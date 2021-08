CNN licencie des employés non vaccinés et repousse le retour complet dans ses bureaux

Avec l’augmentation du nombre de COVID-19 et l’émergence de la variante delta hautement infectieuse, de nombreuses entreprises sont obligées de reconsidérer leurs positions sur l’application de la vaccination parmi leur personnel. CNN adopte une position particulièrement ferme, licenciant trois employés qui sont revenus au bureau non vaccinés. Non seulement cela, mais la société de médias repoussera les dates de leur retour complet au bureau.

Jeff Zucker, président des opérations d’information et de sport de WarnerMedia, a déclaré dans une note au personnel obtenue par Variety que le 7 septembre n’était plus une date de retour possible et que la mi-octobre est plus probable. « L’essentiel est que, sur la base des informations disponibles aujourd’hui et de ce que les experts prévoient d’évoluer avec le virus dans les semaines à venir, le 7 septembre ne semble plus approprié », a expliqué Zucker dans la note. « Nous avons toujours dit que nous serait flexible avec nos décisions sur tout cela. Au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles, nous évaluons constamment nos décisions. »

D’autres entreprises, dont ViacomCBS, Google, Facebook et Amazon, ont reporté les dates de retour des employés actuellement distants aux paramètres de bureau. Alors que le coronavirus continue de muter, les plans des entreprises pour continuer à travailler dans une période sans précédent font de même. Zucker a également clairement indiqué dans la note que la vaccination était essentielle au maintien de l’emploi. “Au cours de la semaine dernière, nous avons été informés de trois employés qui entraient dans le bureau non vaccinés. Tous les trois ont été licenciés”, a déclaré Zucker. « Soyez clair : nous avons une politique de tolérance zéro à ce sujet. Vous devez être vacciné pour venir au bureau. Et vous devez être vacciné pour travailler sur le terrain, avec d’autres employés, que vous entriez ou non dans un bureau. ou pas. Point.

“Je pense qu’il est juste de dire que nous ressentons tous un mélange d’anticipation, d’anxiété, de frustration, de confusion et d’exaspération. Tout cela est à prévoir”, a poursuivi Zucker. “Nous avons tous pris des décisions pour avoir un impact sur tant d’aspects de nos vies. Je comprends. À tout le moins, la résilience et la persévérance dont vous avez tous fait preuve depuis 18 mois doivent maintenant se poursuivre un peu plus longtemps. Mais nous y arriverons. Continuez à prendre soin de vous et des autres. Et je partagerai d’autres mises à jour dès que nous les aurons.”