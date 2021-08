CNN licencie 3 membres du personnel non vaccinés, maintient Toobin et Cuomo accrochés ⋆ 10z viral

Le manuel de l’employé de CNN doit être un document provoquant des migraines. Parce que tandis que CNN a continué à permettre à Chris Cuomo de percevoir un chèque de paie en dépit d’être enveloppé dans scandale d’inconduite sexuelle de son frère corrompu, ils ont décidé de licencier trois personnes pour ne pas s’être fait vacciner jeudi. Cela s’est également produit après que le réseau a ramené les analystes juridiques Jeffrey Toobin après qu’il a été pris en train de se masturber lors d’une réunion Zoom pour The New Yorker.

“CNN a licencié trois employés qui ont enfreint la politique de l’entreprise en venant travailler non vaccinés contre le virus COVID-19”, a rapporté The Associated Press. “Le chef de CNN, Jeff Zucker, a déclaré aux membres du personnel le licenciement dans une note envoyée jeudi qui leur rappelait que les vaccins étaient obligatoires s’ils se présentaient au bureau ou sur le terrain où ils entrent en contact avec d’autres employés.”

Dans le mémo, Zucker a frappé son personnel avec un style Obama « Permettez-moi d’être clair » et a proclamé : « Nous avons une tolérance zéro[sic] politique à ce sujet.

Selon une série de tweets du journaliste principal des médias de CNN, Oliver Darcy, Zucker a ajouté: «La semaine dernière, nous avons été informés de trois employés qui venaient au bureau non vaccinés. Tous les trois ont été licenciés… Je pense qu’il est juste de dire que nous ressentons tous un mélange d’anticipation, d’anxiété, de frustration, de confusion et d’exaspération… Je comprends.

«Je pense qu’il est juste de dire que nous ressentons tous un mélange d’anticipation, d’anxiété, de frustration, de confusion et d’exaspération… Je comprends», dit Zucker. Il ajoute : « Continuez à prendre soin de vous et des autres. Et je partagerai plus de mises à jour dès que nous les aurons. » – Oliver Darcy (@oliverdarcy) 5 août 2021

Darcy semblait ravi de signaler la vertu au nom de CNN en raison de leur politique de vaccination, mais lui et CNN refusent de partager leur communication interne sur la façon dont ils gèrent la situation à Cuomo.

Comme NewsBusters a rapporté hier soir, le partage du mécontentement interne de CNN a été laissé à BuzzFeed de tous les lieux.

“Un autre employé actuel de CNN, qui a déclaré avoir été victime de harcèlement sexuel au travail dans une autre entreprise, a déclaré que ce qui les dérange le plus n’est pas seulement que Chris Cuomo a participé aux appels stratégiques pour son frère – c’est qu’il lui a conseillé de nier et d’ignorer le allégations », a écrit BuzzFeed.

Même MSNBC avait publié du contenu appelant Cuomo à partir. « Les New-Yorkais méritent mieux qu’un fluage menteur, harcelant et misogyne qui préside l’État. Et les téléspectateurs de CNN méritent mieux qu’un présentateur de nouvelles qui travaille pour le compte d’un politicien qu’il couvre et aide à manipuler l’opinion publique à son sujet », a écrit la chroniqueuse Laura Bassett.

Il y a tout juste deux mois, CNN a attiré le dégoût de tout le monde lorsqu’ils ont autorisé Toobin à reprendre leurs programmes après avoir été surpris en train de se masturber lors d’un appel vidéo Zoom par deux de ses collègues. “Les deux personnes, qui ont parlé sous couvert d’anonymat afin de s’exprimer librement, ont noté qu’il n’était pas clair combien chaque personne avait vu, mais toutes deux ont déclaré avoir vu Toobin se branler”, a-t-il ajouté. a rapporté Vice News.

Et jeudi, NBC Nightly News a vanté les licenciements de CNN. «Et ce soir, de lourdes conséquences pour ceux qui ne respectent pas les règles. Trois employés de CNN ont été licenciés pour être venus au bureau non vaccinés, enfreignant la politique de l’entreprise », a rapporté Stephanie Ruhle.

Pendant ce temps, CNN licenciait également des conservateurs qui ne se conformeraient pas à leur tendance libérale radicale. En mai, ils ont licencié l’ancien sénateur Rick Santorum (R-PA) pour avoir dit avec malice qu’« il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine ».

C’est CNN.