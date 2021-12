CNN: les juges conservateurs anti-‘science’ pour ne pas avoir levé l’interdiction de l’avortement

Les médias de gauche aiment odieusement vanter à quel point ils sont pro-science, mais ils abandonnent la science en matière de genre et lorsqu’un bébé à naître devient «humain». Il est donc remarquable que CNN, aujourd’hui, essaie toujours de caractériser le point de vue conservateur pro-vie comme le côté « anti-science ».

Sur CNN Newsroom, le panel réagissait à la décision de la Cour suprême de confirmer ou non l’interdiction de l’avortement de 15 semaines proposée par le Mississippi. Comme on pouvait s’y attendre, ils ont attaqué les juges de droite pour avoir exprimé leur ouverture au respect de la loi, tout en vantant fièrement l’hyperbole dogmatique des juges de gauche.

L’animatrice de CNN, Alisyn Camerota, a été particulièrement offensée par le juge Roberts qui se demandait pourquoi l’âge gestationnel de 15 semaines par rapport à 24 semaines importait, si l’avortement était le « choix » d’une femme. Une bonne question, mais cette honnêteté n’a pas été appréciée par l’animateur de CNN.

« [S]Certaines des questions des juges m’ont frappé à quel point ils savent peu de choses sur la grossesse. Je veux dire, peu importe l’avortement, a-t-elle ricané. Camerota a affirmé que la question de Roberts révélait son ignorance des dépistages de grossesse déterminant la viabilité d’un bébé :

« La question de John Roberts, il demandait essentiellement ‘pourquoi 15 semaines ne vont-elles pas bien ?’ Je veux dire comme s’il ne savait pas qu’il existe toutes sortes de tests de dépistage lorsque vous êtes enceinte qui se produisent à la semaine 18, à la semaine 20 et qui décident de la viabilité de votre fœtus ! » elle a soutenu.

« Vous obtenez des informations importantes à la semaine 20 que vous ne connaissiez pas auparavant. Mais il n’avait pas l’air de comprendre ça !» a-t-elle encore gémi à son invitée, Gloria Browne-Marshall.

Mais si un bébé survit au-delà du premier trimestre vers 13 semaines, le risque de fausse couche spontanée est extrêmement faible. Ainsi, la seule chose que Camerota pourrait signifier, c’est que si un bébé souffrait d’une maladie congénitale susceptible d’être fatale, la mère devrait avoir le droit d’avorter plutôt que de subir le reste de la grossesse. Cependant, même les plaintes de Camerota ne sont pas valables, car la loi du Mississippi autorise toujours les avortements en cas d’anomalies fœtales graves, ce qui en relèverait.

Browne-Marshall, professeur de droit constitutionnel au John Jay College of Criminal Justice, a également été sidéré par les commentaires de Roberts.

« J’entends quelqu’un qui ne comprend pas vraiment que parfois, au début, une femme peut même ne pas savoir qu’elle est enceinte pendant un certain temps, vous savez, selon la façon dont son corps change ou ne change pas », a-t-elle déclaré. L’idée que la plupart des femmes ne sauraient pas qu’elles sont enceintes avant quatre mois est tout simplement farfelue. Mais même si vous prenez son argument au sérieux, certaines femmes ne savent même pas qu’elles sont enceintes avant la naissance, selon certaines émissions de télé-réalité. Mais personne ne plaiderait pour « mettre fin à » un bébé, alors.

Ironiquement, le contributeur de CNN sape son propre argument juste après cela.

Browne-Marshall a critiqué les conservateurs sur le terrain comme allant à l’encontre de la «science» en vantant le choix d’une femme plutôt que de se fier à la viabilité. Elle l’a aussi comparé au covid :

Je pense que c’est aussi une période de lutte pour essayer de comprendre comment quelqu’un peut ressentir une période de temps dans lequel le choix d’une femme devrait être fait par opposition à ce que la viabilité soit ce choix. Et puis cela amène la science. Cela rejoint presque ce à quoi nous avons affaire en ce moment avec le covid, un sentiment contre la science. Et Dans ce cas, c’est ce que nous travaillons avec ce tribunal, c’est le sentiment que l’on veut donner aux États ce pouvoir d’un point de vue conservateur, et cela va à l’encontre de la science. Alors oubliez la science et inventez des normes au fur et à mesure.

Elle a raison dans le sens où les sentiments ne devraient pas être le facteur décisif dans l’avortement. Heureusement, la science nous révèle déjà qu’un embryon est un être humain avec de l’ADN dès la conception, alors peut-être que les médias de gauche ne devraient pas prétendre que la science est de leur côté.

Lisez la transcription ci-dessous :

Salle de presse de CNN

12/1/2021

14h-15h

ALISYN CAMEROTA : Gloria, je veux juste commencer par vous, car certaines des questions des juges m’ont frappé à quel point ils en savent peu sur la grossesse. Je veux dire, peu importe l’avortement. La question de John Roberts, il demandait essentiellement « pourquoi ça ne va pas 15 semaines », je veux dire comme s’il ne savait pas qu’il existe toutes sortes de tests de dépistage lorsque vous êtes enceinte qui se produisent à la semaine 18, à la semaine 20 qui décident de la viabilité de votre fœtus. Vous obtenez des informations importantes à la semaine 20 que vous ne connaissiez pas auparavant. Mais il ne semblait pas qu’il l’ait compris, alors voici sa question.

JUSTICE ROBERTS : Si vous pensez qu’il s’agit d’une question de choix, que les femmes devraient avoir le choix d’interrompre leur grossesse, cela suppose qu’il y a un moment où elles ont eu le juste choix, la possibilité de choisir, et pourquoi 15 semaines est une ligne inappropriée, donc la viabilité, il me semble, n’a rien à voir avec le choix. Mais s’il s’agit vraiment d’une question de choix, pourquoi 15 semaines ne suffisent-elles pas ?

CAMEROTA : Ok, alors qu’est-ce que tu as entendu là Gloria ?

GLORIA BROWNE-MARSHALL, PROFESSEURE EN DROIT CONSTITUTIONNEL, AUTEUR :

j’entends quelqu’un qui ne comprend pas vraiment que parfois au début, une femme peut même ne pas savoir qu’elle est enceinte pendant un certain temps, vous savez, selon la façon dont son corps change ou ne change pas. Je pense que c’est aussi une période de lutte pour essayer de comprendre comment quelqu’un peut ressentir une période pendant laquelle le choix d’une femme devrait être fait au lieu d’avoir la viabilité de ce choix. Et puis cela amène la science. Cela rejoint presque ce à quoi nous avons affaire en ce moment avec le covid, un sentiment contre la science. Et Dans ce cas, c’est ce qui travaillait avec ce tribunal, c’est le sentiment que l’on veut donner aux États ce pouvoir d’un point de vue conservateur, et cela va à l’encontre de la science. Alors oubliez la science et inventez des normes au fur et à mesure.

VICTOR BLACKWELL : Et Steve, à la question du précédent, le juge Sotomayor a parlé ou posé la question : « L’institution survivra-t-elle à la puanteur que cela crée dans la perception du public ? de, tout cela est politique!

STEVE VLADECK, CONTRIBUTEUR À CNN, PROFESSEUR DE DROIT : Oui, je pense que c’est la bonne question du juge Sotomayor, et l’une des choses que je pense qui est vraiment ressortie dans l’argument d’aujourd’hui est, oui, il y a eu de mauvais précédents tout au long de l’histoire, que les juges ont annulé. Généralement, cependant, en faveur de droits individuels élargis. Ici, nous avons un cas où l’annulation d’un précédent reviendrait à retirer des droits que le tribunal a reconnus. Nous n’avons pas vu ce genre de décision là où le pays est aussi divisé, où il y a tellement de confiance dans le fait que les femmes supposent qu’elles ont le droit de poursuivre un avortement de pré-viabilité. Et puis le juge Sotomayor a dit : « hé collègues conservateurs, nous ne sommes pas prêts pour cela, si vous prenez réellement le pas qu’il semble que vous soyez prêt à faire ».