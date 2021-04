CNN laisse Ibram X. Kendi se plaindre du fait qu’un policier a sauvé une fille du poignardage ⋆ .

Lors de l’émission New Day de jeudi, CNN a fourni un forum à un prétendu chercheur «antiraciste» et professeur à l’Université de Boston, Ibram X. Kendi, pour se plaindre des récentes actions violentes de la police. Il a même suggéré que le flic blanc qui avait sauvé la vie d’une adolescente noire dans l’Ohio en tirant sur une autre fille qui était sur le point de la poignarder pourrait être coupable de «meurtre».

La co-animatrice de CNN, Brianna Keilar, a mis en place le segment en félicitant Kendi pour un article qu’il a récemment publié dans The Atlantic dans lequel il affirmait que les minorités devraient avoir peur de mourir pendant les contrôles de police, qu’elles se conforment ou non.

Lors de sa première apparition sur CNN depuis qu’il a envoyé un tweet incendiaire l’année dernière attaquant la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett pour avoir osé adopter des enfants noirs, Kendi a commencé par se comparer ridiculement à Adam Toledo – un membre d’un gang de Chicago qui a fui la police alors qu’il était. essayant de se débarrasser d’une arme à feu qu’un autre membre du gang venait de tirer sur un véhicule. Kendi a cité l’affaire comme preuve que cela ne fait aucune différence que les minorités se conforment à la police:

Adam Toledo semble se conformer à chaque demande ou ordre de l’officier, mais il a quand même été tué. Et je pourrais m’identifier personnellement à cela parce que même lorsque je suis arrêté ou arrêté par la police, lorsque je me conforme pleinement, je ne sais toujours pas si je vais survivre. Beaucoup de gens ressentent la même chose. Et ce qu’on nous a dit, c’est: “Si seulement nous nous conformons, tout ira bien.” Il y a un slogan que la police a diffusé qui dit: «Conformez-vous – ne mourez pas». Ce n’est tout simplement pas le cas.

Keilar a poussé plus loin les allégations démystifiées de racisme généralisé dans la police alors qu’elle évoquait le cas récent de Caron Nazario, qui a été traité avec une quantité douteuse d’agression en Virginie, l’animateur de CNN spéculant sans aucune preuve que, dans ce cas, pleinement se conformer aurait pu entraîner sa mort:

… L’une des choses qui aurait pu lui sauver la vie était qu’il y avait quelque chose auquel il ne se conformait pas. Il a attendu près d’un kilomètre pour se garer dans une station-service très bien éclairée afin que tout soit capturé très clairement à la caméra, et il semblait qu’il essayait de se conformer, et pourtant, à la fin, il était toujours agressé.

Dans ce cas, les flics n’ont pas vu sa plaque d’immatriculation déplacée – peut-être parce que la fenêtre était illégalement teintée – ce qui les a déclenchés et les a amenés à tirer des armes alors qu’ils étaient derrière lui avant même d’avoir pu voir sa course. Notamment, les automobilistes conduisant sans plaque d’immatriculation tentent parfois de couvrir des crimes graves – Timothy McVeigh a notamment été arrêté pour avoir une plaque d’immatriculation manquante avant d’être arrêté pour l’attentat à la bombe d’Oklahoma City.

Les deux ont fini par se demander si l’agent Nicholas Reardon devait tirer sur Ma’Khia Bryant à Columbus, dans l’Ohio. Kendi a réagi:

je connais beaucoup de gens ont l’impression de ne pas avoir été témoins du travail de la police. Ils ont vu quelqu’un être tué et même potentiellement assassiné. Et bien sûr, comme dans tout autre cas, les gens vont être scandalisés que quelqu’un ne soit pas venu désamorcer la situation – désarmez cette fille pour que tout le monde puisse rentrer chez lui en toute sécurité. .

Mais ni ces cas ni les autres exemples qu’il a cités dans son article sur l’Atlantique ne correspondent à sa suggestion selon laquelle les minorités respectueuses de la loi devraient craindre la police même si elles s’y conforment. Dans le cas de Philando Castile, la consommation quotidienne de marijuana a probablement contribué à son échec à utiliser le protocole approprié pour informer l’agent de son permis d’armes à feu et d’armes à feu. Et Sandra Bland s’est disputée avec le flic qui l’a arrêtée et est décédée du suicide en prison plutôt que suite à une action directe de la police.

Cet épisode du New Day de CNN qui encourage les minorités respectueuses de la loi à craindre de manière irrationnelle les policiers a été parrainé en partie par Tractor Supply Co. Leurs coordonnées sont liées.

CNN

Nouveau jour

22 avril 2021

7 h 05, heure de l’Est

BRIANNA KEILAR: Tout d’abord, je veux aborder ce que vous avez écrit, qui est un excellent article dans The Atlantic, et vous exposez si éloquemment votre point, à savoir que «le défi n’est pas le problème, et notre conformité n’est pas la solution». Et je pense que cela résume vraiment la conversation qui se déroule actuellement sur tant de cas différents de personnes noires abattues et tuées par la police.. Expliquez-nous cela parce qu’il y a un refrain selon lequel si les gens se contentaient de se conformer à ce que disent les agents, tout irait bien.

IBRAM X. KENDI, L’ATLANTIQUE: Eh bien, certainement, et la police – la pièce a été inspirée par le meurtre d’Adam Toledo. Et sur la vidéo, Adam Toledo semble se conformer à chaque demande ou ordre de l’officier, mais il a quand même été tué. Et je pourrais m’identifier personnellement à cela parce que même lorsque je suis arrêté ou arrêté par la police, lorsque je me conforme pleinement, je ne sais toujours pas si je vais survivre. Beaucoup de gens ressentent la même chose. Et ce qu’on nous a dit, c’est: “Si seulement nous nous conformons, tout ira bien.” Il y a un slogan que la police a diffusé qui dit: «Conformez-vous – ne mourez pas». Ce n’est tout simplement pas le cas.

KEILAR: Vous savez, vous mentionnez le cas de l’officier de l’armée en Virginie qui poursuit maintenant la police là-bas qui a été arrêté, et l’une des choses qui m’est venue à l’esprit, en regardant ce qui s’est passé, est que l’une des choses qui aurait pu lui sauver la vie était qu’il y avait quelque chose auquel il ne se conformait pas. Il a attendu près d’un kilomètre pour se garer dans une station-service très bien éclairée afin que tout soit capturé très clairement à la caméra., et il semblait qu’il essayait de se conformer, et pourtant, à la fin, il était toujours agressé.

KENDI: Et, à la fin, un responsable de la police locale a déclaré que si seulement il s’était conformé plus tôt, alors tout aurait été bien, et un responsable de la police locale a également déclaré que personne n’avait été blessé même si, bien sûr, clairement, cela le lieutenant a été blessé. Et, en effet, s’il s’était conformé plus tôt et s’était arrêté dans une zone où cela n’aurait pas pu être enregistré, où ce n’était pas clair, qui sait ce qui se serait passé, vous savez, dans ce cas?

KEILAR: Ibram, je veux vous interroger sur cette vidéo de Ma’khia Bryant tuée dans l’Ohio par un policier, quand c’est au ralenti, vous voyez qu’elle brandissait un couteau, mais il y a beaucoup de gens qui Je ne sais pas quoi en penser, peut-être pas des moindres parce qu’elle était une fille de 16 ans. Et on la voit dans la vidéo se jeter sur une fille, puis sur une autre. Je me demande comment vous voyez cette vidéo et ce que vous dites alors que les gens considèrent la totalité de ce qu’ils voient sur la vidéo, et s’ils devraient faire des distinctions entre les différents incidents.

KENDI: Alors je – quand je regarde cette vidéo, je me demande, «S’il s’agissait d’une fille blanche de 16 ans dans un quartier riche de banlieue, le policier aurait-il cherché à désarmer cette fille? Le policier aurait-il cherché à la rabaisser? Le policier aurait-il utilisé la force meurtrière? » Et il m’est difficile de croire que cela se serait produit. J’ai du mal à croire que cet agent n’aurait pas réagi différemment pour une fille différente dans une communauté différente.

KEILAR: Je regarde cette vidéo et je demande: «Si c’était mon enfant, vous savez, ou si mon enfant était l’enfant en rose qui était si proche de Ma’khia quand elle a été abattue, vous savez, qu’est-ce qui aurait arrivé? Je pense que beaucoup de gens le demandent. Écoutez, dans ce cas particulier, LeBron James a pris la parole – il a tweeté une photo du – d’un officier – l’officier qui aurait tiré sur Ma’khia – et il a dit: «Vous êtes le suivant. Il a depuis supprimé ce tweet. Quelle est votre réaction face à cela? Cela ajoute-t-il à la tension? Est-ce que c’est approprié?

KENDI: Je pense qu’il est important pour nous de reconnaître que les gens sont très en colère, bouleversés et indignés. Et les gens, y compris LeBron James, y compris, vous savez, ils ont été témoins, vous savez, je ne veux pas parler pour LeBron, mais je sais beaucoup de gens ont l’impression de ne pas avoir été témoins du travail de la police. Ils ont vu quelqu’un être tué et même potentiellement assassiné. Et bien sûr, comme dans tout autre cas, les gens vont être scandalisés que quelqu’un ne soit pas venu désamorcer la situation – désarmez cette fille pour que tout le monde puisse rentrer chez lui en toute sécurité..

KEILAR: Et c’est – il y a beaucoup de questions. Les questions que les gens soulèvent sont dans l’esprit de tant d’Américains. Ibram, merci beaucoup d’être avec nous ce matin.