait un retour», a déclaré Johns, tandis que CNN diffusait des images d’un film de 1941 montrant un personnage de «Jim Crow» au visage noir. Il a ajouté que de nouvelles lois sur la sécurité électorale ramèneraient l’Amérique dans le sud de la ségrégation raciale:

Johns a ensuite parlé à un «activiste des droits civiques» autoproclamé de Virginie qui a été arrêté pour avoir fait un sit-in dans un comptoir-repas réservé aux Blancs au début des années 1960. Johns a dit que ces lois du passé n’étaient même pas aussi mauvaises qu’elles le sont maintenant. «Mais comparer les propositions d’aujourd’hui pour limiter le vote aux lois Jim Crow du passé ne peut aller que très loin.» Le militant qu’il a interviewé a ajouté: «Ce qui se passe actuellement est pire que tout ce qui, je pense, pourrait arriver à une démocratie. Vivre en Amerique. »

Le journaliste non critique de CNN a ensuite vanté le Brennan Center for Justice de gauche accusant le «grand mensonge» du président Trump sur la fraude électorale d’être l’inspiration derrière ces projets de loi. Le militant a affirmé que les républicains utilisaient ce mensonge pour dire «de manière flagrante» aux électeurs noirs, «Nous allons vous empêcher de voter.

Johns a vanté le Brennan Center en qualifiant à nouveau ces lois de racistes avec une phrase supplémentaire:

JOHNS: Et certaines de ces propositions sont déjà devenues une loi comme celle en Géorgie, ce qui en fait un délit de livrer de la nourriture ou de l’eau aux personnes qui font la queue pour voter. Les partisans de la mesure affirment qu’elle n’est pas raciste. C’est juste pour empêcher les gens d’essayer d’influencer les électeurs le jour du scrutin. Mais le Brennan Central for Justice affirme que les lois électorales de Jim Crow ont également été présentées comme neutres à l’époque.

Le rapport de CNN s’est terminé par l’espoir que le Congrès interviendra et utilisera son pouvoir pour «établir ses propres règles» ou «annuler» ces mesures de sécurité électorale.

« Donc, en théorie du moins, tout ce que font les États, le Congrès peut l’annuler s’il n’y a que suffisamment de volonté politique. C’est bien sûr un grand point d’interrogation pour le moment », a ajouté Johns, espérons-le.

Lemon a salué le rapport alarmiste alors que les deux hommes discutaient de nouvelles pressions sur les démocrates du Congrès pour qu’ils bafouent les droits des États:

CNN ce soir

31/03/2021

DON LEMON: Il y a plus de 250 projets de loi et au moins 43 États qui visent à restreindre l’accès au scrutin. Il s’appelle le nouveau Jim Crow. Voici Joe Johns de CNN.

JOE JOHNS, CORRESPONDANT SENIOR DE CNN WASHINGTON: Jim Crow fait un retour, le personnage fictif au visage noir des émissions de ménestrel qui est venu symboliser la citoyenneté de deuxième classe pour des millions d’Américains.

JOHNS: Jim Crow est également le nom utilisé pour décrire les règles inégales de ségrégation raciale qui interdisaient aux Noirs de manger dans des restaurants appartenant à des Blancs, de séjourner dans des hôtels appartenant à des Blancs et de participer pleinement au processus électoral. Aujourd’hui, alors que des centaines de nouvelles propositions visant à réduire la participation des électeurs aux élections font leur chemin dans les législatures des États, les parallèles avec le passé sont inévitables.

Elizabeth Johnson Rice avait 19 ans lorsqu’elle est allée en prison pour combattre Jim Crow il y a 61 ans en tant qu’étudiante à la Virginia Union University.

JOHNS: Elle et 33 autres étudiants ont été enfermés pour un sit-in dans un grand magasin local. Le crime présumé est une intrusion dans un comptoir-repas réservé aux Blancs à Richmond [Virginia].

ELIZABETH JOHNSON RICE «ACTIVISTE DES DROITS CIVILS»: Si vous vouliez un repas, vous deviez entrer dans la ruelle, à la porte, et les laisser vous le servir à travers la porte de la ruelle.

JOHNS: La Virginie, comme de nombreux États, avait également des règles de vote strictes avec des taxes électorales et un test d’alphabétisation, tandis que d’autres États avaient quelque chose de connu sous le nom de règle des huit boîtes exigeant une boîte et des feuilles de papier séparées pour les bulletins de vote pour chaque bureau. De légères variations pourraient entraîner le rejet des bulletins de vote.

JOHNSON RICE: Et chaque fois que vous votez pour une personne, ce doit être la bonne boîte et le bon format de papier parce que beaucoup étaient analphabètes.

JOHNS: Mais comparer la proposition d’aujourd’hui de limiter le vote avec les lois de Jim Crow du passé ne peut aller que très loin.

JOHNSON RICE: Ce qui se passe maintenant est pire que tout ce qui, je pense, pourrait arriver à une démocratie vivant en Amérique.

JOHNS: Comment cela pourrait-il être pire? Parce que Johnson Rice dit que les nouvelles propositions, plus de 250 dans 45 États et plus, selon les données du Brennan Center for Justice à tendance progressiste, sont inspirées par le grand mensonge de l’ancien président Donald Trump affirmant que la dernière élection présidentielle a été volée en raison d’une fraude électorale massive. .

JOHNSON RICE: Je veux dire que c’est vraiment bouleversant pour les gens de prendre un mensonge, de prendre un mensonge, de le faire tourner, de le faire tourner et de le faire tourner, puis de manière flagrante devant vous, faites-vous savoir, c’est ce que nous allons faire pour vous, nous allons vous empêcher de voter.

JOHNS: Et certaines de ces propositions sont déjà devenues une loi comme celle en Géorgie, ce qui en fait un délit de livrer de la nourriture ou de l’eau aux personnes qui font la queue pour voter. Les partisans de la mesure affirment qu’elle n’est pas raciste. C’est juste pour empêcher les gens d’essayer d’influencer les électeurs le jour du scrutin. Mais le Brennan Center for Justice affirme que les lois électorales de Jim Crow ont également été présentées comme neutres à l’époque.

MICHAEL WALDMAN, PRÉSIDENT, BRENNAN CENTER FOR JUSTICE: Ils ont l’air neutres sur leur visage, tout comme beaucoup de lois Jim Crow, mais par leur impact, ils ont vraiment frappé les électeurs de couleur et les jeunes électeurs et les électeurs pauvres beaucoup plus durement que les autres. Ces propositions de loi sont soigneusement conçues pour rendre le vote plus difficile pour certaines personnes mais pas pour d’autres.

JOHNS: Elizabeth Johnson Rice dit que la condamnation pour intrusion a finalement été annulée par la Cour suprême des États-Unis et que l’on s’attend à ce que les tribunaux doivent intervenir contre le flot de la législation actuelle. Mais étant donné la composition actuelle de la Haute Cour et sa majorité conservatrice, elle n’est pas si sûre qu’ils auront le dernier mot cette fois-ci.

JOHNSON RICE: Je pense que ce sera la voix du peuple si fort d’une manière non violente.

JOHNS: Maintenant, c’est la Constitution qui donne essentiellement aux législatures des États le pouvoir de contrôler le moment, le lieu et le mode des élections. Mais le Congrès des États-Unis a le pouvoir d’établir ses propres règles ou de modifier les règles établies par l’État.

Donc, en théorie, du moins, tout ce que font les États, le Congrès peut l’annuler s’il n’y a que suffisamment de volonté politique. C’est, bien sûr, un grand point d’interrogation en ce moment. Enfiler?

LEMON: Joe, un très bon rapport. Merci beaucoup d’avoir fait cela pour nous. L’histoire nous montre vraiment pourquoi il est si important que le Congrès soit impliqué ici, n’est-ce pas?

JOHNS: Absolument. Il y a une vraie question de négligence du Congrès. En 2013, la Cour suprême des États-Unis a essentiellement éviscéré des parties de la loi sur les droits de vote, mais elle a dit au Congrès qu’elle devait adopter de nouvelles mesures parallèlement à la loi sur les droits de vote, ce qui ne s’est pas produit depuis huit ans. Bien sûr, c’est la raison pour laquelle nous voyons une telle poussée à Capitol Hill pour changer les droits de vote une fois pour toutes.

LEMON: Une histoire vraiment importante. Nous l’avons également diffusé sur les réseaux sociaux. Joe, merci encore une fois, super reportage.