CNN maintenant indigné par les comparaisons nazies… après les avoir constamment lancés

Dans le segment « Reality Check » de CNN mardi, John Avlon a exprimé son choc et son indignation face aux comparaisons du Dr Anthony Fauci avec le médecin nazi Josef Mengele et le dictateur fasciste italien Benito Mussolini. Avlon ces vilaines attaques contre Fauci « déviations dangereuses » tout en ignorant les innombrables fois où son propre réseau, entre autres, a comparé avec empressement les républicains aux nazis et autres méchants historiques.

Après avoir cité deux extraits d’actualités, Avlon s’est plaint : « Maintenant, pour ceux d’entre vous qui comptent le score à la maison, ce sont deux comparaisons » Fauci est fasciste « des animateurs de Fox News en une journée. » Juste pour que les choses soient claires, jetons un coup d’œil à certaines des comparaisons nazies que CNN a articulées ou encouragées au fil des ans :

Un psychiatre invité sur « Sources fiables » de Brian Stelter en 2019 a qualifié le président Trump de « personne aussi destructrice au cours de ce siècle que l’étaient Hitler, Staline et Mao au siècle dernier », poursuivant en délirant: « Il peut être responsable de bien d’autres millions de morts qu’ils ne l’étaient. Stelter n’a pas repoussé cette affirmation absurde. En fait, les invités de gauche déséquilibrés de son émission ont l’habitude d’accuser Trump et son administration d’autoritarisme.

S’adressant à l’animatrice de CNN Alisyn Camerota en décembre 2019, Anthony Scaramucci a qualifié les partisans de Trump au Congrès de «républicains de Vichy» – faisant référence aux collaborateurs français avec les nazis.

Dans une interview spéciale avec Anderson Cooper en janvier 2020, la chanteuse Linda Ronstadt a comparé l’Amérique pendant la présidence de Trump à la République de Weimar, affirmant que Trump était « comme Hitler » persécutant les Mexicains, « les nouveaux Juifs ». Encore une fois, il n’y a pas eu de recul.

En juin de la même année, l’historien présidentiel de CNN Douglas Brinkley a comparé Trump à George Lincoln Rockwell, le fondateur du parti nazi américain.

À la suite des élections de 2020, l’animateur de CNN Fareed Zakaria a suggéré que le refus de Trump de céder était parallèle à l’ascension d’Hitler au pouvoir en Allemagne. Des mois plus tard, Zakaria a de nouveau comparé l’Amérique à l’Allemagne juste avant la Seconde Guerre mondiale, tandis que son émission diffusait le chyron « Les républicains ont besoin d’un exorcisme ».

En janvier, Don Lemon de CNN a tout fait pour comparer non seulement Trump, mais des millions d’Américains qui ont voté pour lui, aux membres du Klan et aux nazis : « Si vous avez voté pour Trump, vous avez voté pour la personne que le Klan a soutenue. Vous avez voté pour la personne que les nazis soutiennent. Vous avez voté pour la personne que soutient l’alt-right. C’est la foule dans laquelle vous êtes.

En reculant de plusieurs années, jusqu’en 2011, Piers Morgan sur CNN a tenté de tracer une ligne entre le Tea Party moderne et les régimes de Mussolini et d’Hitler.

Bien sûr, rien de tout cela ne veut dire que les menaces et les attaques violentes contre le Dr Fauci sont justifiées. Cependant, les tentatives de CNN de revendiquer une position morale élevée concernant les comparaisons autoritaires sont tout simplement risibles. À la suite de cette hypocrisie et de cette mémoire sélective, Avlon a accusé les républicains de méfiance à l’égard des médias, qualifiant la critique de Fauci de « excroissance du complexe industriel de désinformation qui amplifie tout récit négatif sur les ennemis désignés » :

Ces efforts obsessionnels sont un symptôme de cet environnement de guerre de l’information asymétrique, où certaines personnes profitent de la polarisation et de la désinformation, tandis que les journaux locaux qui éditent et vérifient les faits sont en train de mourir sur la vigne. La combinaison semble presque conçue pour diminuer la confiance dans les institutions médiatiques à un moment où nous avons désespérément besoin de pouvoir raisonner ensemble.

Avlon se demande pourquoi la confiance du public dans les médias est si faible, tandis que CNN contribue aux types de comparaisons que l’hôte John Berman lui-même a qualifié de « répugnant ».

Le nouveau jour de CNN

30/11/21

7:32:35 AM

JOHN BERMAN : Personne n’est au-dessus des questions et des critiques. Pas d’agent public, et cela signifie aussi le Dr Anthony Fauci. Mais une partie de ce que vous avez entendu au cours des dernières 24 heures représente de nouveaux creux dans l’absurdité grossière et de nouveaux sommets dans l’ignorance historique. John Avlon avec le contrôle de la réalité.

JOHN AVLON : Les attaques partisanes contre le Dr Anthony Fauci ont atteint un niveau absurde. Hier sur Fox News, nous avons vu deux nouveaux exemples malades.

LARA LOGAN : C’est ce que les gens me disent, qu’il ne représente pas la science pour eux. Il représente Josef Mengele, le Dr Josef – le médecin nazi qui a fait des expériences sur les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les camps de concentration. Et je parle de gens partout dans le monde qui disent cela.

TUCKER CARLSON : Tony Fauci s’est transformé en une version encore plus courte de Benito Mussolini.

AVLON: Maintenant, pour ceux d’entre vous qui gardent le score à la maison, cela fait deux comparaisons Fauci est fasciste des animateurs de Fox News en une journée. Mais, je dois dire, si les gens continuent de parler à Lara Logan et de comparer le Dr Fauci à Josef Mengele, cela en dit peut-être quelque chose sur l’entreprise qu’elle garde. Mais bien sûr, c’est un peu le but. Détester le Dr Fauci est devenu une industrie artisanale à l’extrême droite. Cela a commencé dans les premiers mois de COVID lorsque les sondages ont montré que Fauci était plus digne de confiance que Trump. Et cela bien sûr était un péché impardonnable et a entraîné des attaques répétées contre le médecin par le Donald. Est devenu un signifiant de droite avec la collecte de fonds du GOP sur le butin anti-Fauci, comme le gouverneur Ron Desantis poussant des t-shirts «Ne Fauci pas ma Floride», alors que son État se rapprochait des taux de COVID record cet été. Et selon les données de Bully Pulpit Interactive, citées par Politico, les conservateurs ont dépensé 300 000 $ en publicités Facebook ciblant Fauci au cours du seul mois de mai, alors que les menaces devenaient plus personnelles et conspiratrices.

Vous n’avez pas à penser que le Dr Fauci a tout compris avec le recul pour voir que ces attaques sont des détournements désespérés. Il est tout à fait possible, par exemple, d’enquêter sur la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan sans essayer de rejeter la responsabilité de la pandémie mondiale sur le meilleur médecin de santé publique des États-Unis. Mais même par ces normes dégradées, j’étais encore un peu surpris d’apprendre que le dernier scandale anti-Fauci l’accusait de tuer des chiots, littéralement. À certains égards, c’est en fait la version caricature parfaite de la partisanerie négative, où vos opposants politiques ne se trompent pas simplement, mais sont méchants. Si mal qu’ils tueraient même des chiots pendant leur temps libre. Normalement, ce n’est pas le genre de chose que nous prendrions la peine de vérifier avec la réalité, mais un fil Twitter incisif de David Frum de The Atlantic m’a fait réaliser que cela a une réelle traction. Cela allait au-delà des arnaqueurs typiques comme Donald Trump Jr. qui vend des t-shirts « Fauci tue des chiots », à de vrais élus des deux côtés de l’allée. Et après avoir engendré des mèmes et inondé les flux Facebook, les gens ont commencé à appeler le bureau de Fauci avec des menaces de mort comme celles-ci, obtenues par le Washington Post :

MESSAGERIE VOCALE : [ Bleep ] vous, Dr Fauci. J’espère qu’ils vous ont mis dans une cage avec un tas de mouches et qu’ils les ont laissés vous manger, puis j’espère qu’ils vous pendront au plus haut des arbres.

MESSAGERIE VOCALE : Vous diabolique [ bleep ]. Vos jours sont comptés. Pourrir en enfer, [ bleep ].

AVLON : Fauci a répondu à ces attaques en déclarant au « Washington Post », citation : « Le harcèlement constant sous la forme d’accusations ridicules et de mensonges purs et simples rend mon travail et celui de mon personnel de lutte contre la pandémie de COVID-19 d’autant plus difficile. » Eh bien, c’est clair. Mais d’où vient exactement ce truc de tuer des chiots ? Eh bien, il s’avère qu’un groupe appelé White Coat Waste Project, fondé par un ancien agent républicain, a publié des blogs alléguant des preuves que l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, dirigé par Fauci, a dépensé plus de 375 000 $ pour financer des expériences vraiment grotesques sur des chiens dans Tunisie liée à une maladie propagée par les puces de sable. Sauf que ce n’était pas exactement le cas. Le journal qui a publié une étude sur les expériences a publié une correction, affirmant qu’ils n’avaient pas du tout reçu de financement des National Institutes of Health. Mais le NIH avait déjà financé une autre étude où des beagles ont été immunisés contre une maladie propagée par les puces de sable pour tester son efficacité.

Écoutez, les expérimentations animales ne sont peut-être pas votre tasse de thé morale, mais comme l’a souligné David Frum, les expériences en question, A, semblent éminemment raisonnables pour la recherche afin de faire progresser un vaccin contre une maladie grave et, B, n’avaient rien à voir avec le Dr. Fauci. Maintenant, pour leur part, le vice-président du White Coat Waste Project, Justin Goodman, a déclaré à CNN qu’« en tant qu’organisation à problème unique, nous ne prenons aucune position sur le Dr Fauci et les autres politiques ou problèmes du NIH – masques, mandats de vaccin, l’ensemble Réponse COVID, ou franchement n’importe quoi d’autre. Nous travaillons uniquement pour mettre fin à son financement pour ces expériences cruelles. » Le groupe n’a pas rétracté ou corrigé ses allégations selon lesquelles le NIH a financé l’étude en Tunisie. Et il publie toujours des images de l’étude. En outre, ils affirment que le NIH finance d’autres études où, à leur conclusion, les chiens ont été euthanasiés, car la maladie de l’étude n’avait pas de remède. CNN n’a pas été en mesure de vérifier ces affirmations. Maintenant, je suis tenté de prendre du recul et de dire que la bonne nouvelle est que nous avons enfin trouvé un terrain d’entente entre PETA et Trumpers, mais ce serait mettre du rouge à lèvres sur un cochon, pour utiliser une métaphore qui, j’en suis sûr, PETA détesterait aussi.

Mais le plus gros problème est ce battement de tambour constant de diaboliser le Dr Fauci. C’est une excroissance du complexe industriel de désinformation qui amplifie tout récit négatif sur les ennemis désignés. Ces efforts obsessionnels sont un symptôme de cet environnement de guerre de l’information asymétrique, où certaines personnes profitent de la polarisation et de la désinformation, tandis que les journaux locaux qui éditent et vérifient les faits sont en train de mourir sur la vigne. La combinaison semble presque conçue pour diminuer la confiance dans les institutions médiatiques à un moment où nous avons désespérément besoin de pouvoir raisonner ensemble. Dans l’état actuel des choses, les algorithmes des médias sociaux propagent plus facilement la désinformation que la vérité. Nous avons besoin de transparence sur la façon dont les gens exploitent ces algorithmes, car à l’heure actuelle, les mensonges et les théories du complot semblent être plus exposés que les faits réels. Le volume même de la désinformation est désorientant, je le comprends. Cela peut faire perdre le bon sens aux gens. Mais ces visions cauchemardesques de partisanerie négative sont toujours en fin de compte un non-sens. Et c’est votre contrôle de la réalité.

BERMAN : Vous savez, Lara Logan et ses amis voudront peut-être acheter un livre ou en lire un sur Josef Mengele avant de dire quelque chose comme ça.

AVLON : Cela semble être un bar raisonnable à avoir.

BERMAN: C’est répugnant. John Avlon, merci.