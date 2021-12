CNN licencie Chris Cuomo | Examen national

Chris Cuomo (Mike Segar/.)

CNN a officiellement licencié l’animateur de télévision Chris Cuomo samedi pour avoir utilisé des contacts dans le secteur des médias pour aider son frère, l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, à surmonter son scandale de harcèlement sexuel.

La société a écrit dans un communiqué : « Chris Cuomo a été suspendu plus tôt cette semaine dans l’attente d’une évaluation plus approfondie des nouvelles informations révélées concernant son implication dans la défense de son frère. Nous avons retenu les services d’un cabinet d’avocats respecté pour mener l’examen et l’avons licencié, avec effet immédiat. »

« Au cours du processus de cet examen, des informations supplémentaires ont été révélées », a noté le réseau. « Malgré la résiliation, nous enquêterons le cas échéant. »

Lundi, une nouvelle publication de documents du bureau du procureur général de New York, Letitia James, a révélé que Chris Cuomo était beaucoup plus impliqué qu’il ne l’avait admis auparavant pour conseiller et protéger le gouverneur en difficulté alors qu’il faisait face à une enquête de l’État sur son inconduite sexuelle.

La divulgation du document a montré que le présentateur s’est appuyé sur ses relations avec les médias pour glaner des informations sur les femmes victimes de son frère.

Chris Cuomo a souvent communiqué avec Melissa DeRosa, l’ancien haut collaborateur de son frère, concernant la couverture médiatique qui pourrait envenimer l’épreuve de harcèlement sexuel, les pièces de l’enquête du procureur général et une transcription de son entretien avec les enquêteurs de l’État. DeRossa a envoyé un texto à Cuomo pour lui demander le calendrier de publication d’articles préjudiciables spécifiques, auxquels l’hôte a généralement répondu en disant qu’il confirmerait avec ses sources médiatiques.

Lorsqu’Andrew Cuomo a démissionné de ses fonctions, Chris Cuomo est apparu dans son émission « Cuomo Prime Time » pour assurer aux téléspectateurs qu’il n’offrait au gouverneur qu’un soutien informel, soulignant qu’il « avait essayé d’être là pour mon frère ».

« Je ne suis pas un conseiller. Je suis un frère. Je ne contrôlais rien. J’étais là pour écouter et offrir mon point de vue », a-t-il déclaré.

Alors que Cuomo a conservé son emploi malgré la conclusion de James dans son examen de l’affaire, le gouverneur s’est engagé dans des actes répréhensibles, mais le mécontentement interne a continué de monter à CNN à propos de ce que de nombreux employés considéraient comme une violation de l’éthique du journalisme.

Après les nouvelles révélations lundi, CNN a publié une déclaration suggérant que Cuomo serait bientôt en probation, affirmant que les documents « méritent un examen et un examen approfondis ».

« Nous aurons des conversations et chercherons des éclaircissements supplémentaires sur leur importance en ce qui concerne CNN au cours des prochains jours », a écrit la société de médias dans un communiqué.

Mardi, le réseau a déterminé que la collaboration de Cuomo avec son frère justifiait une suspension de son poste.

« Ces documents indiquent un plus grand niveau d’implication dans les efforts de son frère que nous ne le pensions auparavant. En conséquence, nous avons suspendu Chris indéfiniment, en attendant une évaluation plus approfondie », a déclaré CNN.

L’annonce de samedi a indiqué une confirmation du réseau que le retrait de Cuomo serait permanent.

