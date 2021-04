CNN mène la couverture des dernières nouvelles de l’attaque du Capitole dans la démo des classements ⋆ .

La couverture des dernières nouvelles de CNN sur l’attaque meurtrière contre le Capitole des États-Unis vendredi a attiré le plus de téléspectateurs dans la tranche d’âge précieuse de 25 à 54 ans.

De 13 à 18 heures, CNN a attiré en moyenne 329 000 téléspectateurs dans la démo clé, et près de 1,4 million de téléspectateurs au total, selon les données de Nielsen. Fox a terminé deuxième de la démo pour cette période, avec 269 000, et a eu le plus de téléspectateurs dans l’ensemble, avec 1,65 million. MSNBC était troisième dans la démo, avec 214 000, et avait le deuxième plus grand nombre de téléspectateurs, avec près de 1,5 million.

Tucker Carlson Tonight a été le plus regardé dans les nouvelles du câble vendredi, avec 2,69 millions de téléspectateurs au total et 422 000 dans la démo. Le Rachel Maddow Show a terminé deuxième, avec 2,64 millions de téléspectateurs au total et 392 000 dans la démo. The Five a terminé troisième du nombre total de téléspectateurs, avec 2,59 millions, et quatrième de la démo, avec 344 000 téléspectateurs. Hannity était quatrième du nombre total de téléspectateurs, avec près de 2,1 millions, et cinquième de la démo, avec 338 000 spectateurs.

La date limite de 16 heures: la Maison Blanche, organisée par Nicolle Wallace, a été le cinquième plus regardé du nombre total de téléspectateurs vendredi, avec 1,93 million et 249 000 dans la démo. The Lead avec Jake Tapper, également à 16 heures, était le troisième plus regardé dans la démo, avec 358 000 et 1,53 million de téléspectateurs au total.

Fox News a enregistré en moyenne le plus grand nombre de téléspectateurs au cours de la journée, avec 1,47 million, et a terminé deuxième de la démo, avec 252 000. MSNBC était deuxième en nombre total de téléspectateurs, avec 1,41 million, et troisième de la démo en journée totale, avec 203 000. CNN a attiré en moyenne 1,05 million de téléspectateurs au total et a été le premier à participer à la démo, avec 263 000 spectateurs.

Fox a remporté une victoire décisive aux heures de grande écoute, avec en moyenne 2,16 millions de téléspectateurs au total et 352 000 dans la démo. MSNBC était deuxième en nombre total de téléspectateurs, avec 1,99 million, et troisième dans la démo, avec 280 000 spectateurs. CNN a enregistré en moyenne le moins de téléspectateurs aux heures de grande écoute, avec 1,07 million, et a terminé deuxième de la démo, avec 288 000.

Les téléspectateurs tôt le matin se sont tournés le plus vers Fox and Friends, qui a attiré 1,12 million de téléspectateurs au total et 222 000 dans la démo. Morning Joe de MSNBC a terminé deuxième, avec 1,1 million de téléspectateurs au total et 167 000 dans la démo. Le nouveau jour de CNN a terminé troisième, avec 548 000 téléspectateurs au total et 131 000 dans la démo.

