CNN ne parvient pas à appuyer le radical Manhattan DA sur ses pires plans de soft-on-Crime

Pour la deuxième journée consécutive, New Day de CNN a laissé le DA d’extrême gauche de Manhattan nouvellement élu se tirer d’affaire en ce qui concerne ses politiques les plus radicales de soft-on-crime.

Nous avons blogué jeudi sur le segment de l’émission sur les politiques d’Alvin Bragg. Vendredi matin, le co-animateur John Berman a interviewé Bragg. Et les deux fois, l’émission s’est concentrée sur les politiques relativement moins controversées de Bragg, tout en enterrant ses plus radicales.

Ainsi, Berman aurait pu sembler au début jouer le rôle du flic coriace, pour ainsi dire. Il a demandé à Bragg pourquoi il devrait payer le ticket de métro s’il n’allait pas être poursuivi pour ne pas l’avoir fait, ou pourquoi il devrait acheter une banane s’il ne serait pas poursuivi pour en avoir volé une.

Bragg a répondu que les personnes qui commettent de tels crimes, plutôt que d’être poursuivies, devraient plutôt obtenir des « services », permettant à la police de se concentrer sur des crimes plus graves.

Mais ce à quoi Berman n’a pas réussi à confronter Bragg, ce sont ses politiques vraiment scandaleuses :

Ne pas demander de peine de prison pour de nombreux crimes graves, y compris le vol à main armée. Et déclasser l’inculpation des crimes graves. Ainsi, par exemple, de nombreux vols à main armée seront déclassés au rang de simples larcins.

Et Berman s’est pratiquement excusé auprès de Bragg pour avoir même soulevé les problèmes d’évasion tarifaire et de vol de bananes, affirmant qu’il ne les avait mentionnés que « parce que ce sont les questions qui sont posées ce matin, je pense, quand les gens voient les gros titres ». Berman a par la suite assuré à Bragg qu’« il y a bien plus ici que les gros titres ».

À la fin du segment, Berman a demandé à Bragg de répondre à la chronique de John Podhoretz dans le New York Post, « Les politiques psychotiques d’Alvin Bragg sont un cadeau pour le GOP », dans laquelle il a suggéré que le GOP envoie à Bragg « un panier de fruits ». Bragg a feint l’ignorance, affirmant: « Je ne sais même pas ce que cela signifie. »

Bragg prendra tout son sens lorsque des publicités commenceront à être diffusées à New York et dans tout le pays, mettant en évidence le type de politiques insensées de douceur contre la criminalité que Bragg et d’autres démocrates préconisent.

Remarque : Bragg a donné une réponse absurde à la question de Berman sur l’évasion tarifaire. Il a dit que si les gens ont un Easy Pass et passent par un poste de péage, ils ne sont pas arrêtés, mais reçoivent simplement une lettre, vraisemblablement avec une amende. Il a dit que la fraude tarifaire devrait être traitée de la même manière.

Bien sûr, si les gens ont un Easy Pass, ils ne violent pas la loi et ne recevront pas de lettre. Dans tous les cas, les contrevenants peuvent être arrêtés car une caméra enregistre leur plaque d’immatriculation, permettant ainsi leur identification. Comment un cavalier de tourniquet serait-il identifié ? Bragg propose-t-il des plaques d’immatriculation pour les straphangers de New York ?

7 h 33 HE JOHN BERMAN : Le nouveau procureur de Manhattan, confronté à un contrecoup dès sa première semaine de travail. Alvin Bragg propose de nouvelles directives visant à réduire l’incarcération en mettant fin aux poursuites pour les crimes de faible intensité. Il a dit à son personnel de ne pas poursuivre des délits tels que la marijuana, l’évasion tarifaire, la résistance à l’arrestation et la prostitution. Le procureur de district Alvin Bragg me rejoint maintenant. Merci beaucoup d’être avec nous. Parce que je veux entendre vos explications pour ces choses. L’évasion tarifaire, c’est quand vous ne payez pas pour prendre le métro. Alors ma question pour vous est, si vous n’allez pas poursuivre pour fraude tarifaire, pourquoi devrais-je payer un ticket de métro ? ALVIN BRAGG : J’ai donc été élu pour assurer la sécurité et la justice pour tous. J’ai vu tous les aspects du système de justice pénale. Ce que nous faisons maintenant ne fonctionne pas. Laisse moi te donner un exemple. Je ne sais pas si vous êtes chauffeur, mais si vous avez un Easy Pass et que vous passez le péage, ils ne vous arrêtent pas et ne vous arrêtent pas là-bas. Ce qu’ils font, c’est vous envoyer une convocation, ils vous envoient une lettre, ils vous envoient une contravention. C’est ce que nous devons faire en matière d’évasion tarifaire. Nous devons orienter nos ressources de poursuites vers notre augmentation de la violence armée. BERMAN : Et si on volait une banane dans un magasin ? Si vous n’allez pas poursuivre le vol de banane, pourquoi devrais-je payer pour une banane ? BRAGG : Eh bien, regardez. Je ne veux pas le personnaliser comme pour vous. Mais je vais supposer que vous n’avez pas de problème de pauvreté important, n’est-ce pas ? Beaucoup de ces cas ne sont pas motivés par quelqu’un qui veut simplement que la banane bafoue les règles. Ils sont motivés par la toxicomanie, ils sont motivés par des problèmes de santé mentale, ils sont motivés par la pauvreté. Donc ce que nous allons faire, c’est relier les gens aux services dont ils ont besoin afin que nous puissions mettre un terme. Donnez à cette personne ce dont elle a besoin pour que nous puissions la sortir du système afin que nous puissions nous concentrer sur des choses comme les armes à feu et les agressions sexuelles. BERMAN : Écoutez, je vous presse là-dessus parce que ce sont les questions qui sont posées ce matin, je pense, quand les gens voient les gros titres sur ce que vous faites ici. Et je tiens à souligner à la fin qu’il y a aussi un élément politique à cela. Vous deviez vous présenter aux élections, vous deviez gagner une élection pour occuper le poste que vous occupez actuellement. Et JOhn Podhoretz du New York Post écrit : « Le parti républicain doit envoyer à Alvin Bragg une corbeille de fruits ». Qu’est-ce que tu dis à ça ? BRAGG : Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ce que je sais, c’est qu’une écrasante majorité de Manhattan, aux élections générales, a voté pour moi. Et nous avons publié un plan détaillé de ce que nous allions faire, et nous le faisons maintenant ! BERMAN: J’apprécie votre volonté de venir discuter de cela. Vous ne craignez certainement pas du tout la discussion. Et je pense il y a bien plus ici que les gros titres.