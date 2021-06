CNN loue les efforts de vaccination contre le COVID de la Chine ⋆ .

Des travailleurs médicaux vaccinent des étudiants avec le vaccin contre le coronavirus dans une université de Qingdao, en Chine, le 30 mars 2021. (China Daily/via .)

CNN est impressionné par les efforts de vaccination du Parti communiste chinois.

Vendredi, il a publié un article obscène intitulé «La Chine est sur le point d’administrer son milliardième vaccin contre le coronavirus. Oui, tu l’as bien lu.” Oui, tu l’as bien lu.

« Mercredi, la Chine avait administré plus de 945 millions de doses – trois fois le nombre délivré aux États-Unis », commence-t-il, omettant de noter que la Chine a une population bien plus de trois fois la taille des États-Unis.

Non seulement ses auteurs attribuent le succès de l’effort de vaccination – qui est basé sur des données fournies par des autorités sanitaires chinoises notoirement malhonnêtes – à « un système de haut en bas à parti unique qui englobe tout en portée et en action énergique, et une bureaucratie tentaculaire qui peut être rapidement mobilisée… présentée par les autorités comme une force du système chinois », ils ignorent également l’échec des vaccins chinois à atteindre réellement leurs objectifs et à se protéger contre la maladie.

Partout dans le monde, les pays qui se sont appuyés sur les vaccins chinois au lieu des vaccins américains Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson ont été profondément déçus des résultats.

La nation insulaire d’Afrique de l’Est, les Seychelles, était en proportion le pays le plus vacciné au monde en mai. Dans le même temps, il était en proie à son taux le plus élevé de cas par habitant de la pandémie, connaissant une augmentation proportionnellement pire que celle qui affligeait l’Inde à l’époque.

Pourquoi? Parce que le vaccin le plus utilisé dans le pays était le vaccin inefficace Sinopharm de la Chine, pour lequel l’Organisation mondiale de la santé a également exprimé des inquiétudes en matière de sécurité.

Bahreïn a été tellement consterné par les performances de Sinopharm et son nombre croissant de cas qu’il propose désormais le vaccin Pfizer aux citoyens qui ont déjà reçu deux doses de Sinopharm.

L’autre grand vaccin chinois, SinoVac, s’est révélé tout aussi défectueux. Le Chili arpentait l’hémisphère occidental en matière de vaccinations par habitant à la mi-avril et connaissait en même temps ses plus grandes épidémies de la dernière année et demie. Malheureusement, les cas sont restés élevés dans ce pays d’Amérique du Sud, le taux d’efficacité dérisoire de 16 pour cent de SinoVac après une dose et le taux de 50 pour cent après deux étant une grande raison.

Le régime génocidaire chinois a peut-être été efficace dans la distribution de ses vaccins, mais il semble important de noter que les produits qu’il distribue sont inefficaces, et ont conduit à la perpétuation du virus qu’il a déchaîné sur le monde.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.