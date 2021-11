CNN, MSNBC, ABC, CBS et NBC ignorent le rapport explosif du NYT sur l’accord commercial de Hunter Biden avec une société chinoise

Il n’y a pas si longtemps, une bombe du New York Times sur les liens commerciaux entre le fils du président et une entité étrangère aurait fait l’objet d’une couverture complète, mais ce n’était pas le cas avec le dernier rapport du journal sur Hunter Biden.

Selon le Times, une société d’investissement qui compte Biden parmi ses fondateurs a aidé une société chinoise à acheter l’une des mines de cobalt les plus lucratives au monde à une société américaine tandis que son père, Joe Biden, était vice-président. Cela renouvelle les inquiétudes concernant les conflits d’intérêts potentiels et la question de savoir si le président actuel était au courant des relations commerciales de son fils, ce qu’il avait précédemment nié.

L’ENTREPRISE HUNTER BIDEN A AIDÉ UNE ENTREPRISE CHINOISE À ACHETER UNE RICHE MINE DE COBALT DANS UN ACCORD DE 3,8 MILLIARDS DE DOLLARS : RAPPORT

Cependant, l’étonnant rapport publié par le Times n’a reçu aucune couverture sur CNN, MSNBC, ABC, CBS et NBC, selon les transcriptions.

Le manque de contrôle envers le fils du président Biden n’est pas nouveau. Au cours des dernières semaines de l’élection présidentielle de 2020, les réseaux libéraux ont évité de couvrir l’ordinateur portable accablant de Hunter Biden, ce qui a mis davantage en lumière ses relations commerciales avec l’étranger.

CNN, en particulier, a dopé l’histoire de Hunter Biden alors que ses principaux patrons ont été capturés sur des bandes audio divulguées disant « nous n’allons pas avec » la bombe rapportée pour la première fois par le New York Post.

Le rapport du New York Times allègue que Hunter Biden a créé la société Bohai Harvest RST (BHR) Equity Investment Fund Management Company avec deux autres Américains et des partenaires chinois en 2013. Les membres américains contrôlaient 30% de l’opération basée à Shanghai et siégeaient au conseil d’administration. .

La société a notamment conclu un accord en 2016 qui a vu le transfert d’une mine de cobalt et de cuivre au Congo de la société américaine Freeport-McMoRan à la société chinoise China Molybdenum pour la somme de 2,65 milliards de dollars.

CNN BOSS, DIRECTEUR POLITIQUE SPIKED HUNTER BIDEN CONTROVERSE, RÉVÉLATION DE BANDES AUDIO : « NOUS NE COURONS PAS AVEC »

BHR a racheté environ 1,14 milliard de dollars d’actions de Lundin Mining of Canada, qui possédait une partie de la mine Congo, en tant qu’actionnaire minoritaire.

China Molybdenum a ensuite acheté les actions de BHR dans la mine deux ans plus tard, selon les documents de Hong Kong. L’accord a permis à China Molybdenum de détenir 80% de la mine, la partie restante étant détenue par l’entreprise minière d’État du Congo.

Le Time a rapporté que Biden contrôlait 10% de BHR via Skaneateles LLC, une société basée à Washington.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 7 novembre 2020, le président élu Joe Biden, à droite, embrasse son fils Hunter Biden, à gauche, à Wilmington, Del. Biden, le fils Hunter dit qu’il a appris des procureurs fédéraux que ses affaires fiscales sont en cours enquête. (AP Photo/Andrew Harnik, Piscine)

Chris Clark, un avocat de Biden, a déclaré qu’il « ne détient plus aucun intérêt, directement ou indirectement, dans BHR ou Skaneateles », et les archives chinoises indiquent que Biden n’était pas membre du conseil d’administration en avril 2020.

Mais les dossiers commerciaux chinois examinés par Fox News en avril 2021 ont montré que Hunter Biden continuait de détenir une participation de 10 % dans la société de capital-investissement chinoise Bohai Harvest RST Equity Investment Fund Management Co. par l’intermédiaire de la société de Hunter, Skaneateles LLC.

« Il s’est efforcé de dénouer son investissement, mais je vous ferais certainement remarquer – c’est un simple citoyen », a déclaré à l’époque l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. « Je vous indiquerais lui ou ses avocats de l’extérieur pour toute mise à jour. »

« Nous ne connaissons pas Hunter Biden et nous ne sommes pas au courant de son implication dans BHR », a déclaré Vincent Zhou, porte-parole de China Molybdenum, dans un e-mail.

L’accord a été signalé pour la première fois par le Washington Free Beacon en janvier 2020.

Les liens commerciaux de Hunter Biden restent un sujet d’examen minutieux pour les médias, en particulier son activité en Chine. Le président Biden a particulièrement mis en garde contre la domination croissante de la Chine sur le cobalt en tant que pierre d’achoppement aux tentatives américaines de passer du gaz à l’essence aux voitures électriques, car le cobalt est un ingrédient clé des batteries de voitures électriques.

Peter Aitken de Fox News a contribué à ce rapport.