CNN licencie Chris Cuomo pour son implication dans le scandale sexuel d’Andrew Cuomo

Plus tôt cette semaine, CNN a suspendu Chris pour une durée indéterminée quelques jours seulement après que le procureur général de New York a publié des SMS et des témoignages qui, selon le réseau, « ont jeté un nouvel éclairage sur l’implication de Chris Cuomo dans la défense de son frère ».

« Le bureau du procureur général de New York a publié lundi des transcriptions et des pièces à conviction qui jettent un nouvel éclairage sur l’implication de Chris Cuomo dans la défense de son frère », a déclaré le porte-parole de CNN. « Les documents, dont nous n’avions pas connaissance avant leur diffusion publique, soulèvent de sérieuses questions. »

Selon un porte-parole du réseau, Chris avait auparavant « avoué » à CNN qu’il avait effectivement « proposé des conseils » à l’équipe de son frère.

« Il a enfreint nos règles et nous l’avons reconnu publiquement », a déclaré CNN. « Mais nous avons également apprécié la position unique dans laquelle il se trouvait et compris son besoin de faire passer la famille en premier et le travail en second. »

Mais malgré son implication, le réseau a déclaré que le rapport du procureur général de New York, qui comprenait des transcriptions du témoignage de Chris, dressait un tableau différent.

Des documents publiés plus tôt cette semaine ont révélé que Chris avait proposé d’aider Andrew à découvrir combien de femmes l’accusaient de harcèlement sexuel, a rapporté NBC News.

« Je le ferais », a déclaré Chris, selon les documents obtenus par NBC News, « Quand on me le demanderait, je contacterais des sources, d’autres journalistes, pour voir s’ils avaient entendu parler de quelqu’un d’autre. »

À la lumière du témoignage de Chris, le porte-parole de CNN a déclaré à E! News, « Ces documents indiquent un niveau d’implication plus important dans les efforts de son frère que nous ne le pensions auparavant. En conséquence, nous avons suspendu Chris indéfiniment, en attendant une évaluation plus approfondie. »